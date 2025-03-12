Исследователи нашли связь между часами Судного дня и показателями смертности в США

Каждый год стрелки часов Судного дня напоминают миру о шаткости человеческого существования. Но что, если их «тиканье» влияет не только на политику, но и на здоровье миллионов людей? Авторы новой научной работы утверждают, что выявили тревожную тенденцию: чем ближе человечество к символической полуночи, тем чаще люди совершают самоубийства, умирают в результате несчастных случаев и расстройств, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков.

Часы Судного дня — проект ученых-ядерщиков из журнала Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Изначально его задумывали как символ опасности ядерной войны: чем ближе стрелки к полуночи, тем выше риск глобальной катастрофы. Позже список угроз расширили, добавив климатический кризис, развитие искусственного интеллекта, киберриски, политическую нестабильность. Часы постоянно корректируют эксперты, оценивающие глобальные риски.

В 1947 году часы показывали семь минут до «конца света». С тех пор их переводили 26 раз (восемь раз назад и 18 вперед). В начале 2025-го стрелки перевели снова: теперь до полуночи осталось всего 89 секунд — самое малое расстояние за историю проекта.

Научное сообщество спорит о значении этого символа. Одни считают его важным индикатором угроз, другие — просто удачной метафорой. Однако до сих пор никто не изучал, как «апокалиптическое время» связано с реальными последствиями для общества: в частности, может ли оно в той или иной мере влиять на психическое здоровье и самочувствие людей?

Команда американских исследователей из некоммерческой медицинской организации Mass General Brigham первой решила это выяснить. Результаты работы ученые представили в журнале Bulletin of the Atomic Scientists.

Специалисты проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и проекта Global Burden of Disease Вашингтонского университета за несколько десятилетий. Они искали корреляцию между положением стрелки часов Судного дня и смертностью от различных причин. То есть изучали, как менялись показатели смертности (от чего умирали люди) и распространенности психических расстройств в США с каждым новым делением. Иными словами, исследователи пытались выявить закономерность: если стрелки часов сдвигалась на одно деление, насколько сильно росло число смертей или уровень психических расстройств?

Результаты оказались неожиданными. Когда стрелки поднимались на одно деление, специалисты фиксировали всплески смертей от болезни Альцгеймера, самоубийств, несчастных случаев, последствий употребления алкоголя и наркотиков. При этом отмечалось снижение смертности от злокачественных опухолей, ВИЧ и диабета.

По словам Самуэля Синклера (Samuel Sinclair), ведущего автора исследования, по-видимому, глобальные страхи могут «пробивать брешь» в психике людей, даже если те не думают о ядерной войне или климате ежедневно. Возможно, восприятие глобальных угроз влияет на уровень стресса, что приводит к росту случаев психических расстройств и связанных с ними заболеваний.

Если тревожность из-за глобальных угроз действительно влияет на здоровье, то часы Судного дня могут стать отличным индикатором общей социальной напряженности. В таком случае они отражают не только политическую ситуацию, но и психическое состояние общества, а это открывает новое направление в науке о здоровье. Будущие научные работы помогут лучше понять, как именно страх перед катастрофой сказывается на смертности и как можно снизить его негативное влияние.

Отметим, к выводам американских ученых стоит относиться с осторожностью. Их исследование не доказало, что часы Судного дня непосредственно сказываются на росте смертности. Авторы лишь зафиксировали совпадение данных. Повышение уровня смертности и ухудшение психического здоровья могут быть вызваны множеством других факторов, например экономическими кризисами, пандемиями или ростом социальной нестабильности, которые случайно совпадают с изменением положения стрелок.

Исследователи опирались на показатели смертности от определенных заболеваний и психических расстройств, но снижение смертности от рака, ВИЧ и диабета при приближении к «полуночи» не объясняется. Это может указывать на избирательность данных или влияние третьих факторов.

Кроме того, в исследовании анализировали данные только по Соединенным Штатам, хотя часы Судного дня отражают мировые угрозы. Это ставит под вопрос репрезентативность: в других странах влияние может быть иным из-за культурных, экономических или медицинских различий.

К тому же часы Судного дня — не объективный научный инструмент, а символический показатель, зависящий от решений узкого круга экспертов. Он не основан на строгих математических моделях и не учитывает все возможные факторы риска, что делает его недостаточно точным для научного анализа здоровья населения.

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