В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.

Специалисты выделяют четыре ключевых вопроса, связанных с изучением детской одаренности. Во-первых, это определение самого феномена — что такое одаренность с точки зрения психологии. Во-вторых, как ее можно диагностировать на практике. В-третьих, являются ли методы выявления одаренности надежной основой для прогнозирования дальнейшего развития ребенка. И наконец, что необходимо для обучения и воспитания одаренного юного дарования.

C точки зрения современной науки, одаренность – это сочетание трех основных компонентов: высокоразвитого интеллекта, яркой креативности и внутренней мотивации. При этом интеллект здесь понимается в специфическом психологическом смысле, отличном от «бытового ума». Это способность решать сложные задачи, которую можно измерить при помощи тестов IQ.

Что касается креативности, то речь идет об интегральном личностном качестве, проявляющемся в самых разных сферах жизни человека. А в основе мотивации одаренной личности лежит в первую очередь интерес к самому процессу деятельности. Как известно, поступки человека обусловлены комплексом разнообразных мотивов. Одни из них мы осознаем, другие действуют на подсознательном уровне. При этом в мотивационной сфере каждой личности существует определенная иерархия — одни мотивы доминируют, другие играют подчиненную роль.

В отличие от интеллекта и креативности, где выше всегда лучше, здесь действуют несколько иные закономерности. Для взрослого одаренного человека характерно преобладание мотивов, связанных непосредственно с содержанием и процессом деятельности в интересующей его сфере. Например, ученого или художника в первую очередь вдохновляет сам научный или творческий процесс.

У детей картина может быть несколько иной. Их мотивационная сфера более гибкая и поддается влиянию извне. Поэтому на развитии одаренного ребенка лежит особая ответственность педагогов и родителей. При этом важно избегать крайностей. С одной стороны, многие родители склонны считать своего ребенка самым талантливым, и многие учителя верят в потенциал своих учеников. Но объективных оснований для таких выводов может и не быть.

С другой стороны, именно педагоги и родители, а не психологи, проводят с ребенком больше времени и могут дать наиболее точную оценку его способностей и перспектив развития. Ряд исследований показывает, что их прогнозы оказываются вернее, чем у профессиональных тестологов. Для скрининговой оценки одаренности родителям и учителям предлагаются специальные упрощенные методики, отличные от психологических тестов. Опираясь на их результаты, взрослые могут выбрать верный подход к обучению и воспитанию юных талантов.

Одним из ключевых вопросов, касающихся детской одаренности, является роль тестов интеллекта и в частности показателя IQ. Может ли он точно предсказать будущие достижения ребенка? Давайте разберемся.

Сама концепция IQ возникла в начале XX века, когда ученые во главе с А. Бине разработали тесты для оценки умственного развития школьников. Они определяли «умственный возраст» ребенка, то есть уровень развития его интеллекта по сравнению со среднестатистическими нормами для каждого календарного возраста. Позже немецкий психолог В. Штерн предложил рассчитывать на основе этих данных коэффициент IQ. За прошедшее столетие этот показатель прочно вошел в обиход и сознание людей как якобы точная количественная мера врожденных способностей и даже предопределенности человека к выдающимся достижениям.

Как среди психологов, так и среди педагогов и родителей способных детей давно назрело понимание ограниченности подобного подхода. Высокие баллы IQ отражают лишь наличие способностей, но отнюдь не гарантируют их будущую реализацию. На это влияет множество других личностных и социальных факторов. Тесты IQ, разработанные в начале прошлого века, долгое время воспринимались педагогами как панацея — инструмент для разделения детей на «способных» и «неспособных» к обучению.

Со временем стало ясно, что они отражают лишь текущий «срез» интеллектуального развития, но мало что говорят о перспективах ребенка. Более того, излишняя фиксация на IQ и попытки предопределить будущее юных дарований нередко приводили к необоснованным заключениям и неверной расстановке образовательных приоритетов.

Тем не менее, идея численно выразить уровень умственных способностей оказалась столь привлекательной, что быстро распространилась далеко за пределы науки. Журналисты с энтузиазмом подхватили эту тему, сделав тесты IQ и магическое число в 140 баллов расхожим объяснением гениальности тех или иных известных людей.

Однако в действительности интеллект далеко не полностью предопределяет человеческие достижения и уж тем более не является гарантией будущего успеха ребенка, какими бы выдающимися ни казались его ранние способности. Одаренность — это не то же самое, что высокий интеллект, измеряемый баллами IQ.

Одаренность — гораздо более многомерный феномен, включающий в себя креативность, мотивацию и целый ряд других личностных характеристик, развивающихся в течение жизни. IQ же отвечает в основном за уровень академических способностей, что далеко не всегда трансформируется в реальные достижения. Более того, в отличие от устойчивой одаренности, уровень интеллекта имеет свойство со временем снижаться — иногда вопреки нашим субъективным ощущениям.

Тем не менее, несмотря на очевидную ограниченность IQ как единственного прогностического показателя, многие СМИ по-прежнему активно спекулируют на этой теме. Рейтинги IQ знаменитостей создают иллюзию, будто талант и гениальность можно измерить однозначным числовым значением. Хотя на самом деле пути развития одаренной личности куда более загадочны и нелинейны.

С возрастом уровень интеллекта, как правило, неуклонно снижается — в отличие от многих других способностей, угасание которых мы ощущаем гораздо острее. Более того, чем слабее становятся наши умственные возможности, тем выше мы о них думаем — таков парадокс стареющего разума. Однако в детском и подростковом возрасте пик интеллектуального развития еще впереди. В эти годы важно правильно распознать и развить имеющийся потенциал. А сравнивать IQ разных детей бессмысленно — у кого-то взлет происходит раньше, у кого-то позже.

Главное, что нужно помнить взрослым: детский интеллект — это фундамент будущей одаренной личности, но не гарантия жизненного успеха. Слишком много других немаловажных факторов играет роль на пути к вершинам творчества и самореализации. IQ — всего лишь стартовая площадка для вундеркиндов, которым еще предстоит пройти долгий путь к истинному раскрытию своих талантов.

Доказать, что выдающиеся ученые и деятели обязательно были вундеркиндами в детстве, науке не удалось. Попытки ретроспективно оценить их юные таланты (например, в рамках специальной дисциплины истории-метрики) наталкивались на массу трудностей. Во-первых, в биографиях гениев зачастую много вымыслов и легенд, а не объективных фактов об их детстве. Во-вторых, даже реальные факты неуспеваемости или отсутствия особых талантов в школьные годы (как у Эйнштейна или Черчилля) никак не опровергают возможной одаренности. Ведь ее развитие — процесс длительный, а школа далеко не всегда этому способствует.

Так что вопрос о том, проявились ли способности великого человека именно в детстве, часто остается без ответа. Гораздо важнее понимать, что одаренность не гарантирует будущих достижений. И наоборот — отсутствие явных талантов в юные годы вовсе не мешает их последующему раскрытию.

Не стоит отождествлять детскую одаренность и последующие жизненные достижения. Это совершенно разные вещи. Конечно, мы склонны задним числом искать подтверждения раннего интеллектуального или творческого превосходства у великих людей. К сожалению, научно доказать, что их гениальность именно таким образом проявила себя в детстве, практически невозможно.

Скорее, это наши ожидания и стереотипы, что, мол, выдающийся политик с детства был бунтарем, а крупный ученый — рассудительным малым, «зарывшимся в книжки». На самом же деле пути к вершинам творчества и общественного признания очень разные. Так что вместо того, чтобы априори искать в ребенке задатки гения, имеет смысл педагогам и родителям просто максимально развивать и поддерживать все грани его индивидуальности. Кто знает, какая именно из них в будущем приведет его к настоящей одаренности и профессиональным высотам в избранной сфере деятельности?

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МГПУ 6 статей Московский городской педагогический университет (МГПУ) — лидирующий государственный педагогический университет в России по качеству приема студентов. В структуру МГПУ входят все уровни образования. Тут готовят не только педагогов, психологов, филологов и переводчиков, но и специалистов по STEM, биологов, юристов, дизайнеров, тренеров. В университете, входящем в программу «Приоритет-2030», ведутся исследования в области цифровой дидактики и использования искусственного интеллекта в образовании, экологии, урбанистики и соучаствующего проектирования, педагогики и психологии, физиологии, нутрициологии и мотивации, функциональной грамотности и развития одаренности.