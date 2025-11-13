Уведомления
«Гормон любви» и физическая близость в паре помогли ранам зажить быстрее
Эксперимент, в котором участникам нанесли небольшие ранки на предплечье, показал, что использование назального спрея с окситоцином в сочетании с интимными физическими контактами помогает ускорить заживление.
Из научной литературы известно о важной роли окситоцина для любви и дружеских отношений. Лабораторные опыты также показывали, что под действием этого гормона и нейропептида с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами быстрее затягивались язвы на слизистой рта у крыс.
Кроме того, в одном из прошлых исследований ученые выяснили, что у конфликтующих супругов кожа после нанесенных в эксперименте незначительных повреждений заживала медленнее. Профессор клинической биопсихологии и психотерапии Беате Дитцен из Цюрихского университета (Швейцария) вместе с коллегами заподозрила, что причина такого эффекта могла крыться в недостатке окситоцина.
Чтобы проверить гипотезу, ученые устроили новый эксперимент, статья о котором недавно вышла в журнале JAMA Psychiatry. К нему привлекли 80 здоровых гетеросексуальных пар молодого возраста — в среднем участникам исполнилось 27 лет. Всем с помощью специального вакуумного устройства нанесли на ладонную сторону предплечья четыре небольшие ранки.
В дальнейшем пары случайным образом распределили на четыре группы. В первой испытуемые в течение следующей недели дважды в день пользовались назальным спреем с окситоцином. Также они до трех раз в день выполняли 10-минутные психологические упражнения (Partner Appreciation Task, PAT). Суть заключалась в позитивном взаимодействии друг с другом и выражении благодарности.
Во второй группе участники применяли спрей с окситоцином, но упражнения не выполняли. В третьей парам выдали спрей-плацебо и проинструктировали практиковать PAT, а в четвертой люди пользовались препаратом плацебо и не делали психологических упражнений.
Состояние ранок медики оценивали через 24 часа и семь дней после нанесения. Кроме того, участники собирали образцы слюны для определения концентрации кортизола, сообщали о своем уровне стресса и описывали взаимодействия с партнером по паре.
В итоге исследователи установили, что по отдельности впрыскивание спрея с окситоцином или выполнение заданий PAT не ускоряло заживление. У тех, кто сочетал обе формы воздействия, зафиксировали небольшой положительный эффект. Самые заметные улучшения в плане состояния ранок наблюдались у пар, которые применяли окситоцин и сообщили, что в течение экспериментальной недели они регулярно нежно касались друг друга или вступали в интимную близость. Высокая сексуальная активность также сочеталась с более низкими показателями кортизола — гормона стресса, способного подавлять иммунитет.
По словам медиков, результаты дают предварительное представление о нейроэндокринных механизмах, посредством которых интимные отношения могут способствовать улучшению здоровья. Данные указывают, что окситоцин действует не самостоятельно, а усиливает благотворные эффекты от позитивных контактов в парах. Хотя тема требует дальнейших исследований, ученые считают, что их открытия помогут в разработке вариантов психосоциальных вмешательств для ускорения восстановления пациентов.
Термояд начнет вырабатывать электричество через 20 лет — так говорили с 1950-х, но этого все так и не происходит. Почему? В чем принципиальные сложности на этом пути? Чего добивается «Росатом» в проекте ИТЭР и почему параллельно уже начал работу по российскому термоядерному реактору ТРТ? Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев ответил на наши вопросы.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
