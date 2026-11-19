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Спутники запечатлели российские бомбардировщики Ту-95МС на авиабазе во Вьетнаме

Россия направила во Вьетнам два стратегических бомбардировщика Ту-95МС с необычным визитом. По пути самолеты, предположительно, ненадолго нарушили воздушное пространство Японии и пролетели через опознавательную зону ПВО Тайваня. В итоге два Ту-95МС и два военно-транспортных самолета Ил-76 приземлились в Дананге.

Спутники обнаружили российские Ту-95 во Вьетнаме после воздушных инцидентов в Азии / © Planet Labs

Примечательно, что это произошло всего за 48 часов до запланированной беспрецедентной трехсторонней встречи председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоялась в китайском Шэньчжэне.

Российские Ту-95МС стали частью масштабной активности военной авиации России в Северо-Восточной Азии 16–17 ноября. Маневры вызвали ответные действия систем противовоздушной обороны сразу трех государств региона.

По данным аналитика AviVector, 16 ноября с авиабазы Украинка на Дальнем Востоке России вылетели в общей сложности пять стратегических турбовинтовых бомбардировщиков Ту-95. Сообщается, что три из них выполнили примерно 11-часовой учебный полет над Японским морем при поддержке трех самолетов-заправщиков Ил-78М. Кроме того, над акваторией Японского моря, предположительно, действовал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

Тем временем два других Ту-95МС продолжили полет на юг, в направлении Вьетнама. Ни Япония, ни Тайвань официально не уточнили типы самолетов, участвовавших в инцидентах с воздушным пространством.

Маневры продемонстрировали географические возможности российской дальней авиации: самолеты проследовали с Дальнего Востока России через районы вблизи Японии и Тайваня, после чего направились во Вьетнам. Эта страна регулярно использовалась советской морской авиацией в качестве передового пункта базирования разведывательных самолетов Ту-95 в конце холодной войны.

Разумеется, подобные полеты имеют не только демонстративное значение. Они позволяют экипажам отрабатывать действия на больших расстояниях, а также собирать разведывательную информацию, в том числе оценивать реакцию региональных систем противовоздушной обороны.

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