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Как изменится демографическая карта мира к 2050 году: прогноз для 25 крупнейших стран
К 2050 году расстановка стран в мировом рейтинге по численности населения существенно изменится. Если некоторые из крупнейших государств уже в ближайшие десятилетия столкнутся с сокращением населения, то другие, напротив, могут прибавить десятки и даже сотни миллионов жителей.
На инфографике представлены 25 самых населенных стран в 2026 и 2050 годах. В основу сравнения положены оценки численности населения на середину года и демографические прогнозы из Международной базы данных Бюро переписи населения США (U.S. Census Bureau).
В 2026 году в мировом рейтинге по численности населения лидируют Индия и Китай. В каждой из этих стран проживает более 1,4 миллиарда человек. Вместе на них приходится примерно треть населения планеты. США с показателем около 340 миллионов жителей занимают третье место, значительно отставая от лидеров.
Население одной только Индии более чем в четыре раза превышает численность жителей Соединенных Штатов. Пятерку крупнейших стран замыкают Индонезия и Пакистан, что еще раз подчеркивает демографическое доминирование Азии.
Согласно прогнозам, к 2050 году население Индии увеличится на 193 миллиона человек, тогда как в Китае оно сократится на 121 миллион. В результате разрыв между двумя странами вырастет с нынешних 24 миллионов до почти 338 миллионов жителей.
Значительный прирост ожидается и в других азиатских государствах. Население Пакистана, по прогнозам, увеличится на 105 миллионов человек. Это позволит стране обойти США и занять четвертое место в мировом рейтинге. Индонезия, в свою очередь, может прибавить 39 миллионов жителей, достигнув отметки в 327 миллионов человек.
К 2050 году африканские страны могут продемонстрировать одни из самых значительных темпов роста населения среди крупнейших государств мира.
Ожидается, что в период с 2026 по 2050 год население Нигерии увеличится на 154 миллиона человек. Благодаря этому страна поднимется с шестого на третье место в мировом рейтинге. Демократическая Республика Конго может прибавить еще 120 миллионов жителей — ее население практически удвоится, что позволит обойти Бразилию.
По прогнозам, в совокупности Нигерия, Демократическая Республика Конго и Эфиопия увеличат численность населения примерно на 346 миллионов человек. Это почти соответствует всему прогнозируемому населению США в 2050 году. Такая динамика отражает более масштабные демографические изменения: ожидается, что в странах Африки к югу от Сахары население увеличится на 79% в период с 2024 по 2054 год и достигнет 2,2 миллиарда человек.
К 2050 году медианный возраст населения Китая, согласно прогнозам, достигнет 53,1 года — более чем вдвое превысив аналогичный показатель Нигерии, который составит 24,9 года. Разница почти в 28 лет наглядно демонстрирует, насколько различными могут быть демографические перспективы двух крупнейших по численности населения стран. Для Китая старение трудоспособного населения и увеличение числа пенсионеров способны усилить нагрузку на пенсионную систему и стать дополнительным фактором замедления экономического роста.
Нигерия столкнется с совершенно другой проблемой: ей предстоит создать достаточное количество рабочих мест для быстро растущего молодого населения. Демографическое преимущество страны будет зависеть от того, насколько успешно она сможет превратить увеличение численности трудовых ресурсов в рост занятости и производительности экономики.
Численность населения России, согласно прогнозу, в 2050 году составит 124,9 миллиона человек и по данному показателю страна будет занимать 15-е место в мире.
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