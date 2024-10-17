Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые МИРЭА проведут научные эксперименты с помощью малого космического аппарата
В РТУ МИРЭА создали комплекс бортовой научной аппаратуры, который позволит школьникам и студентам провести космические эксперименты по зондированию ионосферы и тропосферы, а также протестировать технологии межспутниковой связи. В вузе пояснили, что целевая научная аппаратура установлена на малый космический аппарат RTU MIREA1 формфактора Cubesat 3U, созданный на платформе компании «Геоскан».
Как рассказал доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА Владимир Скрипачев, запуск на орбиту малого космического аппарата, разработанного в рамках программы «Дежурный по планете», планируется в конце этого года. Малый размер космических аппаратов формфактора Cubesat позволяет отработать технологии, которые не всегда рентабельно реализовывать с борта более крупных аппаратов.
«Получаемые с борта космического аппарата данные об отдельных параметрах околоземного космического пространства, и дистанционного зондирования Земли, важны не только для научных исследований, но также полезны и для образовательных целей, в частности, предоставляют студентам и школьникам возможность в изучении структуры, свойств и динамики вариаций отдельных параметров ионосферы, как среды распространения радиоволн.
Срок активного существования малого космического аппарата – около трех лет. В течение этого времени школьники и студенты нашего университета смогут расширить свои знания в различных научных областях и решать соответствующие прикладные задачи», – пояснил Скрипачев.
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
В России стремительно, опережая все прогнозируемые темпы, развивается сфера пассажирских авиаперевозок. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Сегодня у российских специалистов есть целый ряд проектов, направленных на развитие отрасли. В частности, большое внимание уделяется развитию сверхзвукового авиатранспорта. Но когда его введут в эксплуатацию и насколько это безопасно? Ответы на животрепещущие вопросы дал доцент кафедры «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ Михаил Тяглик.
У животных, как и у людей, есть защитные тактики, позволяющие избегать нежелательных событий. Ученые из США обнаружили, что самцы мышей спасаются от нападения и не допускают драки, используя в качестве «щита» самок.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Адам Франк: «Что может быть важнее вопроса о жизни в других мирах?»
Непрошеные космонавты
Чего ожидать от нейросетей в будущем? Разговор с руководителем научного отдела «Яндекса» Артемом Бабенко
Климат или враги: что запирало Homo sapiens в Африке четверть миллиона лет
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии