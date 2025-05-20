Мыши определили социальный статус друг друга по запаху

Для мышей, как и для многих млекопитающих, характерна социальная иерархия: одни доминируют над другими, что позволяет избегать конфликтов и находить партнеров для размножения. Раньше предполагалось, что эти животные ведут себя одинаково со всеми или определяют статус незнакомой мыши по физическим признакам. Исследователи из Великобритании выяснили, что на самом деле мыши выявляют социальное положение друг друга по химическим сигналам, например по запаху.

Авторы последних исследований в области биологии сделали несколько открытий, связанных с социальными взаимодействиями у растений и животных. Например, помидоры оказались способны по-разному реагировать на «друзей» и «врагов», а у осьминогов и рыб обнаружили «разделение труда», помогающее организованно добывать пищу.

Специалисты из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондона (оба — в Великобритании) изучили, как мыши определяют социальный статус друг друга, если раньше никогда не взаимодействовали. Результаты исследования появились в научном журнале Current Biology.

Авторы публикации при разных условиях проводили один и тот же тест: впускали самцов мышей в прозрачную трубку с противоположных концов и наблюдали, что произойдет, когда те встретятся. Обычно в таких ситуациях животное, у которого ниже социальное положение, отступает.

Сначала исследователи изучили взаимодействие мышей, живших в одной клетке. Это позволило определить, какой статус получила каждая из них в результате общения. Далее в эксперименте рассматривали пары незнакомых друг с другом грызунов. Оказалось, что мыши способны распознавать социальное положение друг друга, сравнивать его со своим собственным и либо отступать, либо заставлять сделать это другую мышь.

Результаты не изменились, когда тест провели в темноте. Это значит, что на определение иерархии не повлияли габариты и поведение. Не помешала мышам верно распознавать статус друг друга и кастрация, которая привела к исчезновению половых гормонов.

В рамках эксперимента мыши взаимодействовали в прозрачной стеклянной трубке / © Neven Borak et al., Current Biology

Исследователи также пробовали удалять мышам обонятельную (позволяющую чувствовать запахи в воздухе) и вомероназальную (необходимую для передачи химических сигналов при физическом контакте) системы. Чтобы мыши перестали правильно определять социальный статус друг друга, у них должны были отсутствовать обе системы: если удаляли только одну, результаты теста никак не менялись.

«Мы впервые показали, как мыши интегрируют внутреннюю и внешнюю информацию о доминировании. Это показывает, что решение, связанное с относительным социальным статусом, мозг принимает до того, как мыши отступают или заставляют отступить оппонента», — пояснили авторы исследования. В дальнейшем они планируют изучить, какие области мозга отвечают за это решение.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.