Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Любители кошек оказались щедрее владельцев собак
Новое масштабное исследование показало, что отсутствие или наличие домашнего питомца, а также тип животного могут быть неочевидными маркерами, характеризующими готовность человека жертвовать на благотворительность.
Ученым известно, что владельцам собак присущи общительность и стремление к социальной активности, тогда как любители кошек склонны к интроверсии и невротизму. Кроме того, прошлые оценки личностных черт с помощью опросника «Большая пятерка» показали, что кошатники набирают больше баллов по шкале «Открытость опыту». Такие люди проявляют любознательность, фантазию, оригинальность и эстетическую чувствительность, стремятся к новым знаниям и впечатлениям.
Теперь выяснилось, что наличие питомца и его тип либо же отсутствие в доме животных могут намекнуть, насколько человек расположен к благотворительности и стоит ли ждать от него в этом плане щедрости. К такому выводу пришел специалист в области социологии и количественных методов исследования из Дартмутского колледжа (США) Герберт Чанг (Herbert Chang). Статья о его научной работе вышла в журнале Anthrozoӧs.
Ученый воспользовался данными о пожертвованиях с 2013 по 2022 год, собранными американской компанией Snowflake, специализирующейся на облачных вычислениях. В анализ вошли сведения о 788 миллионах благотворительных взносов на сумму примерно 70 миллиардов долларов, полученных почти от 63 миллионов человек.
В исследовании учитывали частоту и размер пожертвований, который варьировался от 20 долларов до 100 тысяч долларов. Наряду с наличием или отсутствием питомца рассматривали и другие характеристики филантропов: возраст, пол, этническую принадлежность, семейное положение, число детей, доход, уровень образования и политические взгляды. Для анализа корреляций между перечисленными переменными применили алгоритм машинного обучения CatBoost (Categorical Boosting).
Наличие питомца стало четвертым по значимости фактором, влияющим на связанные с пожертвованиями поступки, после уровня дохода, образования и пола. Хозяева кошек оказались щедрее владельцев собак. Также они жертвовали чаще и более широкому кругу благотворительных и некоммерческих организаций. Однако по размеру пожертвований первое место заняли люди без домашних питомцев.
Возможное объяснение большей щедрости кошатников по сравнению с владельцами собак Герберт Чанг увидел в прошлых исследованиях, в которых сообщалось о связи между альтруизмом и открытостью опыту. Выявленная тенденция согласуется с данными психологов о том, что любителям кошек как раз свойственна эта черта.
По мнению социолога, полученные результаты имеют практическую ценность. К примеру, они могут пригодиться при планировании и организации благотворительных кампаний.
Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».
В самом сердце Млечного Пути скрывается гигант, который ведет себя подозрительно тихо, — сверхмассивная черная дыра Стрелец А*. Она не выбрасывает мощные джеты, как ее собратья в других галактиках. Астрофизики десятилетиями подозревали, что даже такой спокойный исполин время от времени должен проявлять определенные «всплески». Речь идет о горячих ветрах, вырывающихся из окрестностей горизонта событий. Теперь, спустя более 50 лет поисков, ученые, наконец, стали свидетелями этого явления. Открытие поможет объяснить, почему наша черная дыра так странно бездействует.
Международная группа специалистов в области экологии и биологии изучила содержимое желудочно-кишечных трактов редчайших пресноводных китообразных — индских дельфинов. Исследование показало, что глобальная проблема пластикового загрязнения коснулась и этого исчезающего вида.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?
С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
От мысленных экспериментов — к квантовому компьютеру
«Мыло» для немытой России: за что мы любим сериалы?
Научная нефантастика: как заработать триллионы на бесхозных астероидах
Бомба для Гитлера: кто отнял у нацистов ядерное оружие?
Операция «Новый год»: как в СССР праздник стал массовым
Нереализованные проекты истребителей пятого поколения
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии