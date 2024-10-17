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Только что
Полина Меньшова
1

Качества лидера оказались важнее для успеха, чем разнообразие коллектива

5.2

Опыт и развитые лидерские качества руководителя коллектива с большей вероятностью приведут проект к успеху, чем наличие специалистов из разных областей и, как следствие, многообразия мнений в команде. С чем это связано, выяснили ученые из США.

Психология
# команда
# командная работа
# лидер
# руководитель
Кадр из сериала «Служба новостей»
Кадр из сериала «Служба новостей» / © HBO

Одно из главных направлений современных исследований в сфере менеджмента — поиск наиболее эффективного формата командной работы. В недавних научных работах выяснили, какие качества особенно важны для лидера, почему люди соглашаются работать с суровыми начальниками, а также из-за чего коллектив перестает предлагать инновации и начинает «плыть по течению».

Специалисты из нескольких университетов США сравнили важность сильного лидерства и состава команды для успеха проекта на примере 10 междисциплинарных групп, которые разрабатывали протоколы для исследования с участием детей в американском штате Нью-Джерси. Статью, согласно которой на результат работы сильнее влияют качества и опыт руководителя, опубликовал научный журнал Clinical and Translational Science.

В исследовании участвовали 105 человек, которые представляли 14 школ или колледжей и 27 департаментов Ратгерского университета в Нью-Джерси. Члены рабочих групп различались как по статусу (от стажера до штатного преподавателя), так и по исследовательскому и административному опыту.

Все участники исследования оценили эффективность своей рабочей группы с помощью опросника TeamSTEPPS Team Assessment (TAQ), который позволяет рассмотреть разные аспекты динамики команды: функционирование, производительность, навыки, обстановка, лидерство. Независимые эксперты проанализировали полученные ответы, а затем сопоставили их с оценкой таких факторов, как возрастное распределение, разнообразие аффилиаций, размер команды и доля участников с опытом исследовательской работы или старшими академическими званиями.

Оказалось, что выше свою эффективность оценивали члены более крупных команд, в которых много старших преподавателей и людей, ориентированных на исследовательскую деятельность. При этом группы, наиболее разнообразные по опыту и аффилиации участников, получили относительно низкие оценки эффективности. Ни один из рассмотренных факторов не позволил предсказать более высокие показатели, но если члены команды считали своих руководителей сильными, то их энтузиазм относительно проекта был заметнее.

«Мы не обнаружили никакой корреляции между междисциплинарным разнообразием команды и ее эффективностью. <…> Лидеры играют решающую роль в повышении уровня энтузиазма членов рабочей группы и влияют на их мотивацию продолжать работать над проектом», — пояснили авторы статьи.

Ученые также подчеркнули, что команды, которые участвовали в исследовании, сформировались недавно. В дальнейшем есть смысл проследить, будет ли выявленная закономерность меняться с течением времени.

Так или иначе, считают исследователи, развивать лидерские качества руководителю команды важно в любом случае — даже если над проектом работают люди с разнообразным опытом, способные дополнять друг друга. Особенно это важно в крупномасштабных междисциплинарных инициативах.

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Психология
# команда
# командная работа
# лидер
# руководитель
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