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41 минута назад
Ольга Иванова
61

Усатые киты стали гигантами в Южном, а не в Северном полушарии

4.8

Ученые из Австралии и Новой Зеландии изучили окаменелые останки ископаемого кита, найденные еще в 1921 году, и пришли к выводу, что свои феноменальные размеры эти животные могли приобрести в Южном полушарии. Ранее предполагалось, что эволюция китов шагнула в сторону гигантизма в северных водах.

Палеонтология
# Австралия
# гигантизм
# киты
# север
# усатые киты
# юг
Усатый кит
Усатые киты стали гигантами в Южном, а не в Северном полушарии / © Getty images

Усатые киты (Mysticeti) — самые крупные животные на планете. Длина голубого кита, например, достигает 33 метров, а вес — 160 тонн. Киты эволюционировали из наземных хищников — пакицетов (Pakicetus), которые к тому же имели крохотные копытца. Но эти, как и последующие, предки китов имели крайне малый размер по сравнению с современными гигантскими сородичами.

На протяжении всей своей эволюционной истории предки усатых китов были намного меньше, чем их современные потомки, — всего около пяти метров в длину. Вопрос о том, как киты достигли рекордных размеров, остается дискуссионным. Исследователей в основном интересует вопрос о том, как это произошло, а не где.

Долгое время считалось, что усатые киты оставались небольшими вплоть до начала ледниковых периодов, то есть примерно до 2,5-3 миллионов лет назад. Тогда появились современные виды усатых китов, включая голубого. Но ученые из университетов Монаша (Австралия) и Отаго (Новая Зеландия) усомнились в этом. Выводы исследователей представлены в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Самые распространенные гипотезы до сих пор гласили, что киты эволюционировали в условиях холодного климата. Считалось, что это связано с более частыми находками предков китов из Северного полушария.

Одной из таких находок, с которой работали ученые, стали окаменелые концы челюстей ископаемого кита, найденные палеонтологом-любителем Фрэнсисом Кадмором на юге Австралии более 100 лет назад. Несмотря на это, кости возрастом 16-21 миллион лет до сих пор пылились в архивах австралийского Музея Виктории, пока их не открыл заново один из соавторов исследования — старший куратор палеонтологии позвоночных в НИИ Музея Виктории Эрих Фицджеральд. Однажды, уже в не рабочее время, он исследовал «катакомбы» музея и открыл ящик с костями, о которых все забыли. Будучи опытным специалистом, палеонтолог сразу узнал в обломках челюсти усатого кита.

Используя модели, построенные на основе измерений пропорций тела современных китов, ученые пришли к выводу, что животное, останки которого нашел Кадмор, было примерно девять метров в длину. А ведь самый крупный ископаемый кит, которого описывали до сих пор, достигал всего шести метров в длину.

Учитывая также находки останков ископаемых китов из Перу, исследователи предположили, что крупные киты появились вовсе не в Северном, а в Южном полушарии. Притом что доля находок предков китов для юга составляет всего 20 процентов от всей летописи окаменелостей. «Это то, что я называю программой „Аполлон“: палеонтология», — заявил Эрих Фицджеральд.

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Палеонтология
# Австралия
# гигантизм
# киты
# север
# усатые киты
# юг
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