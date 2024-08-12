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Страх упущенной выгоды посчитали опасным для психического здоровья
FоMO, то есть страх упустить что-то важное, оказался ключевым фактором, приводящим к проблемам с психическим здоровьем. Исследователи из Великобритании проанализировали его связь с тревожностью, эмоциональным выгоранием и истощением у людей, которые активно используют в работе цифровые технологии.
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Все активнее как на очных, так и на удаленных местах работы применяют цифровую среду. В связи с этим ученые исследуют и то, как технологии влияют на благополучие сотрудников.
Специалисты из Ноттингемского университета в Великобритании выяснили, как использование цифровых рабочих мест связано со стрессом, информационной перегрузкой и страхом упущенной выгоды, в частности боязнью пропустить важную для работы информацию или полезное знакомство. Исследователи также проанализировали влияние технологий на риск истощения и проблем с психическим здоровьем — эмоциональным выгоранием, тревожностью. Результаты их работы опубликовал журнал Sage Open.
В исследовании участвовали 140 человек из Великобритании, преимущественно в возрасте от 25 до 44 лет. Почти 85% выборки составили женщины, у 69% респондентов было высшее образование и стаж работы в одной организации от одного до девяти лет. Они заполнили онлайн-анкету, в которой отвечали на вопросы о негативных последствиях работы в цифровой среде («Как часто за последние четыре недели вы чувствовали себя подавленным(ой) и печальным(ой)?») или выбирали утверждения, которые считают верными для себя: «Я обнаружил(а), что меня ошеломляет объем информации, которую приходится обрабатывать ежедневно»; «Я не решаюсь использовать цифровые рабочие приложения из-за боязни наделать ошибок, которые не смогу исправить».
Оказалось, что страх упустить информацию или опыт — ключевой фактор риска для психического здоровья сотрудников. Наряду с информационной перегрузкой он способен усилить истощение. Кроме того, оба этих состояния повышают уровень стресса при работе с использованием цифровых технологий.
По словам авторов исследования, организациям необходимо больше внимания уделять оптимизации потока информации, связанной с работой в цифровой среде, и поддерживать сотрудников в эффективном использовании этих сведений. Это важно, поскольку, согласно результатам научной статьи, информационная экосистема компании имеет большое значение для благополучия работников.
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