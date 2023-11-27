Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Заблокированная в России LinkedIn вызвала синдром самозванца
Исследование показало, что у пользователей профессиональных соцсетей вроде LinkedIn (доступ к ней в России заблокирован) во время взаимодействия с такими сервисами может возникать синдром самозванца. При этом психологическом состоянии люди ощущают, что не заслуживают успехов на работе, даже несмотря на имеющиеся достижения.
Синдром самозванца не относится к психическим расстройствам и не входит в классификаторы болезней. Тем не менее это состояние, для которого характерна неуверенность в своей профессиональной квалификации, может заметно снижать качество жизни. Человек сомневается в собственных силах, чувствует себя «мошенником», который не соответствует занимаемому на работе положению и которого в любой момент могут «разоблачить». В свою очередь, этот страх повышает тревожность и способствует депрессивным мыслям.
Впервые это явление описали психологи Паулина Клэнс (Pauline R. Clance) и Сюзанна Аймс (Suzanne A. Imes) в статье «Феномен самозванца у успешных женщин: динамика и терапевтическое вмешательство», опубликованной в 1987 году в International Journal of Behavioral Science.
В последние годы — с развитием интереса к психотерапии и рефлексии, а также в условиях постоянной гонки за успехом — синдром самозванца все чаще проявляется у людей. По данным одного из исследований, это состояние испытывают трое из пяти сотрудников. Из еще одной работы известно, что самозванцами себя временами чувствуют более 80% людей.
Учитывая, что соцсети, подобные LinkedIn, напрямую связаны с профессиональной сферой, возможно, что их использование способно провоцировать синдром самозванца. Проверить, так ли это, решили ученые из бизнес-школ нескольких британских вузов совместно с коллегой из Школы бизнеса и управления Чжуннаньского университета экономики и права (Китай).
В работе, опубликованной в журнале Psychology and Marketing, специалисты оценили воздействие LinkedIn на пользователей соцсети. В одном из опросов ученые наблюдали за эффектом от просмотра данных и сообщений других пользователей, а в другом — за ощущениями после публикаций о собственных профессиональных успехах. С помощью платформы Prolific набрали 504 участников для онлайн-исследований (216 — для первого, 288 — для второго). Все респонденты пользовались LinkedIn, имели образование не ниже бакалавра, а их средний возраст составил 36 лет.
Первый эксперимент показал, что между чтением чужих публикаций в LinkedIn и появлением чувства самозванца есть небольшая, но ощутимая корреляция. Второй, в котором оценивали воздействие публикаций о собственных достижениях на работе, помог выявить выраженную связь с возникновением сомнений в своем профессиональном соответствии, даже после учета других возможных факторов влияния.
«Просмотр ленты новостей в LinkedIn и размещение сообщений о достижениях может вызывать размышления о своем профессиональном облике, что способно провоцировать мысли о самозванстве и страх быть в нем уличенным. Наши результаты показывают, что негативное влияние соцсетей на психологическое состояние связано не только с тем, что мы сравниваем себя с другими, но и с представлением, будто окружающие оценивают нас выше, чем мы сами», — прокомментировал один из авторов работы Бен Мардер (Ben Marder).
Исследователи назвали свои выводы важными, поскольку расширение знаний о синдроме самозванца может помочь при разработке стратегии по развитию персонала. Кроме того, понимание, что такие же чувства испытывают другие, снижает у людей возможные негативные эмоции.
Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.
Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?
До сих пор считалось, что микрочастицы от угольных электростанций убивают лишь несколько сот тысяч человек ежегодно. Новое исследование показало, что все гораздо хуже, чем думали ранее.
Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.
Подводные археологи обнаружили у берегов Италии груз с затонувшего неолитического судна. Это очередное свидетельство того, что древние люди пересекали морские пространства чаще, чем мы думали.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.
Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Все СМИ пишут о новом вирусе из Китая. Информации много — и она противоречива. Стоит ли бояться?
Биология суперспособностей: как нигерийские комары сделали ПЦР-тест на Covid-19 доступнее. «Разговор за жизнь» с биологом Олегом Гусевым
Как работают солнечные батареи
Коронавирус, инкубационный период и самолеты: хорошие, плохие и никакие новости
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии