Заблокированная в России LinkedIn вызвала синдром самозванца

Исследование показало, что у пользователей профессиональных соцсетей вроде LinkedIn (доступ к ней в России заблокирован) во время взаимодействия с такими сервисами может возникать синдром самозванца. При этом психологическом состоянии люди ощущают, что не заслуживают успехов на работе, даже несмотря на имеющиеся достижения.

Синдром самозванца не относится к психическим расстройствам и не входит в классификаторы болезней. Тем не менее это состояние, для которого характерна неуверенность в своей профессиональной квалификации, может заметно снижать качество жизни. Человек сомневается в собственных силах, чувствует себя «мошенником», который не соответствует занимаемому на работе положению и которого в любой момент могут «разоблачить». В свою очередь, этот страх повышает тревожность и способствует депрессивным мыслям.

Впервые это явление описали психологи Паулина Клэнс (Pauline R. Clance) и Сюзанна Аймс (Suzanne A. Imes) в статье «Феномен самозванца у успешных женщин: динамика и терапевтическое вмешательство», опубликованной в 1987 году в International Journal of Behavioral Science.

В последние годы — с развитием интереса к психотерапии и рефлексии, а также в условиях постоянной гонки за успехом — синдром самозванца все чаще проявляется у людей. По данным одного из исследований, это состояние испытывают трое из пяти сотрудников. Из еще одной работы известно, что самозванцами себя временами чувствуют более 80% людей.

Учитывая, что соцсети, подобные LinkedIn, напрямую связаны с профессиональной сферой, возможно, что их использование способно провоцировать синдром самозванца. Проверить, так ли это, решили ученые из бизнес-школ нескольких британских вузов совместно с коллегой из Школы бизнеса и управления Чжуннаньского университета экономики и права (Китай).

В работе, опубликованной в журнале Psychology and Marketing, специалисты оценили воздействие LinkedIn на пользователей соцсети. В одном из опросов ученые наблюдали за эффектом от просмотра данных и сообщений других пользователей, а в другом — за ощущениями после публикаций о собственных профессиональных успехах. С помощью платформы Prolific набрали 504 участников для онлайн-исследований (216 — для первого, 288 — для второго). Все респонденты пользовались LinkedIn, имели образование не ниже бакалавра, а их средний возраст составил 36 лет.

Первый эксперимент показал, что между чтением чужих публикаций в LinkedIn и появлением чувства самозванца есть небольшая, но ощутимая корреляция. Второй, в котором оценивали воздействие публикаций о собственных достижениях на работе, помог выявить выраженную связь с возникновением сомнений в своем профессиональном соответствии, даже после учета других возможных факторов влияния.

«Просмотр ленты новостей в LinkedIn и размещение сообщений о достижениях может вызывать размышления о своем профессиональном облике, что способно провоцировать мысли о самозванстве и страх быть в нем уличенным. Наши результаты показывают, что негативное влияние соцсетей на психологическое состояние связано не только с тем, что мы сравниваем себя с другими, но и с представлением, будто окружающие оценивают нас выше, чем мы сами», — прокомментировал один из авторов работы Бен Мардер (Ben Marder).

Исследователи назвали свои выводы важными, поскольку расширение знаний о синдроме самозванца может помочь при разработке стратегии по развитию персонала. Кроме того, понимание, что такие же чувства испытывают другие, снижает у людей возможные негативные эмоции.

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