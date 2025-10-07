Уведомления
Психологи оценили, как привычка мастурбировать меняется с возрастом
Специалисты в области сексуального здоровья и психологии из Университета Осло проанализировали, как на протяжении жизни — с юности до 50 лет — меняется такая форма сексуальной активности человека, как мастурбация. Многолетнее исследование выявило тенденции, характерные для мужчин и женщин. Причем оказалось, что от частоты секса с партнером или партнершей эти траектории в основном не зависели.
Психологи из Норвегии воспользовались данными крупного научного проекта под названием Young in Norway. В нем за большой группой жителей страны наблюдали с подросткового возраста, отслеживая влияние на жизнь разных социальных и психологических факторов с помощью опросов и сведений из национальных реестров. Среди прочего в список изучаемых областей вошли сексуальное поведение и здоровье.
Для анализа сформировали выборку из 2562 человек, которые участвовали как минимум в двух из трех опросных волн в определенные отрезки жизни с 19 до 50 лет. Вопросы в анкетах касались практики самоудовлетворения, частоты секса и сексуальных фантазий. Также у респондентов выяснили сексуальную ориентацию, семейное положение, наличие детей, религиозных убеждений и уровень образования. Затем информацию проанализировали с помощью статистических методов, что позволило оценить, как с возрастом менялась привычка мастурбировать и как на это влияли разные факторы.
Главным выводом исследователей стали четкие различия, обнаруженные в траекториях у женщин и мужчин. У первых частота мастурбации с 19 лет постепенно возрастала, достигая пика примерно к 31 году, после чего наблюдалось плавное снижение. У представителей сильного пола практика самоудовлетворения оказалась стабильно распространена на всем промежутке от 19 до 50 лет. В целом мужчины мастурбировали чаще женщин, о чем уже сообщалось в предыдущих научных работах.
Проверка связи с частотой секса не подтвердила версий о компенсирующей и дополняющей роли мастурбации, согласно которым это занятие больше практикуют, когда испытывают нехватку интимных контактов либо чтобы дополнить активную сексуальную жизнь. Когда в статистическую модель внесли поправку на частоту секса, выяснилось, что мастурбация — это скорее независимая форма сексуального поведения со своими причинами, а не просто замена или продолжение интимной близости с партнером/партнершей.
Ученые рассмотрели корреляции и с другими переменными. Учет сексуальных фантазий и семейного положения определенным образом влиял на тенденции у мужчин, но не у женщин. У бездетных исследователи отметили более резкий рост частоты мастурбаций до 30 лет, а затем столь же резкое снижение.
Негетеросексуальные участники занимались самоудовлетворением чаще гетеросексуальных во всех возрастах, а уровень образования и вера в Бога существенно не отразились на такого рода интимных привычках людей.
Подробно выявленные тренды ученые описали в статье, вышедшей в издании The Journal of Sex Research. Авторы предупредили, что при интерпретации результатов следует учитывать опросную форму исследования и другие ограничения.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
В поисках внеземной жизни большие надежды возлагают на красные карлики: их во Вселенной подавляющее большинство, и они наиболее долговечные. Их самая серьезная проблема — экстремальные вспышки. Астрофизик проанализировал свойства этих звезд и пришел к выводу, что у них вряд ли найдутся планеты, населенные сложными организмами.
Свайные фундаменты — оптимальное решение для многих типов грунтов (слабых, болотистых), где классические типы оснований не справляются. Их широко используют в регионах с сезонным промерзанием почвы из-за опасного явления — морозного пучения. Такой эффект приводит к постепенному выдавливанию опор и может вызвать деформацию и разрушение конструкций. Существующие способы их защиты не всегда эффективны: утепление не спасает в морозы, дренаж не снимает давление льда, а замена грунта слишком дорога. Ученые Пермского Политеха разработали коническую сваю, которая снижает объем материала, необходимого для изготовления на 40%, и превосходит по надежности традиционные цилиндрические аналоги на 30%.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
