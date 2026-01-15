Уведомления
Тираннозавры взрослели до 40 лет
Крупнейшие сухопутные хищники всех времен росли дольше, чем любой известный вид наземных позвоночных. Столь необычный вывод позволяет решить ряд проблем в понимании образа жизни этих животных. В то же время результаты нового исследования ставят вопрос: какой же тогда была максимальная продолжительность жизни тираннозавров?
Ученые из США проанализировали останки 17 тираннозавров и с помощью различных методов, включающих свет с круговой и перекрестной поляризацией, пришли к новым выводам о длительности их взросления. По современным меркам оно выглядит аномально медленным. Результаты их работы опубликовали в PeerJ.
Остатки самого молодого животного указали, что оно весило лишь 26,9 килограмма, хотя его возраст, судя по «кольцам роста», был не менее 10 лет. Эти кольца, в отличие от годовых колец деревьев, сохраняют подробную информацию только за последние 10-20 лет жизни тираннозавра, но в данном случае и этого было достаточно. Оказалось, что хищник, живший примерно 70 миллионов лет назад, за 10 лет набирал ту же массу, которую современный страус достигает всего за 60-90 суток после вылупления из яйца. Напомним, что по современным научным представлениям динозавры — это часть птиц, просто имеющая зубы, которых современные птицы лишены. Птицы, в свою очередь, кладистически тоже относятся к динозаврам, которые, таким образом, не вымерли полностью 66 миллионов лет назад, как считала наука в XX веке.
Самый старый образец тираннозавра из исследованных в работе умер в возрасте от 27 до 42 лет (возраст колеблется в зависимости от модели роста). Лучше всего отвечала изученных образцам модель А, по которой те заканчивали рост своего скелета лишь к 35-40 годам. Это на 15 лет больше возраста взросления, который ожидали для тираннозавров ранее.
А еще это рекорд среди всех известных животных. Хотя современные слоны продолжают наращивать размеры мышц до 40 лет, кости скелета после 20-30 лет у них не растут. Получается, что тираннозавр делал это на 20-30 процентов дольше самых долго растущих из известных наземных животных.
При таком росте юные хищники должны были занимать совсем другие экологические ниши, чем взрослые, поскольку десятилетний с массой 27 килограмм был в 300 раз легче полностью взрослого тираннозавра.
Два из 17 изученных комплектов остатков (особи с условными именами «Джейн» и «Пити») имели профили роста, несовместимые с остальными 15. Это либо какие-то отдельные подвиды, либо даже другой вид, лишь внешне похожий на тираннозавра по костям.
Работа не делает никаких выводов о максимальной продолжительности жизни этих динозавров, что, при выборке в 17 экземпляров, вполне логично. Но трудно исключать, что они могли продолжать жить заметное время после окончания взросления. В таком случае T. rex был большим долгожителем, чем любой другой теплокровный хищник, известный науке сегодня. Крупнейший современный сухопутный хищник, белый медведь, не живет дольше 42 лет даже в неволе.
