Функциональная грамотность — это умение применять полученные знания в повседневных ситуациях: рассчитать дозу лекарства, разобраться в условиях договора, оценить достоверность новости. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA каждые три года проводит оценку этого навыка у подростков в возрасте 15 лет. Исследования показывают, что уровень функциональной грамотности определяет уровень образования, будущую карьеру и достаток.

Наследуемость интеллекта изучена хорошо: по данным масштабного метаанализа, она составляет около 50%. Однако такие оценки получены на абстрактных тестах вроде матриц Равена (классический психологический тест для оценки невербального интеллекта и способности находить логические закономерности, который не зависит от уровня образования или знания языка) или на школьных оценках. Однако до сих пор оставалось неясным, в той же ли мере наследственность объясняет различия между людьми в умении решать задачи, погруженные в реальный контекст.

Для того чтобы это проверить, авторы работы, Никита Колачев из департамента психологии НИУ ВШЭ и независимый исследователь Галина Ковалева, сравнили результаты тестов по функциональной грамотности 114 пар близнецов: 50 монозиготных (идентичных) и 64 дизиготных. Результаты опубликованы в журнале Behavior Genetics.

«Наследуемость обычно оценивают близнецовым методом. Это классический подход психогенетики, на нем основана большая часть данных о наследуемости интеллекта и школьных успехов. Ученые сравнивают, насколько похожи друг на друга идентичные и неидентичные близнецы, и по этой разнице судят о вкладе генов и среды», — объясняет доцент департамента психологии ФСН НИУ ВШЭ Никита Колачев.

Авторы использовали данные общероссийской оценки функциональной грамотности весной 2023 года. Более 30 000 восьмиклассников из 600 школ прошли тесты функциональной грамотности на платформе «Российская электронная школа».

По общему уровню функциональной грамотности сходство результатов у монозиготных близнецов оказалось высоким (коэффициент корреляции 0,78), у дизиготных — умеренным (0,51). Чтобы отделить общую способность от предметных навыков, ученые применили бифакторную модель. Она выделяет общий фактор функциональной грамотности и три частных: математическую, читательскую и естественно-научную грамотность. Наследуемость оказалась высокой во всех случаях: 76% для общего фактора, 72% для математической, 69% для читательской и 71% для естественно-научной грамотности. Остальное пришлось на уникальный опыт каждого ребенка и погрешность измерения.

«Важно понимать, что значит этот показатель. Он не говорит, что 76% умений школьника “записано в генах”. Наследуемость описывает, какую долю различий между людьми в конкретной группе можно связать с генетическими факторами»,— подчеркивает Никита Колачев.

По мнению авторов, высокая оценка отчасти объясняется единообразием российской школьной системы: программы, методики и формы оценивания в ней регулируются централизованно. Когда среда у всех похожа, различия между детьми сильнее определяются генами. В модели общий фактор объяснил 50% вариативности выполнения заданий, остальное пришлось на предметные компоненты. В классических батареях интеллектуальных тестов общий фактор обычно забирает 69–77%. Выборка близнецов оказалась близка ко всей популяции. По функциональной и математической грамотности близнецы набирали чуть меньше сверстников, но разница была небольшой и согласуется с данными других стран.

«Задания на функциональную грамотность проверяют не воспроизведение выученного, а умение понять, какие знания нужны в незнакомой ситуации. Мы увидели, что различия в этой способности связаны с наследственностью не слабее, чем результаты классических тестов интеллекта. Понимание генетической и средовой природы функциональной грамотности позволяет учитывать индивидуальные различия детей», — комментирует Никита Колачев.

В будущем авторы считают важным проверить результаты на большей выборке и выяснить, насколько генетическая основа функциональной грамотности совпадает с основой классического интеллекта, в том числе с помощью полигенных шкал.

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