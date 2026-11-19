Во время эксперимента ученые проверили необычный способ беспроводной связи: попытались передать сообщение посредством изменений гравитационного поля. Авторы нового исследования показали, что можно закодировать слово с помощью перемещения массивного объекта, а затем принять сигнал гравиметром, причем даже если между передатчиком и приемником будет кирпичная стена.

Практически все современные системы беспроводной связи используют электромагнитные волны. Радиоволны, микроволны, свет и другие виды электромагнитного излучения можно ослабить или практически полностью экранировать определенными конструкциями.

Например, радиосигналы может блокировать клетка Фарадея, если она замкнута со всех сторон и сделана из электропроводящего материала. Бетон и кирпич тоже существенно ослабляют радиоволны. Поэтому иногда возникают ситуации, когда обычная беспроводная связь становится недоступной.

Команда физиков из Австралии под руководством Мэтью Дэвиса (Matthew Davis) из Квинслендского университета задалась вопросом: существует ли способ передавать информацию по каналу, который нельзя перекрыть обычными материалами?

Ученые предложили использовать гравитацию. Любое тело, обладающее массой, создает вокруг себя гравитационное поле. Если перемещать тело между двумя положениями, поле в окружающем пространстве будет немного изменяться: при перемещении массы меняется гравитационное ускорение в каждой точке пространства. Эти изменения можно зарегистрировать с помощью достаточно чувствительного гравиметра — прибора для высокоточного измерения ускорения свободного падения.

Таким образом, объект может играть роль передатчика, а гравиметр — приемника. Если заранее договориться, что одно положение массы означает ноль, а другое — единицу, получится простейшая бинарная система связи.

Дэвис и его коллеги попытались проверить этот способ в эксперименте. Они использовали обычный лифт, а в качестве передатчика гравитационного сигнала — противовес. У большинства грузовых и пассажирских лифтов есть специальная конструкция, которая соединяется с кабиной тросом и движется в противоположную сторону от нее: когда она поднимается, противовес опускается, и наоборот. Противовес компенсирует массу кабины и часть массы перевозимого груза, благодаря чему снижается нагрузка на двигатель лифта.

Физики решили использовать этот груз вместо того, чтобы создавать собственное устройство. Они перемещали противовес между двумя положениями, тем самым изменяя гравитационное поле вокруг него. Исследователи договорились, что нижнее положение противовеса соответствует бинарному нулю, а верхнее — бинарной единице. Иными словами, движение лифта превратили в систему нулей и единиц.

Так специалисты закодировали слово Gravity («гравитация»). В семибитном коде оно представляло последовательность из 49 бит: 1000111 1110010 1100001 1110110 1101001 1110100 1111001. Дополнительно до и после основного сообщения передавали две контрольные последовательности по семь бит каждая — 1010101. Она позволяла отделить передаваемый сигнал от фоновых изменений и определить скорость передачи данных. На передачу бита уходила примерно минута, а отправка заняла приблизительно час. Лифт построили еще в 1950-х годах, и противовес перемещался достаточно медленно.

Гравиметр расположили в соседней комнате за кирпичной стеной. Он регистрировал небольшие колебания гравитационного поля, вызванные перемещением противовеса, после чего ученые восстанавливали последовательность битов. В результате им удалось «собрать» закодированное слово.

В эксперименте физики задействовали классический коммерческий гравиметр, но провели дополнительное моделирование возможностей более чувствительных приборов.

Согласно расчетам, если использовать современный лифт и более чувствительный гравиметр, пропускная способность канала может увеличиться до 15 бит в минуту, а дальность — до 500 метров. Это заметно быстрее результата, полученного во время опыта в Австралии, но все еще очень медленно по сравнению с современной беспроводной связью.

Авторы научной работы продемонстрировали сам принцип передачи информации с помощью гравитации. Показали, что сообщение можно закодировать в гравитационном поле, принять и восстановить его. Однако они не создали готовую альтернативу радио- или мобильной связи.

Выводы исследователей представлены в журнале Science Advances.

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Игорь Байдов 690 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.