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Люди предпочли работать с теми, чья зарплата больше их собственной
Когда у человека есть возможность выбрать напарника, он предпочитает кого-то из коллег, получающих более высокую зарплату, чем он сам. Найм при этом подчиняется другой логике, выяснили ученые из США.
На успех работы в команде влияет множество факторов. Одно из недавних исследований выявило качества идеального руководителя, другое — показало, что сильный лидер может неосознанно препятствовать появлению инноваций, а третье — объяснило, почему люди соглашаются работать с суровыми начальниками.
Не менее важно изучать взаимодействие не только между руководителем и подчиненными, но и между коллегами, статус которых примерно одинаков. Информация о том, как люди представляют себе идеальных напарников и с кем работать не хотели бы, может быть полезна для создания и оптимизации коллектива.
Специалисты из Корнеллского университета в США предположили, что прозрачность оплаты труда может разобщить команду, в результате чего люди не захотят работать с теми, кому платят больше, чем им самим. Статью, в которой описаны неожиданные для исследователей результаты, опубликовал научный журнал American Psychologist.
Авторы работы провели четыре эксперимента, в которых суммарно участвовали 855 человек. В первых трех исследованиях нужно было выбрать напарника для совместной работы над проектом, однако различались условия (номер пункта списка соответствует номеру эксперимента. — Прим. ред.):
1. Была известна только зарплата гипотетических партнеров.
2. Исследователи уточнили, что гипотетические кандидаты вне зависимости от размера желаемой оплаты труда имеют те же навыки, знания, умения и опыт, что и участники эксперимента.
3. Каждому респонденту нужно было назвать имена двух реальных людей, которые когда-то были его напарниками, и двух, с которыми он никогда не работал непосредственно. Далее для каждой пары предполагалось, что у одного из коллег зарплата выше, чем у участника эксперимента, а у другого — ниже.
В первом случае 65% респондентов выбрали себе в качестве партнера с более высокой зарплатой, чем у них самих. Во втором случае этот показатель достиг 73%, но снизился до 60% после уточнения об опыте потенциальных напарников. В третьем исследовании тенденция сохранялась, но личное знакомство с обсуждаемыми кандидатами заставил выбирать не только по зарплатным ожиданиям. Тем не менее даже среди знакомых коллег 58% участников исследования выбрали тех, кто, по условиям эксперимента, считался требующим более высокой оплаты труда.
«Люди, похоже, думают, что более высокую зарплату кандидаты заслужили и что она отражает их большую компетентность. Участники эксперимента, похоже, также предполагали, что сотрудничество с кем-то с более высокой зарплатой будет выгодным — что больше зарабатывающий коллега поделится некоторыми из своих многочисленных знаний и навыков», — предположили авторы статьи
В четвертом эксперименте авторы исследователи изучили, как привычный размер зарплаты кандидата влияет на решение о приеме на работу. Когда людей с опытом найма сотрудников попросили выбрать между кандидатами с одинаковыми знаниями, навыками и опытом, но разными «ценниками», 71% участников исследования предпочли тех, кто зарабатывал меньше их самих. По мнению ученых, это решение может отражать не только стремление получить бóльшую выгоду для компании при меньших затратах, но и представление о том, что разница в зарплатах должна отражать иерархию сотрудников внутри организации.
Гравитационное исследование Марса выявило под его поверхностью аномалии и потенциал к возобновлению вулканизма
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Гравитационное исследование Марса выявило под его поверхностью аномалии и потенциал к возобновлению вулканизма
Исследовательская группа из Делфтского технического университета в Нидерландах обнаружила на Марсе огромную плюму магмы, которая медленно, но уверенно поднимается под вулканическим регионом Тарсис и простирается более чем на 1600 километров. Новое открытие свидетельствует о том, что в будущем самый высокий вулкан Красной планеты — гора Олимп — может проснуться.
Команда геологов из Университета Британской Колумбии (Канада) предложила переосмыслить наше понимание происхождения вулканических лав, извергающихся в таких горячих точках Земли, как Гавайи, Исландия и Самоа. Исследователи пришли к выводу, что все лавы, вероятно, происходят из единого резервуара в мантии планеты.
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