Психологи оценили, как привычка мастурбировать меняется с возрастом

Специалисты в области сексуального здоровья и психологии из Университета Осло проанализировали, как на протяжении жизни — с юности до 50 лет — меняется такая форма сексуальной активности человека, как мастурбация. Многолетнее исследование выявило тенденции, характерные для мужчин и женщин. Причем оказалось, что от частоты секса с партнером или партнершей эти траектории в основном не зависели.

Психологи из Норвегии воспользовались данными крупного научного проекта под названием Young in Norway. В нем за большой группой жителей страны наблюдали с подросткового возраста, отслеживая влияние на жизнь разных социальных и психологических факторов с помощью опросов и сведений из национальных реестров. Среди прочего в список изучаемых областей вошли сексуальное поведение и здоровье.

Для анализа сформировали выборку из 2562 человек, которые участвовали как минимум в двух из трех опросных волн в определенные отрезки жизни с 19 до 50 лет. Вопросы в анкетах касались практики самоудовлетворения, частоты секса и сексуальных фантазий. Также у респондентов выяснили сексуальную ориентацию, семейное положение, наличие детей, религиозных убеждений и уровень образования. Затем информацию проанализировали с помощью статистических методов, что позволило оценить, как с возрастом менялась привычка мастурбировать и как на это влияли разные факторы.

Главным выводом исследователей стали четкие различия, обнаруженные в траекториях у женщин и мужчин. У первых частота мастурбации с 19 лет постепенно возрастала, достигая пика примерно к 31 году, после чего наблюдалось плавное снижение. У представителей сильного пола практика самоудовлетворения оказалась стабильно распространена на всем промежутке от 19 до 50 лет. В целом мужчины мастурбировали чаще женщин, о чем уже сообщалось в предыдущих научных работах.

Проверка связи с частотой секса не подтвердила версий о компенсирующей и дополняющей роли мастурбации, согласно которым это занятие больше практикуют, когда испытывают нехватку интимных контактов либо чтобы дополнить активную сексуальную жизнь. Когда в статистическую модель внесли поправку на частоту секса, выяснилось, что мастурбация — это скорее независимая форма сексуального поведения со своими причинами, а не просто замена или продолжение интимной близости с партнером/партнершей.

Ученые рассмотрели корреляции и с другими переменными. Учет сексуальных фантазий и семейного положения определенным образом влиял на тенденции у мужчин, но не у женщин. У бездетных исследователи отметили более резкий рост частоты мастурбаций до 30 лет, а затем столь же резкое снижение.

Негетеросексуальные участники занимались самоудовлетворением чаще гетеросексуальных во всех возрастах, а уровень образования и вера в Бога существенно не отразились на такого рода интимных привычках людей.

Подробно выявленные тренды ученые описали в статье, вышедшей в издании The Journal of Sex Research. Авторы предупредили, что при интерпретации результатов следует учитывать опросную форму исследования и другие ограничения.

Юлия Трепалина 841 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.