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Илон Маск раскрыл характеристики Starship V4
Корабль SpaceX вырастет примерно до 70 метров и сможет принять более чем на 60 процентов больше топлива. Число двигателей увеличится с шести до девяти.
Илон Маск описал новую версию Starship 16 ноября в X. По его оценке, корабль станет примерно на 40 процентов длиннее. Маск привел размеры самого корабля, который служит второй ступенью системы Starship и стартует на ускорителе Super Heavy.
На корабль добавят три вакуумных двигателя Raptor. В нынешней конфигурации их три, еще три двигателя рассчитаны на работу у поверхности Земли. По словам Маска, дополнительные вакуумные двигатели будут версии V4 с повышенной тягой.
В числе прочего вакуумные Raptor работают, когда корабль разгоняется после отделения от Super Heavy.
Точные значения тяги новых двигателей, грузоподъемность V4 и дату ее первого полета Маск в посте не указал.
Заявление прозвучало вскоре после 15-го испытательного полета. Тогда SpaceX впервые поймала вернувшийся с орбиты корабль Starship захватами башни в Техасе.
Комментарии
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11 Марта, 2015
Кольщик, наколи мне цветок сакуры
3 Октября, 2014
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