«Гормон любви» и физическая близость в паре помогли ранам зажить быстрее

Эксперимент, в котором участникам нанесли небольшие ранки на предплечье, показал, что использование назального спрея с окситоцином в сочетании с интимными физическими контактами помогает ускорить заживление.

Из научной литературы известно о важной роли окситоцина для любви и дружеских отношений. Лабораторные опыты также показывали, что под действием этого гормона и нейропептида с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами быстрее затягивались язвы на слизистой рта у крыс.

Кроме того, в одном из прошлых исследований ученые выяснили, что у конфликтующих супругов кожа после нанесенных в эксперименте незначительных повреждений заживала медленнее. Профессор клинической биопсихологии и психотерапии Беате Дитцен из Цюрихского университета (Швейцария) вместе с коллегами заподозрила, что причина такого эффекта могла крыться в недостатке окситоцина.

Чтобы проверить гипотезу, ученые устроили новый эксперимент, статья о котором недавно вышла в журнале JAMA Psychiatry. К нему привлекли 80 здоровых гетеросексуальных пар молодого возраста — в среднем участникам исполнилось 27 лет. Всем с помощью специального вакуумного устройства нанесли на ладонную сторону предплечья четыре небольшие ранки.

В дальнейшем пары случайным образом распределили на четыре группы. В первой испытуемые в течение следующей недели дважды в день пользовались назальным спреем с окситоцином. Также они до трех раз в день выполняли 10-минутные психологические упражнения (Partner Appreciation Task, PAT). Суть заключалась в позитивном взаимодействии друг с другом и выражении благодарности.

Во второй группе участники применяли спрей с окситоцином, но упражнения не выполняли. В третьей парам выдали спрей-плацебо и проинструктировали практиковать PAT, а в четвертой люди пользовались препаратом плацебо и не делали психологических упражнений.

Состояние ранок медики оценивали через 24 часа и семь дней после нанесения. Кроме того, участники собирали образцы слюны для определения концентрации кортизола, сообщали о своем уровне стресса и описывали взаимодействия с партнером по паре.

В итоге исследователи установили, что по отдельности впрыскивание спрея с окситоцином или выполнение заданий PAT не ускоряло заживление. У тех, кто сочетал обе формы воздействия, зафиксировали небольшой положительный эффект. Самые заметные улучшения в плане состояния ранок наблюдались у пар, которые применяли окситоцин и сообщили, что в течение экспериментальной недели они регулярно нежно касались друг друга или вступали в интимную близость. Высокая сексуальная активность также сочеталась с более низкими показателями кортизола — гормона стресса, способного подавлять иммунитет.

По словам медиков, результаты дают предварительное представление о нейроэндокринных механизмах, посредством которых интимные отношения могут способствовать улучшению здоровья. Данные указывают, что окситоцин действует не самостоятельно, а усиливает благотворные эффекты от позитивных контактов в парах. Хотя тема требует дальнейших исследований, ученые считают, что их открытия помогут в разработке вариантов психосоциальных вмешательств для ускорения восстановления пациентов.

