Не все вещества можно убрать из воды фильтрацией. Красители, например, удалять долго и дорого — их нужно связать химически и потом с помощью центрифуги отделить от основного раствора. Центрифугирование требует отдельной техники и высоких скоростей, поэтому исследователи ищут более простые методы очистки воды.

Ученые из Венского технического университета (Австрия) разработали метод, значительно упрощающий очищение воды от красителей. Он основан на использовании магнитных наночастиц, полученных из батареек и ржавчины. Подробности представили в журнале Advanced Sustainable Systems.

Химики собрали цинк из щелочных батареек, никель — из никель-металлогидридных аккумуляторов, а железо — из ржавого металлолома. На их основе синтезировали два типа наночастиц: состоящие из чистого феррита цинка (ZnFe₂O₄) и его смеси с оксидом железа формы маггемита (γ-Fe₂O₃), легированным никелем (аббревиатура ZnF-Ni, композитный материал, 83 процента фазы γ-Fe₂O₃, 17 процентов фазы ZnFe₂O₄, соотношение Ni/Fe = 0,05).

Очищающее действие наночастиц проверили с помощью модельного синтетического красителя «конго красный». Это вещество трудно разрушить и извлечь из воды из-за стабильной молекулярной структуры. Множество похожих красителей исследователи рассматривают как загрязняющие водные ресурсы. Тесты проводили на растворах с разной кислотностью и добавлением хлорида натрия и нитрата кальция.

Сформированные учеными наночастицы связали «конго красный» со своей поверхностью. Из-за малого размера они обладают большой площадью поверхности и, соответственно, забирают из раствора много загрязнителя. ZnF-Ni-материал выиграл у простого феррита цинка по удобству экстракции: он лучше магнитится и может быть быстрее извлечен из раствора. Удобство сбора пойманных загрязнителей не менее важно, чем возможность связывать такие вещества вообще.

Авторы исследования продемонстрировали, что процесс связывания красителя и его экстракции из раствора занимал 10-15 минут у ZnF-Ni и сутки у феррита цинка. Более того, ученые смогли отделить краситель от наночастиц после эксперимента. Адсорбция красителя к наночастицам происходила в кислой и нейтральной среде, в щелочной «конго красный» выходил в другой раствор.

Кроме стационарной системы, также показали работу проточной: в ней магнит удерживал наноадсорбент на стенке трубки. Циркулирующая через трубку вода содержала краситель, который наночастицы успешно захватили.

Слева: работа наночастиц в растворах с pH 9 и pH 3. CR — «красный конго», NAs — наноадсорбент. Справа — извлечение «конго красного» из суспензии наночастиц с помощью щелочной воды (AW, alkaline water) / © Advanced Sustainable Systems (2026). DOI: 10.1002/adsu.70704

Исследователи планируют оптимизировать процесс, чтобы получать больше полезных материалов от очистки. На очереди — проверка безопасности самих наночастиц и того, что они сами не загрязняют воду. Лабораторный метод также требует тестирования в реальных водоочистных сооружениях.

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Evgenia Vavilova 237 статей Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.