26 сентября, 10:37
Дарья Губина
В Большом Магеллановом Облаке нашли рекордный по размерам редчайший сверхостаток новой

Повторные новые — новые звезды, которые вспыхивают с интервалом в несколько десятков лет. Разлетающаяся от них материя образует вокруг объекта «пузырь» из вещества. Порой эта сброшенная оболочка достигает гигантских размеров. Астрономы нашли пятую такую структуру за всю историю наблюдений.

Астрономия
# MeerKAT
# белый карлик
# Большое Магелланово облако
# двойная звезда
# остаток сверхновой
Рекордный по размерам сверхостаток новой LMCN 1971-08a в Большом Магеллановом Облаке
Рекордный по размерам сверхостаток новой LMCN 1971-08a в Большом Магеллановом Облаке. Слева снимок из обзора MCELS, в центре —снимок из обзора DeMCELS с обозначенным размером сверхостатка, справа — снимок радиотелескопа MeerKAT / © Michael W. Healy-Kalesh et al, A&A (2025)

Основной компонент повторных новых, как и обычных новых, — белый карлик, звезда, лишенная источника термоядерной энергии и светящаяся благодаря теплу. Очень близко к нему кружит вторая звезда, с которой он тянет материю. Когда на поверхности белого карлика скапливается достаточно материи, она вспыхивает и разлетается, образуя «пузырь» вокруг пары. Повторные новые отличаются от простых новых лишь тем, что ученые засекли у них вторую вспышку.

В 2019 году вокруг повторной новой M32N 2008-12a, расположенной в галактике Андромеда, исследователи заметили сброшенную оболочку гигантских размеров, на несколько порядков больше, чем бывает от одной вспышки. Она образовалась из материи, которую двойная звезда сбрасывала на протяжении тысячелетий.

Теоретически такие сверхостатки новых должны окружать все новые звезды, потому что все они должны вспыхивать не один раз. К сожалению, в масштабах неба эти гигантские «пузыри» слишком маленькие и тусклые. Пока удалось найти лишь четыре сверхостатка новой: один в Андромеде и три в нашей Галактике. И вот ученые пополнили список.

LMCN 1971-08a — одна из четырех повторных новых в Большом Магеллановом Облаке, крупнейшей галактике — спутнике Млечного Пути. Она вспыхнула в 1971 году, а затем в 2009-м. Получается, она вспыхивает как минимум каждые 38 лет, а может чаще.

При поиске сверхостатка вокруг LMCN 1971-08a использовали данные оптических и радионаблюдений из разных обзоров, в том числе данные радиотелескопа MeerKAT. Результаты исследования выложены в открытый доступ на портале arXiv, статья будет опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics Letters.

Ученым удалось разглядеть сверхостаток вокруг повторной новой LMCN 1971-08a, первый известный сверхостаток новой в Большом Магеллановом Облаке. Больше всего поражает его диаметр — 652 световых года (примерно 200 парсек). «Пузырь» начинается примерно в 284 световых годах от двойной звезды и тянется до расстояния в 330 световых лет. Значит, он в 1,2 раза больше сверхостатка в Андромеде и в несколько раз больше сверхостатков в Галактике.

Снимки сверхостатка новой LMCN 1971-08a из разных обзоров / © Michael W. Healy-Kalesh et al, A&A (2025)

Авторы исследования предположили, что при таком размере сверхостатка периодичность гораздо меньше 38 лет, и мы увидим ее вспышку намного раньше прогнозируемого 2047 года.

Чтобы понять, сколько времени потребовалось повторной новой на образование такого сверхостатка, авторы научной работы использовали компьютерное моделирование. Они предположили, что новая вспыхивает каждые 38 лет, теряет вещество на протяжении 10,4 суток, масса каждой сброшенной «оболочки» — 0,000014 массы Солнца, и эта материя разлетается со скоростью около четырех тысяч километров в секунду.

Расчеты показали, что LMCN 1971-08a формирует свою сверхоболочку на протяжении миллиона лет. За это время она «пережила» примерно 62,4 тысячи вспышек. Масса внешнего «пузыря» сверхостатка — 4,15 тысячи солнечных масс, и состоит он преимущественно из «отодвинутого» вещества межзвездного пространства.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Дарья Губина
240 статей
Автор специализируется на популяризации астрономии и астрофизики. Пишет о строении Вселенной, космологических теориях и новых открытиях, раскрывая суть явлений и идей современного научного знания.
Показать больше
