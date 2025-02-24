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Только что
Андрей Папиш
1

В Антарктиде впервые нашли насекомое из триасового периода

4.5

Современная фауна ледяной антарктической пустыни, мягко говоря, скудная: самым крупным наземным животным считается бескрылый комар-звонец. Но миллионы лет назад фауна континента была гораздо разнообразнее. Палеонтологи продолжают находить древних существ Антарктиды и на этот раз обнаружили крыло скорпионовой мухи, жившей там более 200 миллионов лет назад. Это первая находка триасового насекомого для континента.

Палеонтология
# антарктида
# беспозвоночные
# древние насекомые
# крылья
# насекомые
# Триасовый период
Образец (Mecoptera: Permochoristidae)
Образец (Mecoptera: Permochoristidae) из нижней части верхнетриасовой формации, северный хребет Эйзенхауэр, север Земли Виктории, Восточная Антарктида. A) Фотография переднего крыла. B) Линейный рисунок переднего крыла. Масштабная линейка — один миллиметр / © Antarctic Science, María Belén Lara et al.

Антарктида, несмотря на кажущуюся безжизненность сегодня, была густонаселенной территорией миллионы лет назад. И об этом говорят не только находки динозавров или динозавровых следов на юго-востоке Австралии — в меловом периоде (145-66 миллионов лет назад) оба континента были связаны. В самой Антарктиде проводились палеонтологические раскопки. Там в свое время обнаружили четвероногого Antarctopelta oliveroi жившего в верхнем мелу, остатки вымерших терапсид тринаксодонов из раннего триаса и других позвоночных.

Насекомых, неотвязных спутников крупных животных, также находили в различных породах Антарктиды. Из юрский формаций Земли Виктории извлекали ископаемых жуков, из породы времен неогена — долгоносиков, присутствие насекомых на растительности верхнего мелового периода обнаруживали на архипелаге Южные Шетландские острова.

Подобных примеров масса, но из триасового периода (251,9-201,3 миллиона лет назад) наука не определила пока ни одного ископаемого беспозвоночного Антарктиды. Первую такую находку недавно описали палеонтологи из Аргентины и Германии. Экспедиция отправилась к южному континенту в 2018-2019 годах, специалисты изучали триасовые песчаники и аргиллиты на севере Земли Виктории. Там они отыскали фрагмент крыла древнего насекомого, чье описание опубликовал журнал Antarctic Science.

Полевые снимки местности, где обнаружили ископаемое крыло. A) Вид на запад Антарктиды, стрелкой указано местонахождение ископаемого, звездочкой отмечено местонахождение обнажения, где был собран образец. B) Скопления растительных остатков на свежеоткрытой поверхности / © Antarctic Science, María Belén Lara et al.

Образец нашелся на поверхности листа одного из доисторических растений — в той формации ученые выделили вымершие Dicroidium и Linguifolium. Экземпляр отпечатанного крыла палеонтологи датируют верхним триасом (237-201,3 миллиона лет назад), исследователи определили его обладателя до уровня подсемейства — Permochoristidae. От крыла остался след длиной 8,2 миллиметра с характерным жилкованием и краями, основание не уцелело. Именно по отпечаткам жил палеонтологи установили таксономию.

Эти исчезнувшие насекомые из отряда скорпионовых мух доминировали в пермском периоде (298,9-251,9 миллиона лет назад), но с начала триаса они стали вымирать, возможно как и многие другие виды в ходе великого вымирания. Окончательно Permochoristidae не стало в юрском периоде, их сместили другие группы. Антарктическая находка делает ареал обитания древнего насекомого буквально всемирным: представителей этого подсемейства находили в Австралии, в Южной Африке, Европе, Азии и Америке.

Как подчеркивают авторы статьи, это первое насекомое, найденное в Антарктиде, датируемое триасовым периодом. Предполагалось, что такая редкость объясняется крайними широтами, где разнообразие насекомых ниже, чем, например, в Африке, то есть ближе к экватору. Но у специалистов другое мнение: скорее всего, палеонтологи просто пропускали такие мелкие окаменелости.

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Палеонтология
# антарктида
# беспозвоночные
# древние насекомые
# крылья
# насекомые
# Триасовый период
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