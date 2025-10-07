Сенную палочку запустили в космос и убедились, что она долетит до Марса живой

Недавний биологический эксперимент на борту суборбитальной ракеты показал феноменальную приспособляемость жизни и окончательно убедил ученых в том, что в случае обнаружения живых организмов на Марсе предстоит как следует проверить, не занесены ли они с Земли.

Многочисленные бактерии и грибы не только расселились на внутренних поверхностях Международной космической станции, но даже оказались снаружи: в эксперименте «Тест» в 2010-х годах космонавты во время выходов в открытый космос собирали образцы с внешних стенок модулей. В этих образцах находили в том числе, к примеру, морской планктон.

Кроме того, недавно успешно состоялся 12-дневный полет российского космического аппарата «Бион-М2» с разнообразными живыми организмами на борту. Некоторые летели, опять же, снаружи, в куске базальта, и, скорее всего, смогли это пережить. Таким образом, в способности некоторых видов выживать даже в открытом космосе почти не остается сомнений.

Исследователи из Австралии и Швеции решили собрать как можно больше информации конкретно на тему терпимости микробов к перегрузкам во время старта и посадки космического аппарата. Для этого они использовали суборбитальную ракету Suborbital Express 3 — M15 от Шведской космической корпорации. Ее запустили в ноябре 2022 года с микроскопическим «экипажем» в герметичном контейнере — спорами сенной палочки Bacillus subtilis.

Эти организмы известны своей выносливостью к радиации, токсичным веществам и вообще практически к чему угодно: в экстремальной ситуации они переходят в состояние «спящей» споры, способной пережить самые суровые условия.

Сенная палочка распространена в воде, почве, воздухе — значит, «автоматически» попадает на детали космических аппаратов при сборке и подготовке к запуску. Благодаря живучести даже старательная стерилизация не гарантирует полного избавления от этих спор. Кстати, недавно в помещениях NASA нашли целый «зоопарк» мутировавших организмов.

Как рассказали исследователи в своей статье для издания npj Microgravity, ракета с Bacillus subtilis поднялась на высоту 257 километров. Полет продлился в общей сложности чуть более 10 минут. Во время старта споры испытали перегрузки до 13 g, а на спуске — примерно 30 g. Это намного суровее условий запуска и посадки пилотируемых кораблей. К примеру, при старте ракеты «Союз» перегрузки составляют до 7 g, при посадке капсулы — 3-4 g. Кроме того, снижение ракеты с сенной палочкой было нестабильным, с интенсивным вращением.

Сравнение образцов Bacillus subtilis, оставленных на Земле (сверху) и возвращенных из космоса (ниже) / © Eric Yang et al, 2025

Для сравнения аналогичную культуру Bacillus subtilis оставили на Земле в лаборатории. По возвращении «космических» спор их поместили в питательную среду и стали наблюдать, как они благополучно прорастали и создавали новые колонии. Количество живых микробов оказалось практически идентично таковому в «земной» группе.

Это позволило сделать важнейший вывод: некоторые организмы действительно способны перенести все, что связано с космическим полетом. Не только микрогравитацию, радиацию и безвоздушное пространство, но и сильнейшие перегрузки. Это снова напоминает о гипотезе панспермии, которая предполагает возможность занесения жизни на планету с падающими кометами или астероидами.

Также теперь ясно, что непреднамеренное «загрязнение» земной жизнью лунной и марсианской поверхностей вполне могло произойти и даже наверняка случилось. Так что в поиске внеземной жизни придется быть очень осторожными: в случае долгожданного обнаружения живых микробов на Марсе нас при тщательном анализе этих микробов может ожидать большое разочарование.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Адель Романова 228 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.