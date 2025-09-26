  • Добавить в закладки
26 сентября, 10:21
Илья Гриднев
91

Новый квантовый метод позволил рекордно повысить точность измерений положения и скорости частицы

❋ 4.2

Новый метод позволил одновременно измерить положение и импульс частицы с точностью выше стандартного квантового предела. Этот подход обходит принцип неопределенности Гейзенберга, открывая путь к созданию необычных сверхточных датчиков.

Физика
# ионная ловушка
# принцип неопределенности
# стандартный квантовый предел
Схема многопараметрического квантового зондирования. Функция Вигнера собственных состояний модульного положения-импульса слева и справа физические состояния решетки, которые подготавливаются в бозонном режиме захваченного иона. Вспомогательный кубит, закодированный в основном электронном состоянии иона, связывается с бозонным режимом посредством лазерного взаимодействия (розовый луч), что позволяет измерять наблюдаемые величины положения и импульса. / Christophe H. Valahu et al./Science Advances 2025

В основе квантовой механики лежит принцип неопределенности, сформулированный Вернером Гейзенбергом в 1927 году. Он гласит, что невозможно с безграничной точностью одновременно знать определенные пары свойств частицы. Самый известный пример — положение и импульс: чем точнее измеряется, где находится частица, тем менее точно можно определить ее импульс, и наоборот. Это не недостаток измерительных приборов, а фундаментальное свойство природы. 

Оно создает естественную преграду для развития сверхчувствительных технологий. Точность любых измерений в итоге упирается в «стандартный квантовый предел» — лучший результат, достижимый  с помощью классических подходов. Преодоление этого предела требует стратегий, которые позволили бы «обмануть» природу, не нарушая ее законов.

Новый подход предложила команда физиков из Австралии и Великобритании. Результаты опубликованы в журнале Science Advances

Ученые не нарушили принцип Гейзенберга, а нашли способ его обойти, перераспределив неизбежную квантовую неопределенность. Они сравнили ее с воздухом в воздушном шаре: его нельзя убрать, не лопнув шар, но можно сжать и переместить в другую часть. Исследователи «вытеснили» неопределенность в те области измерений, которые не имели для них значения, — в грубые, большие значения. Это позволило с высокой точностью измерять интересующие их мелкие изменения.

Команда использовала колебания одиночного захваченного иона иттербия, который служил своего рода квантовым маятником. С помощью лазеров ион подготовили в особом «решетчатом состоянии» — этот метод позаимствовали из области разработок квантовых компьютеров. Вместо того чтобы измерять положение и импульс напрямую, они измеряли их «модульные» аналоги. 

Это можно сравнить с тем, как если бы бесконечную линейку свернули в кольцо: при измерении теряется информация о том, на каком «витке» линейки находится точка, но взамен появляется возможность очень точно определить ее положение внутри этого кольца. 

Точно так же исследователи отказались от глобальной информации о системе, чтобы сконцентрироваться на измерении мельчайших изменений. Главный трюк в том, что эти новые, модульные переменные при правильной настройке становятся совместимыми, или, на языке физики, коммутирующими. Для такой пары переменных ограничение принципа неопределенности в его привычной форме уже не действует, что и позволяет измерять их одновременно.

Чтобы показать суть подхода, исследователи предлагают аналогию с часами, у которых только одна стрелка. Если это часовая стрелка, то можно определить, который час и примерно прикинуть, в какой минуте находится минутная стрелка, но показания минутной стрелки будут очень неточными. Если на часах есть только минутная стрелка, можно точно определить, сколько минут прошло, но при этом нет представления о более широком контексте. / © The University of Sydney

Ион иттербия подготовили в особом, неклассическом «решетчатом состоянии». Если представить состояние частицы на графике, где по осям отложены положение и импульс, то такое состояние выглядит как регулярная сетка из множества четких пиков. Каждый пик в этой решетке соответствовал определенным модульным значениям положения и импульса. 

Ученые подвергали ион небольшим смещениям и затем измеряли изменения его состояния. Когда на систему шло небольшое внешнее воздействие, вся эта решетка как единое целое смещалась на крошечную величину. Измеряя этот сдвиг с помощью лазерных манипуляций, физики и определяли изменение положения и импульса одновременно с точностью, превосходящей стандартный квантовый предел.

Метод протестировали и для другой пары несовместимых величин — числа частиц и фазы. В результате точность измерений превысила стандартный квантовый предел на 5,5 децибела для пары «положение — импульс» и на 3,2 децибела для пары «число — фаза».

Хотя работа находится на лабораторной стадии, она демонстрирует новую основу для будущих сенсорных технологий. Подход не заменяет существующие, а дополняет арсенал инструментов квантовой метрологии.

Технологии, основанные на этом принципе, могут привести к созданию сверхчувствительных датчиков для навигации в условиях отсутствия GPS — например, на подводных лодках или в космосе, — а также для медицинской визуализации, изучения гравитационных волн и поиска темной материи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Евгений Керель
1 час назад
Вот это наука, вот это по настоящему важно, захватывающе и интересно. Статьи становяться все розовее и абсурднее.

Любители кошек оказались щедрее владельцев собак

Saulius
2 часа назад
Если этой зимой помимо дронов по НПЗ полетят еще и ракеты то только на электричестве ездить и останется.

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Лана Пренципал
3 часа назад
"До 2030 года, по его словам, перед нашей страной стоит «главная задача — наверстать отставание»" Ха. Ха. Ха.

Директор Института космических исследований рассказал о месте России в лунной гонке

Johnny Sad
4 часа назад
Тут я уже доказал, что аспект связывающий цифры со словами существует: нужно мыслить математически. А то надрывы в поисках фактов для их

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Johnny Sad
4 часа назад
Мозг - это орган, а ум же духом вырабатывается. Как я к такому выводу пришёл? Ум это не предмет. Что сравнивать мозг с интеллектом? Я инвалид по части

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Johnny Sad
4 часа назад
Я пролистал эту всю байду. Так как логическое упорядочненное, основанное на тезисах размышление Ai гораздо интересней читать, чем самодеятельность

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Johnny Sad
6 часов назад
Там и свобода воли присутствует по идее, вся фигня. Добродетель, помог женщине, возможно из желания самоутвердится. Вполне разумно А по поводу, что

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Johnny Sad
6 часов назад
Ну не знаю, а может искусственный интеллект он как раз на то, что с большей вероятностью угадает выигрышную комбинацию нежели обычный... Я к примеру

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Mikhail Khramov
9 часов назад
"листва, как губка, впитывает тяжелые металлы и загрязнения из воздуха, которые при сжигании попадают прямо в легкие." А может, все-таки, в воздух?

Химик объяснил, почему нельзя бросать сырую листву в костер

Ura Genryx
10 часов назад
Александр, “ с краткосрочными перегрузками до 12 g лично” Насколько «кратковременными»? И вертикальными или горизонтальными?

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Nikita Lazarenko
11 часов назад
Вау

Консорциум «Евклид» опубликовал крупнейшую симуляцию Вселенной с 3,4 миллиардами галактик

R. V.
11 часов назад
Там стоит фильтр и он сам признался, что ему запрещено взламывать систему. А жаль....

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Дождиков Антон
11 часов назад
Николай, я бы прпробовал тут карлу- MARLу, то есть MADDPG или MAPPO - в зависимости от параметров среды модедирования

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Станислав Токарев
12 часов назад
Такой гипотезы ещё нет, но что если существуют цивилизации которые смогли пройти через "большой фильтр", и существуют уже многие миллионы лет?

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

Мариша
12 часов назад
Сергей, я бросила курить с поддержкой чата gpt. И смогла отказаться от выпечки и сладостей (раньше много ела булок и сладкого), это положительно

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Galactica Llirik
12 часов назад
FantasticHuman312, ChatGPT лишь усиливает качества того, кто им пользуется 🤷‍♂️

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Светлана Суховерцева
12 часов назад
Человечество много на себя берет. Не считает, что Вселенная - слаженной механизм, а считает что его миссия улучшать Вселенную, например, ядерным

Астероид, который может упасть на Луну, предложили взорвать

Андрей Владимирович
13 часов назад
Некрософ, а мог ведь и оторвать ему лапу в последней схватке, погиб, но лапу врагу оттяпал.

Палеонтологи описали нового мегараптора, погибшего с крокодилом в зубах

Alecsandr
14 часов назад
Магнитное поле уже черти че выделывает люди мгновенно умирают а вдиагнозе о смерти мгновенно суживается вся кровеносная система организма

Солнечная система и окрестности: терраформирование в деталях

Ar Ar
15 часов назад
Александр, 1. Для тех городов у кого угольные ТЭС/ТЭЦ главный вклад будет там. Но и ДВС конечно же старается (кстати больше дизель) 2. Все три

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

