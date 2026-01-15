  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15 января, 10:43
Александр Березин
20

Тираннозавры взрослели до 40 лет

❋ 4.5

Крупнейшие сухопутные хищники всех времен росли дольше, чем любой известный вид наземных позвоночных. Столь необычный вывод позволяет решить ряд проблем в понимании образа жизни этих животных. В то же время результаты нового исследования ставят вопрос: какой же тогда была максимальная продолжительность жизни тираннозавров?

Палеонтология
# динозавры
# меловой период
# Палеонтология
# тираннозавр
Тираннозавры, обитавшие в Северной Америке 66-73 миллиона лет тому назад, давно обращали на себя внимание ученых своей необычностью. Но новые данные палеонтологов открывают у них дополнительные уникальные особенности / © Wikimedia Commons

Ученые из США проанализировали останки 17 тираннозавров и с помощью различных методов, включающих свет с круговой и перекрестной поляризацией, пришли к новым выводам о длительности их взросления. По современным меркам оно выглядит аномально медленным. Результаты их работы опубликовали в PeerJ.

Остатки самого молодого животного указали, что оно весило лишь 26,9 килограмма, хотя его возраст, судя по «кольцам роста», был не менее 10 лет. Эти кольца, в отличие от годовых колец деревьев, сохраняют подробную информацию только за последние 10-20 лет жизни тираннозавра, но в данном случае и этого было достаточно. Оказалось, что хищник, живший примерно 70 миллионов лет назад, за 10 лет набирал ту же массу, которую современный страус достигает всего за 60-90 суток после вылупления из яйца. Напомним, что по современным научным представлениям динозавры — это часть птиц, просто имеющая зубы, которых современные птицы лишены. Птицы, в свою очередь, кладистически тоже относятся к динозаврам, которые, таким образом, не вымерли полностью 66 миллионов лет назад, как считала наука в XX веке.

Самый старый образец тираннозавра из исследованных в работе умер в возрасте от 27 до 42 лет (возраст колеблется в зависимости от модели роста). Лучше всего отвечала изученных образцам модель А, по которой те заканчивали рост своего скелета лишь к 35-40 годам. Это на 15 лет больше возраста взросления, который ожидали для тираннозавров ранее.

А еще это рекорд среди всех известных животных. Хотя современные слоны продолжают наращивать размеры мышц до 40 лет, кости скелета после 20-30 лет у них не растут. Получается, что тираннозавр делал это на 20-30 процентов дольше самых долго растущих из известных наземных животных.

Изменения в размере тираннозавров с возрастом. Наиболее крупные из них достигали массы в восемь тонн, то есть были массивнее современного африканского слона, крупнейшего наземного животного нашей эпохи / © Holly Woodward Ballard

При таком росте юные хищники должны были занимать совсем другие экологические ниши, чем взрослые, поскольку десятилетний с массой 27 килограмм был в 300 раз легче полностью взрослого тираннозавра.

Два из 17 изученных комплектов остатков (особи с условными именами «Джейн» и «Пити») имели профили роста, несовместимые с остальными 15. Это либо какие-то отдельные подвиды, либо даже другой вид, лишь внешне похожий на тираннозавра по костям.

Работа не делает никаких выводов о максимальной продолжительности жизни этих динозавров, что, при выборке в 17 экземпляров, вполне логично. Но трудно исключать, что они могли продолжать жить заметное время после окончания взросления. В таком случае T. rex был большим долгожителем, чем любой другой теплокровный хищник, известный науке сегодня. Крупнейший современный сухопутный хищник, белый медведь, не живет дольше 42 лет даже в неволе.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Палеонтология
# динозавры
# меловой период
# Палеонтология
# тираннозавр
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Арктос: под созвездием большой медведицы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Янв
1200
Plant science 2025: год обмана, жары и ботанической инженерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Что нас не убивает, но это не точно: реальные и надуманные угрозы здоровью
ВДНХ
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Физика снега и зимних видов спорта
Экспериментаниум
Москва
Лекция
17 Янв
1000
Итоги 2025 года в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
14 января, 09:17
ПНИПУ

Ученые предложили превратить промышленные отходы в «вечный» барьер от лесных пожаров

Лесные пожары в России ежегодно наносят ущерб в миллиарды рублей и выбрасывают в атмосферу миллионы тонн парниковых газов. Для борьбы с ними создают противопожарные минерализованные полосы, но они быстро зарастают, требуя дорогостоящего и трудоемкого ухода. Ученые Пермского Политеха предложили, как можно удешевить этот процесс с помощью отходов содового производства. Это не требует переработки сырья, подавляет рост растений на 83% и позволяет эффективно и экономично защитить леса от огня и безопасно утилизировать промышленные отходы.

ПНИПУ
# вещества
# лесной пожар
# отходы
# противопожарная защита
# шлам
13 января, 12:39
Игорь Байдов

До римлян в Помпеях купались в воде с потом и мочой

Бани в Помпеях существовали еще до полного подчинения города Риму. Они считались символом цивилизованного отдыха. Но под мраморной облицовкой и сводчатыми потолками скрывалась малоприятная реальность. Вода в некоторых купелях больше напоминала сточную жидкость, насыщенную потом, кожным салом и другими продуктами жизнедеятельности человека. Ученые раскрыли эти детали, исследовав не руины зданий, а неприметные известковые отложения на древних трубах и в колодцах. По мнению авторов новой статьи, власть Рима положила конец этой антисанитарии, совершив настоящую гигиеническую революцию.

Археология
# акведук
# баня
# Помпеи
# Рим
# римляне
# самниты
# свинец
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Тираннозавры взрослели до 40 лет

    15 января, 10:43

  2. Галапагосские морские львы продолжили пить материнское молоко даже после взросления

    15 января, 10:25

  3. Ученые создали «умный» стабилизатор напряжения, ускорив реакцию системы на 58%

    15 января, 09:15

  4. Безопасные химические вещества «встретились» в организме и стали опасными

    15 января, 08:24
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Сергей Горбачев
6 минут назад
Kiridan, смею предположить что сразу за турбинами ветер замедляется, что влияет на испарение влаги в этой зоне. Следствие смена климата в данной

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Vlad Ok
24 минуты назад
Товарисчи китайцы разумеется будут наращивать военную мощь. У них впереди освоении Сибири, прорубание окна в Европу и много славных задач

Стремление к господству в воздухе: в Китае пообещали превратить фантастические самолеты в реальность

Edward
47 минут назад
Правильно, вопрос времени а время понятие растяжимое но как говорил Астап Бендер - об чём речь, будет.

Стремление к господству в воздухе: в Китае пообещали превратить фантастические самолеты в реальность

Thor Odin
48 минут назад
В дополнение к своему посту. Если кто то думает что качество бензина зависит от автоматики то сильно ошибается. Есть специальный дядя Вася, он по

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Kiridan
52 минуты назад
Fishel, Это что, обострение шизофазии или чего покрепче? Какие у тебя претензии к ветрякам? Они что, воздух по-твоему на планете остановят?

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Thor Odin
57 минут назад
Как человек когда то давно (ещё в детстве), занимавшийся нефтепереработкой скажу что наша западносибирская нефть просто гавно. % - Бензин 15 соляра 20

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Юсуф Мукминов
57 минут назад
После новости о состоянии маска акции Теслы упали на 10 процентов

Рейтинг самых богатых людей мира 2026 года

Родион Кафтанов
1 час назад
Да нууу ... Жечь углеводороды куда интереснее . У планеты на которой идут "зелёным" путем нет будущего. Печального будущего...

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Александр Французов
1 час назад
есть подозрение, что преимущество как раз таки в весе и мощности.

Электромобиль Xiaomi обогнал суперкар Ferrari в дрэг-заезде

Владислав Васильев
2 часа назад
Вряд ли реально контролировать перекрещивание тросов нескольких таких ветряков. Если подняли на 2 км, при этом несомненно его снесло ветром,

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

ZAFAR
2 часа назад
Islam, по факту Так оно и есть! Если взять всё человечество, то деньги всех его членов автоматически принадлежат всему человечеству )))

Рейтинг самых богатых людей мира 2026 года

Шлапаков Андрей
2 часа назад
Каждая лягушка хвалит свое болото

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Sergey Gorovoy
2 часа назад
Oleg, есть ещё вариант: триллионщиком.

Рейтинг самых богатых людей мира 2026 года

Виктор Дорн
3 часа назад
Нормально, на байконуре вообще тупо сгнил ангар с отечественными челноком и лунной ракетой) тут хоть цивильно разобрали.

Завершилась эпоха: NASA демонтировало легендарные стенды, с которых начинались Saturn V и шаттлы

Oleg Epstein
3 часа назад
Sergey, он станет триллионером

Рейтинг самых богатых людей мира 2026 года

Мирослав M1roK
3 часа назад
Сяоми, вату из головы выбросьте. На "советских" картах довольно часто можно увидеть искажения в размерах СССР. На таких картах США чаще всего

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Мирослав M1roK
3 часа назад
Сяоми, бред не несите пожалуйста. Дело не в "американских" или "советских", тут дело в проекциях. Чаще всего в тех же школьных атласах используют

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Pavel Kravtsov
3 часа назад
Вы забыли что в Гренландии наркокартели строят ядерную бомбу, поэтому интервенция неизбежна. Будут искать доказательства или подсунут, как в

Вся карта полезных ископаемых Гренландии в одной инфографике

babyish aggregate
4 часа назад
Компьютерное моделирование показывает, что её движение могло совпасть с вращением Земли так, что визуально она выглядела «застывшей» над

Остановку Вифлеемской звезды объяснили кометой из древней китайской хроники

gtpun
4 часа назад
Сяоми, ни на чьих картах не может быть правильно, только на глобусе!

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно