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Позолоченную ногу из шотландского болота признали частью статуи римского императора

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Ученые пришли к выводу, что так называемая «нога из Милсингтона» некогда принадлежала монументальной конной статуе императора Антонина Пия, установленной на северной границе Римской империи. Специалисты реконструировали внешний вид скульптуры, однако где находятся остальные ее части, остается неизвестным.

Археология
# император
# Римская Британия
# Римская Империя
# римское завоевание Британии
# скульптура
# Шотландия
Фрейзер Хантер с «ногой из Милсингтона»
Фрейзер Хантер с «ногой из Милсингтона» / © Duncan McGlynn/National Museums Scotland

В 1820 году в Милсингтонском болоте недалеко от городка Хоик на юге Шотландии нашли покрытый золотом бронзовый фрагмент правой ноги (голень и стопу в сапоге) размером значительно больше натуральной величины. Позже «ногу из Милсингтона» датировали примерно 140 годом нашей эры.

То, что огромная нога — часть римской бронзовой статуи, было ясно специалистам с самого начала. На протяжении двух столетий считалось, что статую привезли в Шотландию в качестве трофея из более южных земель, возможно, из крупного римского города Эборакум (современный Йорк).

Однако теперь группа экспертов под руководством Фрейзера Хантера, главного куратора отдела доисторического искусства и римской археологии в Национальных музеях Шотландии, пришла к выводу, что статуя изначально была установлена в районе Антонинова вала.

Это укрепление, построенное римлянами в 142-154 годах нашей эры при императоре Антонине Пие, обозначало самую северную границу римских владений в Британии. Милсингтонское болото, где нашли ногу, расположено примерно на 80 километров южнее линии Антонинова вала.

Антонин Пий был римским императором с 138 по 161 годы нашей эры. Он стал преемником императора Адриана, по чьему указанию в Северной Англии, на границе с Шотландией, в 122-128 годах нашей эры построили Адрианов вал, защищавший северные границы империи от британских племен. Стремясь расширить римские владения, Антонин Пий приказал наместнику римской Британии вторгнуться в южную часть Шотландии и возвести примерно в 160 километрах к северу от вала Адриана вторую стену. После смерти Антонина Пия в 161 году нашей эры римляне покинули Шотландию, и Антонинов вал остался без охраны.

Хантер и его коллеги предположили, что нога была частью монументальной конной статуи Антонина Пия. Статую, по-видимому, установили в честь завоевания римлянами Южной Шотландии. Изучение фрагментов статуй, найденных на римских рубежах, показало, что установка бронзовых изваяний императоров, в том числе конных, в фортах вдоль границ империи было обычной практикой.

Кроме того, известно, что Антонин Пий придавал особое значение своим победам в Шотландии. Завоевание им южной части Шотландии стало единственной военной кампанией за пределами империи, которую он отметил принятием титула «император» (Imperator). В Древнем Риме это слово означало не главу государства, а было почетным воинским титулом, который получал полководец за крупную победу.

Как сообщила пресс-служба Национальных музеев Шотландии, изучение верхней части «ноги из Милсингтона» показало отсутствие следов от ударов или режущих инструментов: поверхность осталась такой же, какой была после отливки. То есть, фрагмент статуи осторожно отделили, а не грубо отрубили. Отсутствие позолоты в районе колена говорит о том, что эта часть была скрыта под туникой или плащом; сохранившиеся здесь выступы когда-то заполняли складки одежды, соединяя ногу с остальной частью статуи.

«Эта картина разительно отличается от случаев, когда статуи намеренно уничтожали, например после битвы, в рамках политики «проклятия памяти» (damnatio memoriae) в отношении императора или при переплавке ради получения металла. В таких ситуациях обычно остаются лишь небольшие обломки», — отметили исследователи.

Таким образом, римляне, оставляя завоеванные территории у вала Антонина, аккуратно демонтировали ценную статую. Однако у ученых пока нет ответа на вопрос: где же находятся остальные части скульптуры?

Тем не менее, специалисты смогли, опираясь на сохранившийся фрагмент, полностью реконструировать конную статую Антонина Пия. Реконструкция будет представлена на открывающейся в Национальном музее Шотландии масштабной выставке под названием «Римская Шотландия: жизнь на краю империи».

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
199 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Археология
# император
# Римская Британия
# Римская Империя
# римское завоевание Британии
# скульптура
# Шотландия
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