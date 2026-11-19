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Ни актеров, ни съемочной группы, ни продажи билетов: ИИ-фильм провалился в китайском прокате
В сети набирают популярность короткие ИИ-драмы, однако полнометражный фильм «Саньсиндуй: будущее и прошлое», сделанный в Китае с помощью ИИ, зрители отвергли. Графика многим показалась неестественной, а сюжет разрозненным.
Искусственный интеллект постепенно захватывает киноиндустрию. В китайских кинотеатрах впервые показали местный полнометражный фильм, полностью созданный с помощью ИИ. В прокате он провалился.
В работе над фильмом «Саньсиндуй: будущее и прошлое» не участвовали ни актеры, ни съемочная группа. В прокате за три недели он собрал около 270 тысяч долларов США, что значительно меньше бюджета, потраченного на его производство.
Научно-фантастический фильм длится около 100 минут. В нем рассказывается о мире, в котором алгоритмы и искусственный интеллект вышли из-под контроля и подталкивают человечество к катастрофе.
И хотя короткие ИИ-драмы в Китае пользуются популярностью, полнометражный фильм зрителей не впечатлил. Многие пользователи соцсетей обратили внимание, что работа ИИ в фильме слишком очевидна.
По мнению профессора Майкла Берри из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, именно повсеместное распространение ИИ-контента могло навредить фильму. Многие зрители ассоциируют ИИ-видео с дешевым контентом, который они смотрят на экране смартфонов «пока стоят в очереди, сидят на заднем сиденье такси или идут в туалет». А когда люди ходят за свои деньги в кинотеатры, увидеть они хотят что-то настоящее.
Особенно очевидным это становится в сравнении с китайским анимационным фильмом «Ню Лай». Графика у него оказалась простой, бюджет маленьким, но мать и сын сами создавали его в течение пяти лет. Неожиданно он полюбился зрителям.
«Саньсиндуй» в итоге раскритиковали не только пользователи соцсетей, но и газета «Жэньминь жибао» — официальное издание Коммунистической партии Китая. В комментарии говорилось, что реакция зрителей отражает в том числе «трудности и проблемы, присущие творческой работе с использованием ИИ».
Комментарии
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