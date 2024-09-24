Люди предпочли работать с теми, чья зарплата больше их собственной

Когда у человека есть возможность выбрать напарника, он предпочитает кого-то из коллег, получающих более высокую зарплату, чем он сам. Найм при этом подчиняется другой логике, выяснили ученые из США.

На успех работы в команде влияет множество факторов. Одно из недавних исследований выявило качества идеального руководителя, другое — показало, что сильный лидер может неосознанно препятствовать появлению инноваций, а третье — объяснило, почему люди соглашаются работать с суровыми начальниками.

Не менее важно изучать взаимодействие не только между руководителем и подчиненными, но и между коллегами, статус которых примерно одинаков. Информация о том, как люди представляют себе идеальных напарников и с кем работать не хотели бы, может быть полезна для создания и оптимизации коллектива.

Специалисты из Корнеллского университета в США предположили, что прозрачность оплаты труда может разобщить команду, в результате чего люди не захотят работать с теми, кому платят больше, чем им самим. Статью, в которой описаны неожиданные для исследователей результаты, опубликовал научный журнал American Psychologist.

Авторы работы провели четыре эксперимента, в которых суммарно участвовали 855 человек. В первых трех исследованиях нужно было выбрать напарника для совместной работы над проектом, однако различались условия (номер пункта списка соответствует номеру эксперимента. — Прим. ред.):

1. Была известна только зарплата гипотетических партнеров.

2. Исследователи уточнили, что гипотетические кандидаты вне зависимости от размера желаемой оплаты труда имеют те же навыки, знания, умения и опыт, что и участники эксперимента.

3. Каждому респонденту нужно было назвать имена двух реальных людей, которые когда-то были его напарниками, и двух, с которыми он никогда не работал непосредственно. Далее для каждой пары предполагалось, что у одного из коллег зарплата выше, чем у участника эксперимента, а у другого — ниже.

В первом случае 65% респондентов выбрали себе в качестве партнера с более высокой зарплатой, чем у них самих. Во втором случае этот показатель достиг 73%, но снизился до 60% после уточнения об опыте потенциальных напарников. В третьем исследовании тенденция сохранялась, но личное знакомство с обсуждаемыми кандидатами заставил выбирать не только по зарплатным ожиданиям. Тем не менее даже среди знакомых коллег 58% участников исследования выбрали тех, кто, по условиям эксперимента, считался требующим более высокой оплаты труда.

«Люди, похоже, думают, что более высокую зарплату кандидаты заслужили и что она отражает их большую компетентность. Участники эксперимента, похоже, также предполагали, что сотрудничество с кем-то с более высокой зарплатой будет выгодным — что больше зарабатывающий коллега поделится некоторыми из своих многочисленных знаний и навыков», — предположили авторы статьи

В четвертом эксперименте авторы исследователи изучили, как привычный размер зарплаты кандидата влияет на решение о приеме на работу. Когда людей с опытом найма сотрудников попросили выбрать между кандидатами с одинаковыми знаниями, навыками и опытом, но разными «ценниками», 71% участников исследования предпочли тех, кто зарабатывал меньше их самих. По мнению ученых, это решение может отражать не только стремление получить бóльшую выгоду для компании при меньших затратах, но и представление о том, что разница в зарплатах должна отражать иерархию сотрудников внутри организации.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.