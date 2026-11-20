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Робуста впервые заняла больше 40% мирового экспорта зеленого кофе
Доля робусты в поставках необжаренных зерен за кофейный год достигла 40,4%. Международная организация по кофе связывает с ней основную часть прироста экспорта зеленого кофе.
Международная организация по кофе (ICO) подсчитала, что за кофейный год 2025/26 страны вывезли 123,93 миллиона мешков зеленых зерен. Годом ранее было 122,33 миллиона. В отраслевой статистике один такой мешок соответствует 60 килограммам.
В сентябре, последнем месяце кофейного года, экспорт робусты вырос на 15,7%, до 4,07 миллиона мешков. Отгрузки арабики выросли всего на 0,2%, до 6,13 миллиона мешков. Годовую долю робусты в 40,4% ICO назвала рекордной.
Если учитывать и растворимый, и обжаренный кофе, за год экспортировали 142,39 миллиона мешков в пересчете на зеленые зерна. Это на 1% больше, чем в 2024/25. Основной прирост в этом подсчете обеспечили Азия и Океания.
Сентябрьская картина была иной: суммарные поставки всех форм кофе в мире снизились на 0,7%. Этому способствовало падение экспорта растворимого кофе с 1,93 до 1,31 миллиона мешков в эквиваленте зеленых зерен.
В октябре цены двух основных видов разошлись. Средний ценовой показатель робусты у ICO снизился на 2% по сравнению с сентябрем. У всех трех групп арабики, которые отдельно учитывает организация, показатели выросли.
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