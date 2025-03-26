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Одежда, косметика и шины: пермские ученые рассказали, как повседневные вещи загрязняют планету и наш организм
Частицы микропластика находят повсеместно — даже в организмах морских обитателей, животных и человека. Профессор кафедры охраны окружающей среды, доктор технических наук Пермского Политеха Наталья Слюсарь рассказала, как синтетическая одежда и автомобильные шины загрязняют экосистему, зачем опасные частицы добавляют в декоративную косметику и бытовую химию, как микрочастицы попадают в наш организм и при чем здесь вода и жвачка.
Микропластик — это полимерные частицы размером от пяти миллиметров до одного микрометра, которые образуются либо при распаде крупных пластиковых изделий (первичный тип), либо производятся сразу в микроскопическом виде (вторичный тип). Представляя собой неоднородную смесь с разным химическим составом, формой, размерами и источником, он загрязняет все элементы окружающей среды: от водных и наземных до воздушных. Многочисленные исследования подтверждают повсеместное присутствие этих частиц.
— В воде распространение микропластика зависит от материала: плавучие полиэтилен и полипропилен переносятся течениями по поверхности на значительные расстояния, в то время как более плотные пластиковые частицы оседают и концентрируются на дне. В воздушной среде, напротив, доминирует размер: только мельчайшие пылевидные частицы способны к широкому рассеиванию, — объясняет Наталья Слюсарь, профессор кафедры охраны окружающей среды, доктор технических наук Пермского Политеха.
Микропластик загрязняет почву и грунтовые воды несколькими способами. Дождевая и талая вода смывает его с поверхности земли, а просачивающиеся осадки переносят микрочастицы вглубь.
Главные источники микропластика
— Согласно данным Международного союза охраны природы и природных ресурсов, основными источниками появления микропластика в окружающей среде являются синтетический текстиль (в том числе стирка одежды) 35% и истирание шин 28%. На третьем месте — городская пыль 24%, — говорит Наталья Слюсарь.
Городская пыль — это сложная смесь минералов (песок, глина), промышленных и транспортных выбросов (зола, сажа), строительных материалов (цемент), биологических частиц (пыльца, бактерии) и бытового мусора (пластик, бумага). Органические вещества, такие как частицы растений и животных, также присутствуют.
Среди источников первичного микропластика выделяются косметические средства (2%), дорожная разметка (7%) и менее очевидные факторы, такие как ремонт и покраска морских судов (4%).
Важно отметить, что пластик в окружающей среде разрушается в среднем от 400 до 700 лет. Процесс проходит быстрее под воздействием солнца. Ультрафиолет разрушает его структуру, а трение и удары измельчают его. Микроорганизмы также могут разлагать некоторые виды полимера, но этот процесс зависит от типа пластика и наличия необходимых бактерий. Все эти факторы в совокупности определяют скорость образования микропластика.
Как микропластик попадает в организм животных?
Распространяясь повсеместно, микропластик проник в пищевые цепочки животного мира. Доказано, что опасные частицы обнаружены в организмах как мельчайшего зоопланктона, так и крупных морских млекопитающих.
— Микропластик попадает в организм животных с пищей или воздухом. Часто животные принимают опасные частицы за еду и проглатывают их. Более крупные хищники, в свою очередь, могут проглотить полимеры, уже находящиеся в организме мелких животных. Поскольку пластиковые частицы достаточно инертны и не разрушаются в пищеварительной системе, они могут накапливаться в организмах и передаваться по пищевой цепочке. Важно отметить, что передача загрязнителя по трофическим цепям, в том числе вопрос о том, как он попадает в организм человека, изучен не до конца, — рассказывает Наталья Слюсарь.
Частицы могут вызывать механические повреждения желудочно-кишечного тракта животных, раздражение и повреждение стенок желудка и кишечника. Они переполняют желудок, тем самым вызывая нарушения в питании. Вдыхаемые частицы могут оседать в легких, вызывая воспаление.
Ученая отмечает, что токсическое воздействие микропластика пока недостаточно изучено. Основные опасения вызывает не инертность самого пластика, а его способность адсорбировать другие загрязняющие вещества и бактерии. Именно эти осевшие соединения, накапливаясь в организме, могут провоцировать хронические заболевания.
Микропластик в косметике и бытовой химии
Привычные утренние ритуалы, такие как чистка зубов отбеливающей пастой или использование скраба для лица, редко заставляют нас задуматься о последствиях для окружающей среды. А ведь вместе со смываемой водой в канализацию попадают не только остатки средства, но и микроскопические частицы пластика. Мало кто осознает, что эти невидимые глазу включения, широко используемые в косметике и средствах для дома, вносят свой вклад в глобальное загрязнение микропластиком, масштабы которого продолжают расти.
— В косметических средствах, таких как скрабы и пилинги, микрогранулы выполняют роль абразива, эффективно удаляя ороговевшие клетки эпидермиса. В зубных пастах они используются для полировки эмали, а в декоративной косметике — для придания блеска (тени для век, хайлайтеры, глиттеры для тела, блестки для губ). В составе бытовой химии микрочастицы также могут выступать в качестве абразивных компонентов, повышая эффективность чистящих средств. Помимо прочего, микрочастицы используются для формирования структуры продукта и стабилизации его консистенции, — поясняет эксперт Пермского Политеха Наталья Слюсарь.
Микропластик внутри нас: откуда он берется?
Мельчайшие частицы пластика попадают в организм человека преимущественно тремя способами: с пищей, водой и воздухом. Потребление морепродуктов, особенно моллюсков, является важным источником, поскольку эти животные заглатывают микропластик из окружающей среды. Употребление воды, как бутилированной, так и водопроводной, также способствует попаданию полимеров в тело. Атмосферные частицы оседают в органах дыхания. Кроме того, он может высвобождаться из некоторых упаковочных материалов и пластиковой посуды, загрязняя продукты питания.
— Микропластик был обнаружен в различных органах человека. Исследования последних лет выявили присутствие этих микрозагрязнителей в легких, печени, почках и крови. Однако его влияние на живые организмы, в том числе на здоровье человека, является предметом текущих исследований. Эти вопросы изучены не до конца, и делать какие-либо окончательные выводы пока преждевременно, — отмечает ученая.
Совсем недавно исследование американских ученых показало, что при жевании резинки выделяется значительное количество микропластика (в среднем 100 частиц на грамм, до 3000 частиц на порцию). Человек, жующий 160-180 синтетических пластинок ежегодно, может проглотить до 30 тысяч опасных частиц в год. Наибольшее количество выделяется в первые две минуты жевания из-за механического трения. После восьми минут жевания в слюне оказывается 94% выделившегося микропластика.
На самом деле угроза микропластика для живых организмов определяется не только его химической инертностью, но и его присутствием в качестве инородного тела.
По словам Натальи Слюсарь, независимо от химического состава, частицы микропластика, попадая в ткани и органы, могут вызывать иммунный ответ и хроническое воспаление. Организм распознает их как чужеродные агенты, что приводит к активации иммунных клеток и высвобождению провоспалительных медиаторов. Длительное воздействие микропластика может приводить к нарушению нормальной работы органов, а также способствовать накоплению токсичных веществ, усугубляя негативное воздействие на здоровье.
Однозначный отказ от всего пластика в одночасье невозможен, однако сокращение его использования является важным шагом к уменьшению загрязнения окружающей среды и потенциального воздействия на организм. Переход на многоразовые альтернативы, такие как тканевые сумки, стеклянные или металлические контейнеры и бутылки, помогает снизить потребность в одноразовых предметах. При выборе полимерных изделий стоит отдавать предпочтение маркировке «без бисфенола А» и другим обозначениям, указывающим на отсутствие вредных добавок.
Американские исследователи провели эксперимент, который показал, сколько микропластиковых частиц может потенциально проглатывать человек, пока жует натуральную или синтетическую жвачку. Ученые призвали задуматься, стоит ли подвергать организм дополнительному воздействию микропластика. Хотя однозначных свидетельств его вреда для людей на сегодня нет, результаты исследований по этому вопросу вызывают в научном сообществе все больше беспокойства.
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