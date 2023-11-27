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1 час назад
Юлия Трепалина
64

Заблокированная в России LinkedIn вызвала синдром самозванца

4.1

Исследование показало, что у пользователей профессиональных соцсетей вроде LinkedIn (доступ к ней в России заблокирован) во время взаимодействия с такими сервисами может возникать синдром самозванца. При этом психологическом состоянии люди ощущают, что не заслуживают успехов на работе, даже несмотря на имеющиеся достижения.

Психология
# компетентность
# профессионализм
# работа
# самооценка
# синдром
# социальные сети
# соцсети
соцсеть LinkedIn
© Unsplash/CC0 Public Domain

Синдром самозванца не относится к психическим расстройствам и не входит в классификаторы болезней. Тем не менее это состояние, для которого характерна неуверенность в своей профессиональной квалификации, может заметно снижать качество жизни. Человек сомневается в собственных силах, чувствует себя «мошенником», который не соответствует занимаемому на работе положению и которого в любой момент могут «разоблачить». В свою очередь, этот страх повышает тревожность и способствует депрессивным мыслям.

Впервые это явление описали психологи Паулина Клэнс (Pauline R. Clance) и Сюзанна Аймс (Suzanne A. Imes) в статье «Феномен самозванца у успешных женщин: динамика и терапевтическое вмешательство», опубликованной в 1987 году в International Journal of Behavioral Science.

В последние годы — с развитием интереса к психотерапии и рефлексии, а также в условиях постоянной гонки за успехом — синдром самозванца все чаще проявляется у людей. По данным одного из исследований, это состояние испытывают трое из пяти сотрудников. Из еще одной работы известно, что самозванцами себя временами чувствуют более 80% людей.

Учитывая, что соцсети, подобные LinkedIn, напрямую связаны с профессиональной сферой, возможно, что их использование способно провоцировать синдром самозванца. Проверить, так ли это, решили ученые из бизнес-школ нескольких британских вузов совместно с коллегой из Школы бизнеса и управления Чжуннаньского университета экономики и права (Китай).

В работе, опубликованной в журнале Psychology and Marketing, специалисты оценили воздействие LinkedIn на пользователей соцсети. В одном из опросов ученые наблюдали за эффектом от просмотра данных и сообщений других пользователей, а в другом — за ощущениями после публикаций о собственных профессиональных успехах. С помощью платформы Prolific набрали 504 участников для онлайн-исследований (216 — для первого, 288 — для второго). Все респонденты пользовались LinkedIn, имели образование не ниже бакалавра, а их средний возраст составил 36 лет.

Первый эксперимент показал, что между чтением чужих публикаций в LinkedIn и появлением чувства самозванца есть небольшая, но ощутимая корреляция. Второй, в котором оценивали воздействие публикаций о собственных достижениях на работе, помог выявить выраженную связь с возникновением сомнений в своем профессиональном соответствии, даже после учета других возможных факторов влияния.

«Просмотр ленты новостей в LinkedIn и размещение сообщений о достижениях может вызывать размышления о своем профессиональном облике, что способно провоцировать мысли о самозванстве и страх быть в нем уличенным. Наши результаты показывают, что негативное влияние соцсетей на психологическое состояние связано не только с тем, что мы сравниваем себя с другими, но и с представлением, будто окружающие оценивают нас выше, чем мы сами», — прокомментировал один из авторов работы Бен Мардер (Ben Marder).

Исследователи назвали свои выводы важными, поскольку расширение знаний о синдроме самозванца может помочь при разработке стратегии по развитию персонала. Кроме того, понимание, что такие же чувства испытывают другие, снижает у людей возможные негативные эмоции.

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Психология
# компетентность
# профессионализм
# работа
# самооценка
# синдром
# социальные сети
# соцсети
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Andrey Kholin
15 минут назад
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Anon Vasiluevich
29 минут назад
Они будут двигаться со скоростью света относительно друг друга, т.к. при скоростях света происходит искривление пространства и времени

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Giorgi Shelegia
41 минута назад
Тогда об'ясните почему мы имеем ограничение в дальности наблюдаемой вселенной? Потому то скорость разбегания за границей по отношению к нам выше

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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kpi
2 часа назад
Anatolyi Bucharskyi, А вот это Ваше утверждение может быть неверным? Возможно ведь все!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Andrey Kolkov, Ну тогда Вам остается только в YouTubt ролики поинтересней искать, где опровергают всё и вся. Это увлекательно - плоская земля, мошенники в

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Marazmen, Да, был в сети такой бездарный и неграмотный блогер, продвигавший это тему. Если скорость света зависит от направления (т.е. мир неизотропен,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Ваня Сергеевич, Да! Именно так "в гармошку". Не бывает без люфтов и деформаций!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Роман Рыбка, Атомная бомба не доказательство? В свое время команда Курчатова смогла объяснить И.В. Сталину, что без СТО у них ничего не получится.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Алексей Думный, Вы задаете верные вопросы. Но Вы не первый, кто их задал. Именно отвечая на эти "элементарны" вопросы и создавалась СТО. Еще немного

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Майк Вазовский
2 часа назад
Роман Рыбка, Так мало того, электричество и магнитное поле два не разъемных свойства. И тут вопрос, что к кому ещё магнитилось, тем более при таких

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Михаил
2 часа назад
Андрей Лаптев, визуально да, верно, а фактически нет, т.к. на таких скоростях и расстояниях то что мы видим, мы видим с искажениями. Как я говорил в

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Андрей Дибров
2 часа назад
kpi, Еще в техникуме молодой физик обнулил в опу все те теории одним движением. Но т.к., говорит, меня тут посадили вам читать, куда деваться ...

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Вадим Маракулин, Лоренц великий ученый! И он решил задачу нахождения преобразований систем отсчета, относительно которых инвариантны (неизменны)

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Andrey Kolkov, Вы это серьезно? Атомной бомбы недостаточно? Сталин в свое время понял, что без СТО не получится.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Wlad Homan, Спасибо! Наконец-то нашелся человек, который вместо того, чтобы просто по клавишам стучать, взял и нормально, правильно посчитал.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
3 часа назад
Andrey Kolkov, Из того, что кто-то чего-то не знает и затрудняется книжки почитать и разобраться, отнюдь не следует что "увы, наука сама пока толком ничего

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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