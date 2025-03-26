Ученые придумали, как приготовить фуа-гра, не мучая гусей

Французский деликатес фуа-гра обычно готовят из печени уток или гусей, которых принудительно откармливают, провоцируя отложение в органе большого количества жира. Зоозащитники выступают против жестокой практики, но именно обилие жира придает фуа-гра плотную и одновременно тающую кремовую структуру, за которую ценят блюдо. Однако, похоже, способ примирить активистов и гурманов найден: ученые предложили технологию, позволяющую приготовить фуа-гра без лишних мучений для птиц.

Новый метод разработала группа исследователей из Института Макса Планка в Германии и Университета Южной Дании. Статью об их научной работе опубликовал журнал Physics of Fluids.

Ученые добились успеха не сразу. В попытке воспроизвести деликатес они пробовали соединить обычную утиную или гусиную печень с жиром в разных пропорциях, а также добавляли в такую смесь коллаген, приготовленный из кожи и костей птицы. Однако структура и механические свойства у суррогатов получались непохожими на оригинальное блюдо, что подтверждали данные ядерной магнитно-резонансной спектроскопии, рентгеновской дифрактометрии и других исследований.

Тогда возникла идея предварительно добавить в жир фермент под названием липаза, помогающий расщеплять жиры в процессе пищеварения, а затем смешать его с обычной гусиной печенью и слегка прогреть.

С помощью липазы ученые фактически повторили процессы, происходящие в организме птиц при насильственном откорме: молекулы жира сначала расщепляются, а потом заново кристаллизуются в виде прослоек и скоплений разной формы. Получившийся в итоге продукт приблизился по текстуре к настоящему фуа-гра. Об этом говорили не только результаты исследований и тестов на деформацию, но и впечатления от дегустации.

По словам одного из создателей рецепта и любителя фуа-гра Томаса Вилгиса из Института Макса Планка, имитация вышла максимально близкой к оригинальному блюду и практически неотличимой от него на вкус.

Тест паштета из фуа-гра, созданного альтернативным способом, не требующим насильственного кормления птиц / © Thomas A. Vilgis

«Мы добились, чтобы жир таял во рту, что очень важно», — подчеркнул он в интервью The New York Times.

Вилгис с коллегами уже запатентовал свой более этичный метод изготовления фуа-гра и подыскивает партнеров для его коммерческого внедрения. Ученые надеются, что, если их разработкой воспользуются хотя бы некоторые фермеры, это «немного уменьшит страдания животных». Также исследователи открыты к сотрудничеству с другими специалистами, желающими внести вклад в усовершенствование вкуса и запаха блюда.

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