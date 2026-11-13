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  • 13 ноября, 18:54
  • Мария Азарова
  • 325

Live: 15-й запуск Starship — первая в истории попытка вернуть все ступени космической ракеты

Американская компания SpaceX готова к 15-му испытательному запуску транспортной системы Starship. На этот раз планируют не только отправить корабль на орбиту и вывести партию спутников Starlink, но и впервые вернуть на стартовую площадку обе ступени ракеты. Никогда ранее — ни в эпоху «Шаттлов» с их одноразовыми боковыми ускорителями, ни в других космических системах — никто не пытался сделать такое.
Система Starship во время 14-го испытательного полета в сентябре 2026 года / © SpaceX

Стартовое окно откроется 14 ноября, в 01:45 по московскому времени, и продлится 75 минут. Запуск выполнят с космодрома «Старбейз» в Техасе. В полет отправятся первая ступень Super Heavy В22 и корабль, он же вторая ступень, Ship 42. SpaceX подтвердила готовность к запуску, но Федеральное управление гражданской авиации США пока не выдало разрешение.

Главная задача 15-й миссии — испытать новую схему возвращения обеих ступеней системы. После старта Super Heavy отделится от корабля и примерно через 6,5 минуты должна вернуться к стартовому комплексу. Там ее поймают механические манипуляторы башни, которые в SpaceX прозвали Сhopsticks — «палочки для еды». Компания Илона Маска уже трижды успешно использовала эту систему для возвращения ускорителя, однако В22 станет первой ступенью версии Super Heavy V3, которая попытается выполнить такой маневр.

Трансляция 15-го запуска Starship / © City of Starbase, Texas

Корабль тем временем продолжит полет. Согласно плану, он выйдет на околоземную орбиту высотой около 275 километров и проведет там более 22 часов, выполнив примерно 14 витков вокруг Земли.

За это время корабль должен выпустить 26 спутников Starlink V3 — вторую партию аппаратов нового поколения, отправленную на орбиту с помощью Starship. Три спутника дополнительно оснастили камерами: с их помощью специалисты рассчитывают получить изображения теплозащитного покрытия корабля и оценить его состояние.

По окончании орбитальной части полета Ship 42 должен вернуться на космодром. Спустя приблизительно 22 часа после старта его попробуют поймать манипуляторами той же башни, которая, если все удастся, примет и Super Heavy. Это будет первая в истории попытка такого возвращения верхней ступени Starship: прежде корабли после испытательных полетов приводнялись в океане.

Однако это пока планы. SpaceX намерена ловить Ship 42, только если все критически важные системы корабля отработают штатно. При обнаружении неполадок компания может отказаться от маневра и направить корабль на безопасное приводнение в Тихом океане. Аналогично могут отменить и попытку вернуть Super Heavy.

Полная многоразовость — одна из ключевых целей всей программы Starship. Возвращение обеих ступеней непосредственно к стартовому комплексу должно сократить время на осмотр, обслуживание и подготовку к следующему запуску. Если 15-й полет завершится успешно и все задачи будут выполнены, SpaceX получит важное подтверждение работоспособности этой схемы и приблизится к созданию системы, которую можно будет использовать повторно с минимальными перерывами между пусками.

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Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Super Heavy
# Илон Маск
# космические запуски
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