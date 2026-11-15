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Топ-10 стран по уровню автомобилизации населения

Наличие автомобиля — один из показателей экономического развития страны и особенностей образа жизни ее жителей. В среднем в мире около 35% домохозяйств владеют автомобилем, однако этот показатель существенно различается в зависимости от региона.

Топ-10 стран по уровню автомобилизации населения / © World Visualized

Согласно исследованию американского аналитического центра Pew Research Center, лидером по доле домохозяйств, имеющих автомобиль, стала Италия: там этот показатель достигает 89%. Немного уступают ей США — 88%.

Среди семи европейских стран Евросоюза, участвовавших в опросе, медианный показатель владения автомобилем составляет 79%. Высокие результаты демонстрируют и развитые экономики Азии: в Южной Корее автомобили есть у 83% населения, а в Японии — у 81%.

Страны с самой высокой долей автовладельцев:

1. Италия — 89%. Возглавляет рейтинг. Высокий уровень автомобилизации отражает давние автомобильные традиции страны и важную роль личного транспорта в повседневной жизни.

2. США — 88%. Большие расстояния и инфраструктура, ориентированная на автомобильное движение, способствуют широкому распространению личного транспорта.

3. Германия — 85%. Страна с развитой автомобильной промышленностью и разветвленной сетью дорог, где поездки на личном автомобиле пользуются большой популярностью.

4. Франция — 83%. Высокий показатель объясняется обширной дорожной сетью и значительной ролью автомобиля в повседневной жизни.

5. Южная Корея — 83%. Широкое распространение личных автомобилей отражает стремительное экономическое развитие страны и высокую потребность населения в мобильности.

6. Малайзия — 82%. Несмотря на доступность общественного транспорта, личные автомобили остаются популярным средством передвижения.

7. Япония — 81%. Высокий уровень автомобилизации поддерживается развитой автомобильной промышленностью, а также потребностью в личном транспорте, особенно в сельских районах.

Замыкают десятку лидеров Ливан (с аналогичным показателем, как и у Японии), Испания (79%) и Греция (76%).

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