Любители кошек оказались щедрее владельцев собак

Новое масштабное исследование показало, что отсутствие или наличие домашнего питомца, а также тип животного могут быть неочевидными маркерами, характеризующими готовность человека жертвовать на благотворительность.

Ученым известно, что владельцам собак присущи общительность и стремление к социальной активности, тогда как любители кошек склонны к интроверсии и невротизму. Кроме того, прошлые оценки личностных черт с помощью опросника «Большая пятерка» показали, что кошатники набирают больше баллов по шкале «Открытость опыту». Такие люди проявляют любознательность, фантазию, оригинальность и эстетическую чувствительность, стремятся к новым знаниям и впечатлениям.

Теперь выяснилось, что наличие питомца и его тип либо же отсутствие в доме животных могут намекнуть, насколько человек расположен к благотворительности и стоит ли ждать от него в этом плане щедрости. К такому выводу пришел специалист в области социологии и количественных методов исследования из Дартмутского колледжа (США) Герберт Чанг (Herbert Chang). Статья о его научной работе вышла в журнале Anthrozoӧs.

Ученый воспользовался данными о пожертвованиях с 2013 по 2022 год, собранными американской компанией Snowflake, специализирующейся на облачных вычислениях. В анализ вошли сведения о 788 миллионах благотворительных взносов на сумму примерно 70 миллиардов долларов, полученных почти от 63 миллионов человек.

В исследовании учитывали частоту и размер пожертвований, который варьировался от 20 долларов до 100 тысяч долларов. Наряду с наличием или отсутствием питомца рассматривали и другие характеристики филантропов: возраст, пол, этническую принадлежность, семейное положение, число детей, доход, уровень образования и политические взгляды. Для анализа корреляций между перечисленными переменными применили алгоритм машинного обучения CatBoost (Categorical Boosting).

Наличие питомца стало четвертым по значимости фактором, влияющим на связанные с пожертвованиями поступки, после уровня дохода, образования и пола. Хозяева кошек оказались щедрее владельцев собак. Также они жертвовали чаще и более широкому кругу благотворительных и некоммерческих организаций. Однако по размеру пожертвований первое место заняли люди без домашних питомцев.

Возможное объяснение большей щедрости кошатников по сравнению с владельцами собак Герберт Чанг увидел в прошлых исследованиях, в которых сообщалось о связи между альтруизмом и открытостью опыту. Выявленная тенденция согласуется с данными психологов о том, что любителям кошек как раз свойственна эта черта.

По мнению социолога, полученные результаты имеют практическую ценность. К примеру, они могут пригодиться при планировании и организации благотворительных кампаний.

