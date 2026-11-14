Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

В 1.47 по Москве с орбитального стартового комплекса №2 космодрома «Старбейз» в Техасе SpaceX запустила ракету Starship. Несмотря на то, что полет впервые для этой модификации прошел без каких-либо заметных проблем с двигателями — как при взлете, так и при тормозном маневре первой ступени — по какой-то неизвестной причине от посадки первой ступени на башню «Мехазилла» отказались. Осталось самое важное: попытка спасения второй ступени, которая завершится лишь после полуночи.

Вместо этого мягкую посадку симулировали над водами Мексиканского залива, обнулив скорость ракеты в точке, имитирующей посадку на башню. После этого баки первой ступени намеренно подорвали. Прошлый опыт показал, что без этого ступени Starship могут подолгу плавать в море, где, в теории, способны стать угрозой для судоходства.

Компания не назвала причину отказа от реальной посадки первой ступени на башню. Некоторые наблюдатели считают, что все дело в странном сбое в работе Федерального управления гражданской авиации США, из-за которого оно на сутки приостановило взлет всех авиалайнеров в стране. Впрочем, это предположение остается спекулятивным, поскольку сбой в системах связи управления в нескольких штатах не помешал ему продолжать координировать уже выполнявшиеся рейсы воздушных судов над США.

В остальном пока миссия проходит вполне штатно. Starship вышел на орбиту в 275 километров над Землей. 26 двухтонных спутников Starlink нового поколения вывели на орбиту, все они вышли на связь. Размах солнечных батарей каждого из них — 60 метров, что больше, чем у любого другого космического объекта землян в истории, кроме МКС. Даже у китайской орбитальной станции или былого «Мира» размах меньше, чем у одного такого спутника. Это уже второй запуск спутников при помощи Starship, предыдущий был в 14-м полете системы, первом из орбитальных.

Этот полет Starship должен был завершиться первым в истории спасением обеих ступеней. Однако по пока не обозначенной компанией причине, от спасения первой ступени (на фото) отказались / © SpaceX

Впереди у все еще продолжающегося испытательного полета самый сложный этап. Должна пройти серия тестов состояния систем. И только если те покажут, что все хорошо, корабль попытаются поймать после схода с орбиты. Тесты нужны потому, что при снижении Starship пройдет над населенными зонами Мексики и США, то есть его падение на этом этапе было бы недопустимо. Если что-то пойдет не так, вместо ловли «Мехазиллой» корабль затопят в океане. При благополучном исходе тестов его должны будут посадить на башню в 0.15 в воскресенье, 15 ноября 2026 года.

Если это удастся, речь будет идти о первом в истории спасении второй ступени Starship. До сих пор SpaceX ловила и повторно использовала только первые ступени этой системы. Со второй все намного сложнее, поскольку при снижении в атмосфере вторая ступень испытывает намного более серьезные тепловые нагрузки, чем первая. Чтобы защитить конструкцию от перегрева, используют тепловой щит. В этот раз вторая ступень имеет участок модифицированного теплового щита, у плиток которого края скруглены. Это должно снизить скорость воздуха на краях плиток и уменьшить пиковую температуру у этих краев.

Испытания Starship имеют ключевое значение и для лунной программы США (вариант этого корабля в 2028 году должен высадить астронавтов у южного полюса Луны), и для космонавтики мира в целом. SpaceX уже перестала принимать заказы на запуски чужих грузов на Falcon 9 после 2028 года, а именно эта ракета на сегодня выводит в космос 80 процентов всей полезной нагрузки земной космонавтики. Чтобы решение о выводе Falcon 9 из использования было оправданным, ее новой ракете надо показать способность надежной работы уже в 2027 году, а это требует множества успешных пусков со спасением обеих ступеней. Пока же оно создало настоящий психологический кризис как у западных военных, критически зависящих от Falcon 9 в выводе своих военных спутников, так и у коммерческих игроков, уже имеющих сотни не выведенных на орбиту спутников на складах.

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