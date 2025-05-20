Тираннозавры попали в Северную Америку тем же путем, что и индейцы

Происхождение тираннозавров, одних из крупнейших сухопутных хищников всех времен, долгое время оставалось предметом острых споров. Палеонтологи сравнили их с родственниками на других континентах и пришли на этой основе к новым выводам.

В меловом периоде на Земле сложилась уникальная ситуация с сухопутными хищниками: они стали самыми большими за всю историю. Спинозавры Северной Африки, гигантозавры Южной Америки и тираннозавры Северной Америки — для всех них предельные оценки массы уходят за 10 тонн, а с некоторыми допущениями — до 20 тонн. Это очень необычно, поскольку в другие периоды истории планеты — например, наш — на ней не было не только хищников таких размеров, но вообще сухопутных животных подобной массы. А крупнейшие травоядные, как известно, в норме существенно массивнее плотоядных.

Причины такого гигантизма сухопутных животных той поры неясны. Конечно, поскольку средняя температура на планете составляла +20 (сегодня лишь +15), продуктивность экосистем была много выше. Но 50-55 миллионов лет назад было даже теплее (+26), а такого гигантизма не наблюдалось. Очевидно, дело еще и в эволюционной истории гигантских хищных динозавров: что-то в их строении позволяло им добиться размеров, немыслимых в нашу эпоху для любого хищника.

Свое внимание палеонтологи, работающие над этим вопросом, сосредоточили на всей группе тираннозаврид, в особенности на Tyrannosaurus rex, жившего 73-66 миллионов лет назад. Но попытки установить их родословную натыкались на проблемы. Мир мелового периода был теплый и влажный, отчего вне уникальных геологических формаций сохранность найденных скелетов довольно плохая.

Есть, например, находки таза, очень похожего на аналогичные кости тираннозавра, из Австралии. Он имеет характерный «лобковый ботинок», уникальное для этих животных утолщение лобковой кости, с помощью которого подобные динозавры могли «отдыхать, сидя на треножнике» из двух ног и «ботинка». И все же отсутствие других костей не позволяет однозначно утверждать, что тираннозавры встречались где-то за пределами Северной Америки, а точнее — ее западной половины (Ларамидия), поскольку континент тогда был расчленен на две части огромным Западным внутренним морем.

Международная группа палеонтологов решили выяснить, откуда все же пришли предки тираннозавров и влияла ли на их гигантизм температура. Для этого ученые попробовали обнаружить корреляции между изменениями температур и размером предков тираннозавров. Кроме этого, они сравнили разнообразие находок таких предков в разных частях Азии и Ларамидии. О результатах работы рассказали в журнале Royal Society Open Science.

Исследователи отвергли тезисы прошлогоднего исследования о том, что другой вид тираннозавра (Tyrannosaurus mcraeensis) якобы был предком и предшественником T. rex. Они отметили, что датировка по Tyrannosaurus mcraeensis страдает существенной неопределенностью, не позволяющей делать вывод о том, что этот вид действительно жил раньше. А раз так, нет и надежных оснований считать его местным предковым видом для Tyrannosaurus rex.

При этом останки тираннозаврид из Азии ученые называли наиболее вероятным кандидатом в предковый вид для североамериканского тираннозавра. По их мнению, эти виды-предшественники попали в Ларамидию через Берингию — сухопутный перешеек, тогда существовавший в этом районе. Сам тираннозавр, единожды проникнув в Ларамидию, обратно в Азию попасть уже не мог, поскольку в этот период Берингия ушла под воду. До конца своего существования (практически до вымирания динозавров) он оставался «узником» территории, где сегодня лежит запад Северной Америки.

Палеонтологи также предположили, что ключом к росту размеров динозавров этой группы стало постепенное снижение температур в меловом периоде, начавшееся примерно 92 миллиона лет назад. Более крупные животные в целом успешнее переносят холода. Кроме того, у тираннозавров, по мнению ряда ученых, были перья, что тоже облегчало им выживание в подобных условиях. Хотя отметим, что в мезозое «холодный период» — время намного более теплое, чем в наши дни. Например, в период существования тираннозавров климат на Аляске был примерно как сейчас в Москве.

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