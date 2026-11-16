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Илон Маск раскрыл характеристики Starship V4

Корабль SpaceX вырастет примерно до 70 метров и сможет принять более чем на 60 процентов больше топлива. Число двигателей увеличится с шести до девяти.

Сравнение размеров аппаратов — коллаж ApoStructura / © ApoStructura, X

Илон Маск описал новую версию Starship 16 ноября в X. По его оценке, корабль станет примерно на 40 процентов длиннее. Маск привел размеры самого корабля, который служит второй ступенью системы Starship и стартует на ускорителе Super Heavy.

На корабль добавят три вакуумных двигателя Raptor. В нынешней конфигурации их три, еще три двигателя рассчитаны на работу у поверхности Земли. По словам Маска, дополнительные вакуумные двигатели будут версии V4 с повышенной тягой.

Скриншот поста Илона Маска о Starship V4. Сравнение размеров аппаратов в цитируемой публикации — коллаж ApoStructura / © Илон Маск, ApoStructura, X

В числе прочего вакуумные Raptor работают, когда корабль разгоняется после отделения от Super Heavy.

Точные значения тяги новых двигателей, грузоподъемность V4 и дату ее первого полета Маск в посте не указал.

Заявление прозвучало вскоре после 15-го испытательного полета. Тогда SpaceX впервые поймала вернувшийся с орбиты корабль Starship захватами башни в Техасе.

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