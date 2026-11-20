Пять тысяч лет назад люди, жившие рядом с рекой Янцзы, готовили алкоголь из риса, но как они отделяли напиток от зерновой гущи, долго оставалось неясно. На четырех керамических фильтрах из поселения Ваяоли археологи обнаружили растительные волокна и предположили, что древние пивовары выстилали сосуды тканью, которая задерживала осадок.

В китайской провинции Чжэцзян традиция рисовых напитков насчитывает уже несколько тысячелетий. В 2024 году группа археологов нашла на керамике соседнего памятника возрастом 9-10 тысяч лет частицы риса, следы плесени и дрожжей. По их сочетанию ученые заключили, что жители этого региона пускали часть урожая на приготовление алкоголя. Плесень помогала расщепить крахмал зерна до сахаров, а дрожжи при брожении превращали сахара в спирт.

Но не было понятно, что происходило с густой зерновой массой после брожения. Сам механизм приготовления напитков тоже оставался неясным.

В центральной части Китая также находили следы зерновой шелухи, стеблей и листьев. В бутыли следы напитка тоже сохранились, но таких растительных частиц там уже не было. Сопоставив эти находки с результатами собственного опыта по приготовлению напитка, ученые предположили, что воронка задерживала гущу, а в бутыли хранили процеженную жидкость.

На стоянке Ваяоли нашли сосуды для приготовления напитков совсем другой формы. Они состояли из двух чаш, расположенных одна над другой, и жидкость могла стекать из верхней в нижнюю. Авторы нового исследования связали такую посуду с приготовлением алкоголя, хотя похожее устройство могло служить для обработки зерна или очистки воды. Статью об этом опубликовали в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

На такой вывод ученых натолкнули пять фильтров, на которых выявили остатки риса и плесневых грибов рода Monascus. На части крахмальных зерен сохранились повреждения, характерные для нагревания и брожения. Отметим, что грибы этого рода выделяют ферменты, которые расщепляют рисовый крахмал, и вырабатывают красные пигменты.

Поэтому авторы научной работы предположили, что напиток имел не только крепкий вкус, но и красноватый оттенок. В фильтрах нашли и крахмал эвриалы — это водное растение со съедобными семенами. Вероятно, в напиток добавляли и эти семена, хотя точный рецепт по остаткам на посуде установить не удалось.

Процеживание восстановили по волокнам. Они сохранились на четырех фильтрах и двух обломках керамики, первоначальную форму которых определить не получилось. Причем в контрольных пробах с наружных стенок посуды и с каменного топора не оказалось ни таких волокон, ни крахмала. Это снижает вероятность того, что волокна случайно попали на керамику уже после того, как она оказалась в земле.

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Андрей Серегин 222 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.