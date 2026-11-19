Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Спутники запечатлели российские бомбардировщики Ту-95МС на авиабазе во Вьетнаме
Россия направила во Вьетнам два стратегических бомбардировщика Ту-95МС с необычным визитом. По пути самолеты, предположительно, ненадолго нарушили воздушное пространство Японии и пролетели через опознавательную зону ПВО Тайваня. В итоге два Ту-95МС и два военно-транспортных самолета Ил-76 приземлились в Дананге.
Примечательно, что это произошло всего за 48 часов до запланированной беспрецедентной трехсторонней встречи председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоялась в китайском Шэньчжэне.
Российские Ту-95МС стали частью масштабной активности военной авиации России в Северо-Восточной Азии 16–17 ноября. Маневры вызвали ответные действия систем противовоздушной обороны сразу трех государств региона.
По данным аналитика AviVector, 16 ноября с авиабазы Украинка на Дальнем Востоке России вылетели в общей сложности пять стратегических турбовинтовых бомбардировщиков Ту-95. Сообщается, что три из них выполнили примерно 11-часовой учебный полет над Японским морем при поддержке трех самолетов-заправщиков Ил-78М. Кроме того, над акваторией Японского моря, предположительно, действовал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.
Тем временем два других Ту-95МС продолжили полет на юг, в направлении Вьетнама. Ни Япония, ни Тайвань официально не уточнили типы самолетов, участвовавших в инцидентах с воздушным пространством.
Маневры продемонстрировали географические возможности российской дальней авиации: самолеты проследовали с Дальнего Востока России через районы вблизи Японии и Тайваня, после чего направились во Вьетнам. Эта страна регулярно использовалась советской морской авиацией в качестве передового пункта базирования разведывательных самолетов Ту-95 в конце холодной войны.
Разумеется, подобные полеты имеют не только демонстративное значение. Они позволяют экипажам отрабатывать действия на больших расстояниях, а также собирать разведывательную информацию, в том числе оценивать реакцию региональных систем противовоздушной обороны.
Комментарии
Скорость развития собаки в первые годы жизни оказалась намного выше, чем у человека, но дальше процессы ее старения существенно замедляются. Даже скорость взросления и угасания отдельных подсистем организма у этих животных серьезно неодинаковая, из-за чего расхожее представление «один собачий год равен семи человеческим» дважды неверно.
Радиоактивность — свойство нестабильных атомных ядер спонтанно распадаться с испусканием энергии. Радиоактивные распады делятся на три группы: α-, β- и γ-распады. Считалось, что эти типы распадов происходят только последовательно, но ученые предложили модель одновременного α-β-распада.
Более позднее начало занятий помогает повысить успеваемость и улучшить здоровье студентов с высоким социальным джетлагом, сообщили ученые Тюменского медицинского университета. Они провели исследование с участием первокурсников вуза с разными хронотипами.
Ученые пришли к выводу, что так называемая «нога из Милсингтона» некогда принадлежала монументальной конной статуе императора Антонина Пия, установленной на северной границе Римской империи. Специалисты реконструировали внешний вид скульптуры, однако где находятся остальные ее части, остается неизвестным.
Сегодня, 15 ноября 2026 года, люди впервые вернули из космоса вторую ступень космической ракеты. Причем сделали это с первой попытки и весьма гладко. А это значит, что полностью многоразовые ракеты из научной фантастики становятся реальностью: человечество вступает в эру принципиально новых возможностей в космосе. Разбираемся в технических последствиях происходящего — и для планеты в целом, и конкретно для нашей страны.
Американские исследователи научили иммунную систему видеть ранее скрытые от нее опухолевые антигены. В перспективе это позволит иммунитету больных активнее бороться с раком, в том числе с теми его типами, что особенно сложно поддаются лечению.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Марта, 2021
Пасхалки Perseverance
2 Декабря, 2016
Черных дыр пятница
17 Июля, 2013
10 способов повысить когнитивные способности
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно