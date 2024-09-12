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В Австралии нашли десятки следов полярных динозавров, которые чуть не размыло водой
Палеонтологи обнаружили на юго-востоке Австралии больше 20 трехпалых следов динозавров мелового периода. Их оставили как крупные хищники, так и небольшие птиценогие звери, жившие у Южного полюса более 100 миллионов лет назад. Несколько цепочек из отпечатков указали, что эти динозавры могли гнездиться и выращивать потомство в полярных районах.
В меловом периоде (145-66 миллионов лет назад) Антарктида еще не оформилась как континент и связывалась с будущей Австралией. Южный полюс был вполне благоприятной территорией, которую покрывали леса и населяли животные — в основном, конечно, динозавры. Поэтому палеонтологи, раскапывая окаменелые остатки рептилий в Австралии, находят кости и зубы полярных хищников, бродивших когда-то по Антарктиде.
Однако другие свидетельства присутствия динозавров (например, следы) там встречаются мало. Специалисты объясняют это особенностями осадконакопления — преимущественно кости обнаруживают в руслах рек, а не в поймах, и, вероятно, их просто смывает водой.
Многие остатки полярных динозавров находят в геологически более древней формации недалеко от города Вонтхагги (Wonthaggi) на юго-востоке страны. Недавно группа палеонтологов обнаружила там более 20 трехпалых следов различных древних рептилий из нижнего мелового периода. Среди них впервые в этом месте зафиксировали отпечатки лап мелких орнитопод. Подробности приведены в журнале Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.
Эти 24 следа оставили как птиценогие динозавры, так и тероподы, двуногие хищники, в период между 120 и 128 миллионами лет назад. Их раскапывали с 2020 по 2022 год в четырех прибрежных местах. Дважды в сутки работа прерывалась из-за приливов, вода частично размывала следы, поэтому ученые не смогли идентифицировать некоторые из них.
Большинство отпечатков оставили тероподы (18 штук), причем, как следует из величины многих следов — 30-47 сантиметров в длину, — длина их бедер достигала почти двух метров. О том, что на Южном полюсе жили хищные динозавры, знали давно благодаря костным остаткам, но теперь ученые убедились, что они были крупными.
Возможно, эти отпечатки австраловенаторов, выраставших до шести метров в длину и 500 килограммов в весе. По словам палеонтологов, вместе с данными о костях, новые свидетельства указывают, что такие хищники обитали на территории современной Австралии в течение 15-20 миллионов лет. Вдобавок специалисты обнаружили несколько цепочек разноразмерных следов, которые оставили либо взрослые и молодые особи двуногих хищников, либо тероподы и орнитоподы.
Интересно, что по найденным отпечаткам ученые не смогли идентифицировать известных птиценогих динозавров вроде игуанодонтов и прочих. На следы хищников они мало похожи, поэтому специалисты предположили, что это первые зафиксированные следы орнитопод в формации Вонтхагги. Всего их четыре (определить принадлежность двух других не удалось), причем они соответствуют той же палеосреде, где ранее раскапывали кости этих животных.
Исследователи также отмечают, что отпечатки, оставленные небольшими динозаврами (предположительно, детьми или подростками) говорят о том, что вымершие животные путешествовали по этим местам после оттепельных наводнений полярным летом. Иначе говоря, они не мигрировали от сезона к сезону из полярных районов в полярные, а могли гнездиться и выращивать потомство.
«Эти многочисленные следы — лучшее доказательство того, что в бывшей полярной среде обитали крупные хищники. Крупные тероподы, вероятно, питались такой добычей, как более мелкие динозавры, рыбы и черепахи. Мы продолжаем находить новые следы в этом районе. Чем больше мы находим, тем более четкую картину мы надеемся получить об этих древних полярных экосистемах», — подчеркнул автор научной работы Энтони Дж. Мартин.
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