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Итальянские ученые раскрыли рецепт идеального вареного яйца

Исследователи из Университета Неаполя (Италия) разработали идеальный, по их мнению, способ равномерно сварить яйцо, чтобы желток получился качественной густой консистенции, а белок был не слишком водянистым. Ко всему прочему внешний вид блюда станет гораздо привлекательнее.

Варка куриных яиц / © Getty Images

Итальянские ученые опубликовали результаты своего исследования в журнале Communications Engineering, где подробно описали, как следует варить сырое яйцо.

Секрет приготовления заключается в многократном вынимании яйца из кипящей воды и погружении в холодную воду, чтобы желток не сварился и не затвердел, в то время как белок постепенно нагревается до нужной консистенции. Обычно на подобные манипуляции уходит примерно 32 минуты.

Чтобы прийти к этому выводу, специалисты сварили и сравнили 300 яиц.