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НИУ ВШЭ
2

В НИУ ВШЭ узнали, что пожилые россияне с оптимизмом относятся к развитию технологий

4.4

Большинство россиян смотрят на развитие современных технологий с оптимизмом. Свыше половины респондентов в возрасте 18 лет и старше заявили, что замечают положительное влияние этого процесса на свою жизнь. Около трети опрошенных видят и положительные, и отрицательные стороны этого явления. Доля же затруднившихся с ответом на вопрос о влиянии технологий на их жизнь не очень велика — 6,4 процента.

НИУ ВШЭ
# высокие технологии
# молодежь
# пенсионеры
# пожилые
# россияне
В НИУ ВШЭ узнали, что пожилые россияне с оптимизмом относятся к развитию технологий
В НИУ ВШЭ узнали, что пожилые россияне с оптимизмом относятся к развитию технологий / © Getty images

Это выяснилось в результате научно-исследовательской работы «Практики использования инструментов усовершенствования личности», выполненной в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире» программы «Приоритет-2030». В ходе нее был проведен опрос населения России в возрасте от 18 лет.

Исследователи заметили, что мужчины более склонны к однозначным выводам по сравнению с женщинами. Так, среди них несколько больше тех, кто видит положительное влияние технологий на свою жизнь (58,3% против 57,4%), и почти вдвое больше тех, кто замечает их отрицательное влияние (4,3% против 2,7%).

Женщины же занимают менее категоричную позицию, подчеркивая в своих ответах как возможную пользу развития технологий, так и потенциальный вред: почти треть (32,8%) из них заявили о противоречивом влиянии технологий на жизнь. Также женщины гораздо чаще затрудняются с ответом (7,2% против 5,4% среди мужчин).

Интересно, что чем моложе респонденты, тем больше отрицательного воздействия на свою жизнь они ждут от развития технологий. Россияне старшего возраста, напротив, смотрят на технологический прогресс оптимистичнее. Так, о «скорее положительном» влиянии технологий на жизнь заявили 52,5% молодых людей в возрасте 18–24 года и 61,1% россиян в возрасте 65 лет и старше.

Как предполагают исследователи, это может быть связано с тем, что молодые люди более трезво смотрят на технологические изменения в мире. Также, возможно, молодые люди, которые не застали доцифровую эпоху и для которых технологии 3.0 и 4.0 стали частью их жизни с детства, в меньшей степени могут оценить положительное влияние технологического прогресса.

Одной из главных задач опроса было изучение отношения населения к развитию технологий укрепления человека, позволяющих существенно расширить физические возможности человека или избавить людей от проблем со здоровьем, с которыми пока не справляется медицина. И здесь мнения граждан разного возраста также различаются.

Больший интерес к технологиям для расширения возможностей (улучшения когнитивных способностей, зрения, слуха, физической силы) проявляет молодежь, которая еще не успела столкнуться с серьезными заболеваниями. Технологии, позволяющие
предотвратить развитие серьезных заболеваний (устраняющие генетическую предрасположенность к ним), а также замедляющие старение, чаще готовы использовать люди более старшего возраста.

Выводы были получены на данных второго этапа опроса, посвященного технологиям, в рамках стратегического проекта «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире» — онлайн-опроса, выборка которого формировалась случайным образом при контроле возраста респондентов: к участию в исследовании приглашались респонденты старше 18 лет. Объем выборки составил 4001 человек. Опрос проводился с 30 октября по 9 ноября 2023 года.

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НИУ ВШЭ
283 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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НИУ ВШЭ
# высокие технологии
# молодежь
# пенсионеры
# пожилые
# россияне
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РНФ
# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
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