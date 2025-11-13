  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
13 ноября, 14:22
Юлия Трепалина
11

«Гормон любви» и физическая близость в паре помогли ранам зажить быстрее

❋ 4.6

Эксперимент, в котором участникам нанесли небольшие ранки на предплечье, показал, что использование назального спрея с окситоцином в сочетании с интимными физическими контактами помогает ускорить заживление.

Психология
# близость
# заживление ран
# кортизол
# окситоцин
# романтические отношения
# секс
физическая близость
Кадр из американского фильма «Дорогой Джон» / © Screen Gems

Из научной литературы известно о важной роли окситоцина для любви и дружеских отношений. Лабораторные опыты также показывали, что под действием этого гормона и нейропептида с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами быстрее затягивались язвы на слизистой рта у крыс.

Кроме того, в одном из прошлых исследований ученые выяснили, что у конфликтующих супругов кожа после нанесенных в эксперименте незначительных повреждений заживала медленнее. Профессор клинической биопсихологии и психотерапии Беате Дитцен из Цюрихского университета (Швейцария) вместе с коллегами заподозрила, что причина такого эффекта могла крыться в недостатке окситоцина.

Чтобы проверить гипотезу, ученые устроили новый эксперимент, статья о котором недавно вышла в журнале JAMA Psychiatry. К нему привлекли 80 здоровых гетеросексуальных пар молодого возраста — в среднем участникам исполнилось 27 лет. Всем с помощью специального вакуумного устройства нанесли на ладонную сторону предплечья четыре небольшие ранки.

В дальнейшем пары случайным образом распределили на четыре группы. В первой испытуемые в течение следующей недели дважды в день пользовались назальным спреем с окситоцином. Также они до трех раз в день выполняли 10-минутные психологические упражнения (Partner Appreciation Task, PAT). Суть заключалась в позитивном взаимодействии друг с другом и выражении благодарности.

Во второй группе участники применяли спрей с окситоцином, но упражнения не выполняли. В третьей парам выдали спрей-плацебо и проинструктировали практиковать PAT, а в четвертой люди пользовались препаратом плацебо и не делали психологических упражнений.

Состояние ранок медики оценивали через 24 часа и семь дней после нанесения. Кроме того, участники собирали образцы слюны для определения концентрации кортизола, сообщали о своем уровне стресса и описывали взаимодействия с партнером по паре.

В итоге исследователи установили, что по отдельности впрыскивание спрея с окситоцином или выполнение заданий PAT не ускоряло заживление. У тех, кто сочетал обе формы воздействия, зафиксировали небольшой положительный эффект. Самые заметные улучшения в плане состояния ранок наблюдались у пар, которые применяли окситоцин и сообщили, что в течение экспериментальной недели они регулярно нежно касались друг друга или вступали в интимную близость. Высокая сексуальная активность также сочеталась с более низкими показателями кортизола — гормона стресса, способного подавлять иммунитет.

По словам медиков, результаты дают предварительное представление о нейроэндокринных механизмах, посредством которых интимные отношения могут способствовать улучшению здоровья. Данные указывают, что окситоцин действует не самостоятельно, а усиливает благотворные эффекты от позитивных контактов в парах. Хотя тема требует дальнейших исследований, ученые считают, что их открытия помогут в разработке вариантов психосоциальных вмешательств для ускорения восстановления пациентов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
892 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Психология
# близость
# заживление ран
# кортизол
# окситоцин
# романтические отношения
# секс
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Ноя
Бесплатно
«Запрещенная» химия, или как школьные двоечники оказались правы
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Ноя
800
Время пира: этруски в V веке до н.э.
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
13 Ноя
Бесплатно
Форпосты землян в космосе: прошлое, настоящее и будущее орбитальных станций
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
13 Ноя
750
Ионизирующая радиация и медицина
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Конфуций как политический деятель и мыслитель
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
14 Ноя
1100
Животные-короли
Medio Modo
Москва
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Мифы о лекарствах
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Чего Микита хотел от Маланьи? Порядки и нравы Древнего Новгорода
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Вызовы и будущее коррекции дефектов кожи
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 ноября, 13:08
Александр Березин

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

Термояд начнет вырабатывать электричество через 20 лет — так говорили с 1950-х, но этого все так и не происходит. Почему? В чем принципиальные сложности на этом пути? Чего добивается «Росатом» в проекте ИТЭР и почему параллельно уже начал работу по российскому термоядерному реактору ТРТ? Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев ответил на наши вопросы.

С точки зрения науки
# ИТЭР
# Россия
# термоядерная энергетика
# технологии
# токамаки
Выбор редакции
12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

Биология
# бактерии
# жгутики
# локомоция
# микробиология
10 ноября, 17:41
КБГУ

Новое понимание углеродного цикла: ученые выяснили, что корни растений поглощают углекислый газ

Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.

КБГУ
# корни
# растения
# углекислый газ
# фотосинтез
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
12 ноября, 13:08
Александр Березин

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

Термояд начнет вырабатывать электричество через 20 лет — так говорили с 1950-х, но этого все так и не происходит. Почему? В чем принципиальные сложности на этом пути? Чего добивается «Росатом» в проекте ИТЭР и почему параллельно уже начал работу по российскому термоядерному реактору ТРТ? Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев ответил на наши вопросы.

С точки зрения науки
# ИТЭР
# Россия
# термоядерная энергетика
# технологии
# токамаки
Выбор редакции
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые предложили новую логистику торговли Сибири с Азией

    13 ноября, 14:29

  2. «Гормон любви» и физическая близость в паре помогли ранам зажить быстрее

    13 ноября, 14:22

  3. Отсутствие радиосигналов из системы с «признаками жизни» повысило шансы на ее обитаемость

    13 ноября, 14:02

  4. Магнитоэнцефалография повысила точность картирования речи в мозге

    13 ноября, 10:59
Выбор редакции

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

12 ноября, 13:08

Последние комментарии

Александр Березин
22 минуты назад
Sergey, общая длина линий метро, по которым ездят пассажиры в Нью-Йорке лишь 400 км: https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City_Subway Что меньше Москвы, например. 1370 -- это

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Александр Березин
34 минуты назад
Elusive, если не секрет, почему уезжаете из Москвы, если ни новые станции метро, ни его пассажиры так не нравятся?

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Александр Березин
35 минут назад
Иван, "нова в эфире вести из параллельной реальности 😁 Московский метрополитен иногда заявлял об операционной прибыли и даже в какой-то год

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Александр Березин
44 минуты назад
Александр, " В чём же для нашего общества польза от колонизации Марса?" Циолковский вроде бы уже раскрыл этот вопрос лет сто как тому назад.

Атом через 100 лет: как ядерная энергия изменит будущее человечества

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, снова в эфире вести из параллельной реальности 😁 Московский метрополитен иногда заявлял об операционной прибыли и даже в какой-то год

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Сергей Лебеденко
1 час назад
Иван, всё верно. Экологинчо это когда живёшь в пещере, охотишься с луком и рогатиной, ходишь в шкуре и готовишь пищу на огне.

Топ-10 стран с самым высоким уровнем использования возобновляемых источников энергии

Евгений Например
1 час назад
Она же уже солнце обогнула и рассыпалась нафиг, не поздновато?

Новый снимок показал, что хвост межзвездной кометы 3I/ATLAS продолжает расти

Elusive Joe
1 час назад
Kiridan, как в фильме "Человек — швейцарский нож"))

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Mango Dragon
2 часа назад
Каждое видео сгенерировано с помощью AI и выложенное в сеть.. на Ютуб и прочее,должно иметь метку "Сгенерировано с помощью AI".Вплоть до создания на

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

Elusive Joe
3 часа назад
Лев, как раз с ветрами там проблемы, оттуда и появилось название "Туманный Альбион". А в 1952, из-за штиля, Лондон превратился в газовую камеру с

Новая крупнейшая в мире ветряная морская электростанция обеспечит энергией шесть миллионов домов

Elusive Joe
3 часа назад
Ершов, мы сами не рады! Город постоянно в раскопках. И всё это не ради нас, ради приезжих. Под них строят человейники и туда линии тянут. Контингентом

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Elusive Joe
3 часа назад
Sergey, так здесь именно хабы и связывают, беспосадочным рейсом

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Онтон Онтонов
3 часа назад
журавлёв, дык и вы уступать не желаете🤷🏼‍♂️

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Sergey Gorovoy
4 часа назад
ну не все в мире придерживаются правила: "метро строим только в городах-миллиардниках, пусть приносят прибыль, а в сотнетысячниках голозадых -

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Онтон Онтонов
4 часа назад
Иван, как обычно в методах подсчета и административных хитросплетениях заковыка. Например в Корее – что по рельсам в город приезжает – всё метро,

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Виталий Вершинин
4 часа назад
Федя, МС - 21 - базовый самолёт, на его основе другие борта будут летать и дальше и ближе.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Онтон Онтонов
4 часа назад
Блть, ребят, вы статью то прочитали?

Инфографика: в каком регионе мира больше всего лесов?

Виталий Вершинин
4 часа назад
играем, извиняюсь, а, если брать от неандертальцев, то в Европе мусульман вообще небыло.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Виталий Вершинин
4 часа назад
играем, таки, был и, кстати , пользовался туалетной бумагой.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Александр Березин
4 часа назад
Алекс, вообще-то метро в Москве стало убыточным только с 2017 года (в 16-м прибыль была в полмиллиарда) и только из-за массового строительства новых

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно