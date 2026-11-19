Монументальное захоронение, принадлежавшее представителю высшей элиты империи хунну, уходит вглубь земли более чем на 14 метров. В гробнице возрастом около двух тысяч лет археологи обнаружили большое количество погребальных приношений, в том числе римскую стеклянную чашу и украшения из нефрита, выполненные в стиле династии Хань.

Хунну представляли собой племенной союз кочевых народов, которые населяли степи Центральной и Восточной Азии с III века до нашей эры по конец I-II века нашей эры. Около 209 года до нашей эры хунну объединились и создали первую в Евразии кочевую империю.

В период своего расцвета империя хунну была доминирующей силой на обширных степных территориях, включавших современную Монголию, Южную Сибирь, Восточный Казахстан, северную часть Китая. При этом хунну были включены в обширную торговую сеть, простиравшуюся от Римской империи на западе до Китая и Корейского полуострова на востоке.

Согласно одной из версий, хунну были предками гуннов, кочевого народа, пришедшего в IV веке нашей эры в Европу из Азии, что дало толчок Великому переселению народов. И хунну, и гунны славились воинским мастерством и искусством верховой езды.

Поскольку о хунну известно очень немного, в основном из древнекитайских источников, огромное значение имеют раскопки, которые вот уже четыре года ведут корейские и монгольские археологи в местности Дуурлиг-Нарс на севере Монголии. Там нашли крупнейший погребальный комплекс элиты империи хунну, насчитывающий примерно 300 древних курганов.

Как сообщил сайт Live Science со ссылкой на заявление Национального музея Кореи, недавно археологи раскопали в Дуурлиг-Нарс масштабное захоронение знатного кочевника. В этой девятиуровневой подземной гробнице возрастом около двух тысяч лет нашли более 400 погребальных предметов. На сегодня это крупнейшее из когда-либо обнаруженных в Монголии захоронений хунну.

Согласно заявлению, гробница имеет почти квадратную форму, от нее отходит длинный коридор (дромос). Общая длина сооружения вместе с дромосом составляет приблизительно 73 метра. Археологи обнаружили девять концентрических каменных ярусов, каждый из которых меньше предыдущего. Они уходят вглубь примерно на 14,5 метра, превращая гробницу в своего рода перевернутую пирамиду.

В центральной части захоронения исследователи нашли деревянную погребальную камеру с гробом. Камера оказалась меньше, чем в других элитных захоронениях хунну. По мнению ученых, это может указывать на то, что в период создания гробницы (конец I-II век нашей эры) империя уже распалась и могущество хунну шло на спад.

Среди погребального инвентаря археологи обнаружили украшенные серебром и кварцем детали конской упряжи, а также колесо от лакированной конной повозки. Эти находки указали на высокий социальный статус покойного.

Найденные в гробнице артефакты подтвердили существование широких связей хунну по всей Евразии две тысячи лет назад. Так, ученые нашли фрагмент прозрачной стеклянной чаши с ручкой. По мнению специалистов, она могла быть изготовлена в Римской империи.

Кроме того, археологи обнаружили свидетельства контактов хунну с империей Хань — второй императорской династией Древнего Китая, возникшей около 200 года до нашей эры.

На дне деревянного гроба нашли 15 плоских нефритовых пластин, лежащих внахлест. В захоронениях знатных представителей эпохи Хань часто встречается как минимум один нефритовый диск. Однако, в отличие от традиционных круглых дисков, нефритовые пластины из гробницы хунну имеют неправильную форму и украшены сложной гравировкой. Вероятно, хунну переняли ханьский погребальный обычай, но привнесли в него собственные элементы, предположили исследователи.

Археологи пока не знают, кто именно похоронен в этой гробнице. Планируется провести ДНК-анализ найденных в гробу зубов и волос, чтобы определить пол человека, а также выяснить, был ли он связан родственными узами с другими людьми, погребенными в могильном комплексе Дуурлиг-Нарс.

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Татьяна Зайцева 202 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.