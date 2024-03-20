Успех бизнеса определили две черты личности собственника

Ценность частной фирмы на рынке во многом зависит от того, как бизнес растет. Ученые из Германии выявили два основных качества собственника, которые повлияли на этот показатель.

Современные исследования, посвященные бизнесу и профессиональным сообществам, большое внимание уделяют лидерству. Например, наличие сильного лидера в отрасли негативно сказалось на инновационных идеях других представителей сообщества. Авторы новой научной работы, которую опубликовал Strategic Entrepreneurship Journal, сфокусировались на компетенциях собственников бизнеса, которые приводят их компании к успеху.

Специалисты из Норвежской школы бизнеса и Мюнхенского технического университета (Германия) выяснили, что для частной фирмы, которой руководит владелец, наиболее важны его умения нанимать подходящих сотрудников и управлять командой. В исследовании анализировались ежеквартальные данные частных немецких фирм за семь лет (с 2011 по 2018 год), опубликованные в базе Orbis крупнейшего издателя бизнес-информации Bureau van Dijk Electronic Publishing. В итоговую выборку вошли 2509 компаний, среди которых были не только действующие, но и ликвидированные: исследователи специально не ограничивались «выжившими» бизнесами, чтобы получить более реалистичную картину.

Данные о компетенциях, образовании и опыте владельцев изученных фирм ученые собрали в социальной сети LinkedIn. Если фирму делили между собой несколько человек (в среднем на одну компанию приходилось 1,9 собственника), главным считали того, кому принадлежит самая большая доля. Компании, в которых крупнейшим собственником был институциональный инвестор, в выборку не включали.

Наиболее успешными, согласно собранным данным, были фирмы, собственник-руководитель в которых умел:

— увидеть и сформулировать потенциальную ценность, которую принесут конкретные комбинации ресурсов, в том числе человеческих (так в исследовании определили способность грамотно нанимать сотрудников, отвечающую на вопрос «чем владеть?»);

— разработать и внедрить механизмы управления, которые позволят эффективно мотивировать и поощрять сотрудников (компетентность в управлении, или ответ на вопрос «как владеть?»).

Особое значение перечисленные компетенции имели в первые годы существования фирм, когда бизнес-процессы еще не были настроены. При этом в семейных фирмах (такими считали компании, где более одного члена семьи владельца были собственниками или участвовали в управлении), которых в выборке было 37%, руководителям чаще не хватало этих качеств.

«Это указывает на интригующую семейную динамику, которая может препятствовать тестированию новых стратегий, связанных с риском. <…> Близкие люди могут препятствовать профессионализации фирм, если в результате контроль семьи над компанией может уменьшиться, — пояснили авторы исследования.

Ученые предложили уделить особое внимание управленческим механизмам, которые предотвратят кумовство. Кроме того, на их взгляд, владельцам необходимо рефлексировать собственный опыт и его влияние на рост фирмы. Например, стоит следить за тем, какие факторы влияют на принятие решений, связанных с бизнесом.

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