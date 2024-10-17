Ученые МИРЭА проведут научные эксперименты с помощью малого космического аппарата

В РТУ МИРЭА создали комплекс бортовой научной аппаратуры, который позволит школьникам и студентам провести космические эксперименты по зондированию ионосферы и тропосферы, а также протестировать технологии межспутниковой связи. В вузе пояснили, что целевая научная аппаратура установлена на малый космический аппарат RTU MIREA1 формфактора Cubesat 3U, созданный на платформе компании «Геоскан».

Как рассказал доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА Владимир Скрипачев, запуск на орбиту малого космического аппарата, разработанного в рамках программы «Дежурный по планете», планируется в конце этого года. Малый размер космических аппаратов формфактора Cubesat позволяет отработать технологии, которые не всегда рентабельно реализовывать с борта более крупных аппаратов.

«Получаемые с борта космического аппарата данные об отдельных параметрах околоземного космического пространства, и дистанционного зондирования Земли, важны не только для научных исследований, но также полезны и для образовательных целей, в частности, предоставляют студентам и школьникам возможность в изучении структуры, свойств и динамики вариаций отдельных параметров ионосферы, как среды распространения радиоволн.

Срок активного существования малого космического аппарата – около трех лет. В течение этого времени школьники и студенты нашего университета смогут расширить свои знания в различных научных областях и решать соответствующие прикладные задачи», – пояснил Скрипачев.

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям.

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МИРЭА 7 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».