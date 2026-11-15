Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
Рейтинг: +520
Посты: 308
76

Топ-10 стран по уровню автомобилизации населения

Наличие автомобиля — один из показателей экономического развития страны и особенностей образа жизни ее жителей. В среднем в мире около 35% домохозяйств владеют автомобилем, однако этот показатель существенно различается в зависимости от региона.

Сообщество
# автомобили
# инфографика
# Рейтинги
# статистика
# технологии
# транспорт
Топ-10 стран по уровню автомобилизации населения / © World Visualized 
Топ-10 стран по уровню автомобилизации населения / © World Visualized 

Согласно исследованию американского аналитического центра Pew Research Center, лидером по доле домохозяйств, имеющих автомобиль, стала Италия: там этот показатель достигает 89%. Немного уступают ей США — 88%.

Среди семи европейских стран Евросоюза, участвовавших в опросе, медианный показатель владения автомобилем составляет 79%. Высокие результаты демонстрируют и развитые экономики Азии: в Южной Корее автомобили есть у 83% населения, а в Японии — у 81%.

Страны с самой высокой долей автовладельцев:

1. Италия — 89%. Возглавляет рейтинг. Высокий уровень автомобилизации отражает давние автомобильные традиции страны и важную роль личного транспорта в повседневной жизни.

2. США — 88%. Большие расстояния и инфраструктура, ориентированная на автомобильное движение, способствуют широкому распространению личного транспорта.

3. Германия — 85%. Страна с развитой автомобильной промышленностью и разветвленной сетью дорог, где поездки на личном автомобиле пользуются большой популярностью.

4. Франция — 83%. Высокий показатель объясняется обширной дорожной сетью и значительной ролью автомобиля в повседневной жизни.

5. Южная Корея — 83%. Широкое распространение личных автомобилей отражает стремительное экономическое развитие страны и высокую потребность населения в мобильности.

6. Малайзия — 82%. Несмотря на доступность общественного транспорта, личные автомобили остаются популярным средством передвижения.

7. Япония — 81%. Высокий уровень автомобилизации поддерживается развитой автомобильной промышленностью, а также потребностью в личном транспорте, особенно в сельских районах.

Замыкают десятку лидеров Ливан (с аналогичным показателем, как и у Японии), Испания (79%) и Греция (76%).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# автомобили
# инфографика
# Рейтинги
# статистика
# технологии
# транспорт
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Ноя
1600
Подвиг создателей ядерного щита. Война, которая не случилась
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Ноя
600
Как заглянуть в мозг, не вскрывая черепную коробку?
ВСмысле
Онлайн
Экскурсия
15 Ноя
Бесплатно
Другой космос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
16 Ноя
Бесплатно
Физика: электрогенерация и источники энергии
Политехнический музей
Москва
Лекция
17 Ноя
1200
Селагинеллы (Selaginellales): морфология, систематика и гетероспория
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Ноя
Бесплатно
Мужской и женский мозг. Взгляд нейробиолога
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
17 Ноя
Бесплатно
Гравитационно-волновая астрономия. Как услышать невидимое
Astrocamp
Москва
Конгресс
18 Ноя
Бесплатно
XIII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»
Иннопрактика
Москва
Мастер-класс
18 Ноя
Бесплатно
Как построить свою ракету
Политехнический музей
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. «Росатом» рассматривает пять вариантов атомной электростанции для Луны

    14 ноября, 13:56

  2. Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

    14 ноября, 10:23

  3. Космическая пыль указала на древний резервуар воды в области пояса Койпера

    14 ноября, 10:15

  4. Ученые не считают, что все методы воскрешения видов одинаково полезны

    14 ноября, 10:00
Выбор редакции

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

8 ноября, 17:03

Последние комментарии

Sam Dowson
43 секунды назад
Александр, так ведь ВВП зато растет! Больше танков, самолётов и подводных лодок - выше ВВП. Соевые статисты рапортуют, патриотические хомячки

B-21 Raider впервые сбросил авиабомбу

Alexander Orsi
1 час назад
Может быть подскажите - где вы в проправительственной Леваде "иноагентов" увидели?

Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

Evgeny
1 час назад
>для поездок нужна подписка за 299 долларов в месяц >Ездить на своем Cybercab можно только там, где Tesla разрешает работу машины. когда новости стали

Tesla поставит частным покупателям Cybercab до конца года

gotostereo .
2 часа назад
точно не люди, и точно не руками и зубилами, и точно никакие не эти века, а на сотни тысяч ранее, один из тех кто повторял этот опыт сказал - я точно

Когда завершилась эпоха строительства древних пирамид?

Artur P
3 часа назад
Я- о думал что за Булкин продал свой кибертрак от Теслы, мозги приехали 😅😁🤭👍

Tesla поставит частным покупателям Cybercab до конца года

Иванов Иван
4 часа назад
Александр, Я не вносил никаких аргументов, а задал прямой вопрос. На что получил ответ "Извините, но если кто-то в вашей голове думает, что по

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Иван Колупаев
6 часов назад
Константин, поймать бустер он еще успеет, а вот что сумел отловить вторую ступень это прогресс. Впрочем до повторного запуска ей еще далеко. Скорей

Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

Иван Колупаев
7 часов назад
Александр, ну отказ от наступления колоннами не означает невозможность применения вообще. Не зная точных цифр можно лишь гадать, но думаю проблема

B-21 Raider впервые сбросил авиабомбу

Константин Зорькин
8 часов назад
Оставив в стороне споры о том какой капитализм лучше, признаем, что у Маска получилось. Не всё, но получилось.

Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

Иван Колупаев
8 часов назад
Ну файл-то на самом деле прикрепился. Да и про лимиты загрузки все равно никто не знает а значит и не сможет проверить. Но бог с ним прикрепляется и

Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

Редакция Naked Science
9 часов назад
Иван, что именно не так? Лишнее предупреждение?

Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

Иван Колупаев
10 часов назад
Редакция, но не совсем ) Самое забавное что файл все-таки загрузился несмотря на предупреждение.

Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, ну ссылка то там была и рабочая. По ней и более веселые вопросы рассмотрены. Прям вспомнился еще советских времен анекдот про

Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

Александр Березин
10 часов назад
Иван, когда я читал ваш комментарий, в нем был только один скриншот -- без картинок Сейчас там есть еще, но тогда там их не было..

Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, давайте не будем строить наивное лицо. Чуть выше был комментарий где эти страшные слова упомянуты. Прямо над тем коментом на который вы

Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

Александр Березин
12 часов назад
Sam, и слава Богу. Хотя бы один заведомо ненужный проект не вывели на конвейер. А то будет как у нас с танками сейчас, которые во время крупнейшей

B-21 Raider впервые сбросил авиабомбу

Александр Березин
12 часов назад
Иван, а где в том вашем комментарии, на который я отвечал, слова "правильность курса правительства"? Или про коррупцию? Нигде? Напротив, на скрине

Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

Иван Колупаев
12 часов назад
Редакция, вроде работает, спс

Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

Иван Колупаев
12 часов назад
Александр, и где там опрос о "правильности курса правительства"? Или об уровне коррупции в оном? Вот так справедливости ради? 😁 А я говорил именно

Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

Илья Дзен
13 часов назад
а там выяснится, что без магнитного поля Земли турбины не вырабатывают электричество 😁

«Росатом» рассматривает пять вариантов атомной электростанции для Луны

Самые обсуждаемые