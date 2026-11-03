4

Сеть атомных часов зафиксировала, как притяжение Луны и Солнца изменило ход времени на Земле

❋ 4.1

Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.

Физика
# атомные часы
# геофизика
# гравитация
# Луна
# оптические часы
# приливы
# Солнце
# теория относительности
Изменения гравитационного потенциала необходимо учитывать при сравнении показаний сверхточных часов
Изменения гравитационного потенциала необходимо учитывать при сравнении показаний сверхточных часов / © Michal Lis

Чтобы зарегистрировать изменения хода времени, вызванные притяжением Луны и Солнца, международная группа физиков из ведущих научных центров Европы — Физико-технического федерального института (Германия), Национальной физической лаборатории (Великобритания), Лаборатории лазерной физики (Франция) и Национального института метрологических исследований (Италия) — объединила сверхточные оптические часы в единую измерительную сеть.

Устройства связали между собой с помощью специализированных оптоволоконных линий связи протяженностью приблизительно 800 километров. Во время экспериментов ученые использовали как стационарные лабораторные оптические часы на основе атомов стронция и иттербия, так и инновационные портативные оптические часы.

Предыдущие эксперименты с оптическими часами были сосредоточены преимущественно на измерении статических различий гравитации между точками. Теперь ученые впервые смогли зарегистрировать, как эти показатели периодически меняются.

Притяжение Луны и Солнца создает вариации гравитационного потенциала, эквивалентные изменению высоты объектов на 10 сантиметров (для двух станций, расположенных примерно в 800 километрах друг от друга). Новая европейская сеть оптических часов позволяет обнаружить такие колебания менее чем за сутки измерений, и результаты хорошо согласуются с теоретическими расчетами.

Высочайшая точность оптических часов предъявляет новые требования к измерениям времени. При сравнении удаленных друг от друга приборов ученым теперь необходимо учитывать, как приливные изменения гравитационного потенциала влияют на относительный ход часов. Без поправок эти эффекты могут искажать результаты сверхточных экспериментов, проверки фундаментальных физических теорий и формирования единых шкал времени.

Кроме того, объединенная сеть оптических часов станет мощным инструментом для изучения Земли. Такие чувствительные системы смогут в реальном времени отслеживать, как по планете перераспределяются массы воды и льда, меняется уровень подземных вод, происходят тектонические сдвиги и активизируются вулканы. Наземные квантовые приборы послужат отличным дополнением к спутникам, которые измеряют гравитацию из космоса, позволяя проверять их данные с беспрецедентной точностью.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Марк Чернов
Марк Чернов
195 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
Показать больше
Физика
# атомные часы
# геофизика
# гравитация
# Луна
# оптические часы
# приливы
# Солнце
# теория относительности
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
03 Ноя
700
Техника защиты
Политехнический музей
Москва
Лекция
03 Ноя
1200
Сосудистые растения: два пути эволюции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Ноя
Бесплатно
Восемь рек Северной Азии
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Экскурсия
04 Ноя
Бесплатно
В единстве – наша сила
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Рыбий глаз в ночи: закулисье ночного пейзажа
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Свет, который у вас в голове: за что дали Нобелевскую премию по медицине 2026
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
1000
Смарт-телескопы: умная обсерватория в рюкзаке
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
ИИ в структурной биоинформатике: от предсказания пространственной структуры белков до разработки лекарств
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Микробные полимеры для медицины
Курилка Гутенберга
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Сеть атомных часов зафиксировала, как притяжение Луны и Солнца изменило ход времени на Земле

    3 ноября, 11:45

  2. Детям инков перед принесением в жертву давали алкоголь и листья коки

    3 ноября, 11:10

  3. Физики обнаружили важный фактор, влияющий на движение воды и нефти в горных породах

    3 ноября, 11:08

  4. Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

    3 ноября, 10:58
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Aleks Dmitriev
4 часа назад
Иван, никто не говорил, что впереди всех по генерации. Росатом впереди всех по строительству новых АЭС по всему миру.

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Дмитрий Караваев
4 часа назад
С таким же успехом можно было бы паразить начерченый на песке "макет" авианосца, эффект был бы тот же самый.

На видео показали удар китайской ракеты по макету авианосца США

Василий Мальцев
6 часов назад
Что за клоун написал статью? Doh и Dot почти никогда не используются без шифрования остального трафика.

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Василий Мальцев
6 часов назад
Иван, ниразу не видел

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Василий Мальцев
6 часов назад
Andrew, а вы уверены, что амнезия это панацея? Я нет, поэтому я использую другие технологии, други протоколы и транспорты.

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Василий Мальцев
6 часов назад
Леонид, а при чем тут Украина, если речь идёт про Россию, клоун?

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Иван Колупаев
15 часов назад
Ну вот а говорили что Россия впереди планеты всей хотя бы в одной этой отрасли. Ну может хоть с балетом все хорошо?

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Андрей Григорьев
15 часов назад
Yuriy, камень укладывали широкой стороной кверху–в наименее устойчивое положение. А внутренне устройство зеркально инвертировано–то что обычно

Археологи показали, что людей каменного века хоронили в «вывернутых» гробницах

Артем Филиппов
16 часов назад
О это они наверное на Москва Питер строят поезд, похоже укладываются в сроки. Новый Беркут- красный дракон.

Высокоскоростной поезд CR450 прошел 600 тысяч километров испытаний в Китае

Валерий Гусев
16 часов назад
Доля США в мировой атомной генерации -26% а России - 6 ,практически на уровне Южной Кореи.

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Дмитрий Караваев
16 часов назад
У нас ... т.е. там в Москве тоже есть накопитель для сглаживания. Там проще, насосы качают воду наверх, она потом падает вниз крутит гидротурбины на

В Китае запустили крупнейшую в мире систему накопления энергии на основе сжиженного воздуха мощностью 60 мегаватт

Далёкий Вильгельм
17 часов назад
Интересно, а как там обстоят дела с коэффициентом полезной деятельности по сравнению с гидроаккумуляционными?

В Китае запустили крупнейшую в мире систему накопления энергии на основе сжиженного воздуха мощностью 60 мегаватт

tab
17 часов назад
Радослав, сам то хоть одну фотографию сделал? Если да, то поделись шедеврами.

Лучшие снимки дикой природы, удостоенные премии Monovisions Photography Awards 2026

Иван Колупаев
17 часов назад
Юрий, так выходит что его заветная мечта стоит дохрениллион денег, требует инфраструктуры, вот хоть для тех же старшипов и никак не хочет

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Олег Дижковский
19 часов назад
А в процентах по отношению ко всей генерации можно статистику? А то однобоко как-то. Впрочем, как и всегда. Голая наука работает исходя из своего

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Юрий Багов
19 часов назад
Иван, вот вы иронизирует, а чем Маск, кроме бизнеса, занят? Все хайповые проекты после объявления священных "миссий по спасению человечества и

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Николай Цыгикало
21 час назад
"Именно эта геологическая активность способствовала формированию Гималаев и окружающих их высокогорных систем. В результате Тибетское нагорье

10 высочайших горных систем мира: рейтинг по средней высоте вершин

Дмитрий Нестеренко
21 час назад
Интересно было бы узнать КПД цикла накопления - выдачи электроэнергии для такой установки...

В Китае запустили крупнейшую в мире систему накопления энергии на основе сжиженного воздуха мощностью 60 мегаватт

Иван Колупаев
22 часа назад
Зато бот неубиваемый "от голода теряю сознание скиньте деньжат" засирает рунет регулярно. Забанить по номеру телефона который тот уже пару лет

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Самые обсуждаемые