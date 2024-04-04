  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Андрей Папиш
2

Скорость роста исключили из факторов победы динозавров над современниками

5.3

Американские исследователи изучили темпы роста динозавров и других животных, обитавших рядом с ними. Анализ остеогенеза проводили на образцах бедренной кости каждого таксона. Ученые пришли к выводу, что весьма быстрый рост на протяжении жизни отличал не только самых крупных хищников мезозоя.

Палеонтология
# Динозавры
# мезозойская эра
# тероподы
# триас
# эволюция
Гистология бедренной кости динозавра Eoraptor lunensis
Гистология бедренной кости динозавра Eoraptor lunensis / © Kristina Curry Rogers et al.

Динозавры были самой успешной группой крупных животных в триасовом, юрском и меловом периодах. Они пережили триасово-юрское вымирание 201,3 миллиона лет назад и продолжали доминировать вплоть до конца мезозойской эры. Существует несколько версий, объясняющих эволюционный успех динозавров.

Есть предположение, что динозаврам было присуще птичье дыхание — насыщение крови кислородом на вдохе и выдохе. Это могло обеспечивать высокий метаболизм древних хищников в условиях недостатка кислорода — в мезозойском воздухе его доля, по некоторым оценкам, была почти вдвое меньше, чем сегодня. Но при этом другие тетраподы обладали схожими эволюционными чертами вроде способа передвижения и питания. Считается, что именно высокая скорость роста динозавров позволила им широко распространиться, вырасти в гигантских хищников и победить в эволюционной гонке с современниками.

Группа американских исследователей решила проверить, действительно ли высокие темпы роста помогли динозаврам занять доминирующее положение над другими животными. Для этого специалисты сравнили гистологию бедренной кости пяти динозавров и многих нединозавровых современников: цинодонтов (группа, близкая к современным млекопитающим), псевдозухий, архозавров, крокодиломорфов и другие. Костные образцы нашли в пределах формации Исчигуаласто в Аргентине, что обеспечило единый экосистемный контекст. Результаты научной работы опубликованы в журнале PLOS One.

Позднетриасовая формация Исчигуаласто, северо-западная Аргентина / © Kristina Curry Rogers et al.

Чтобы изучить темпы роста динозавров и других животных, живущих рядом с ними, исследователи ориентировались на несколько признаков костной ткани. Это аннулы, узкие слои костных волокон, отражающие период медленного роста, и «линии задержанного роста» (line of arrested growth, LAG), по которым можно отследить циклы нарастания кости.

Все отобранные образцы принадлежали взрослым особям. Авторы выделили три стратегии роста у вымерших позвоночных: медленная и цикличная, быстрая, но с перерывами, быстрая и непрерывная.

К первой группе принадлежал только вид архозавров Pseudochampsa — четыре-пять циклов остеогенеза указали на периодичность костного роста у этого животного в течение всей жизни. Ко второй группе исследователи отнесли представителей Exaeretodon (род цинодонтов), Hyperodapedon (род пресмыкающихся) и Saurosuchus (род архозавров). У этих животных рост тела прерывался от двух до шести раз за жизнь, а темпы были высокими на ранних стадиях и со временем замедлялись.

Группы стратегий роста на основе гистологии костей / © Kristina Curry Rogers et al.

Стратегия быстрого и непрерывного роста была характерна для архозавров Proterochampsa и Sillosuchu, крокодиломорфов Trialestes и всех рассмотренных динозавров: герреразавра, санхуанзавра, эораптора и других. У этих животных не нашли следов циклического роста. Их развитие замедлялось на поздних этапах, но, как отметили авторы исследования, не останавливалось при достижении скелетной зрелости. То есть они продолжали расти, даже будучи взрослыми — крайне нетипичная черта для современных крупных наземных животных.

Ученые также отметили, что развитие динозавров триасового периода, судя по всему, было даже чуть быстрее и продолжительнее (уже после взросления), чем у динозавров более позднего времени — мелового периода.

По словам исследователей, их данные не противоречат предыдущим научным работам и указывают на то, что отдаленно родственные таксоны были на одном уровне с быстрорастущими динозаврами. Также авторы новой статьи предположили, что ранние представители динозавров уже росли быстро и непрерывно на протяжении длинного периода жизни и были в этом не одиноки.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Палеонтология
# Динозавры
# мезозойская эра
# тероподы
# триас
# эволюция
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Море волнуется раз! Или что мы знаем о подводных землетрясениях?
Центр морских исследований МГУ
Онлайн
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Искусственный интеллект для медицины
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Россия тропическая
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Апр
500
Искусство Нового царства Египта до эпохи Эхнатона
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
05 Апр
1000
Мифы и заблуждения о раке
Библиотека по естественным наукам РАН
Москва
Лекция
05 Апр
900
Эволюция полета
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Неизвестный известный Пушкин: перечитать и переосмыслить
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Мастер-класс
06 Апр
Бесплатно
Город в стиле киберпанк
ВЭБ
Москва
Мастер-класс
06 Апр
Бесплатно
На чем передвигается человек будущего?
ВЭБ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:42
Росатом

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.

Росатом
# деревья
# лазер
# Лазерная установка
# ЛЭП
# растения
7 часов назад
Василий Парфенов

Эксперимент по обнаружению аксионов и темных фотонов принес первые результаты

У современной науки есть огромная проблема — нужно либо найти хоть какие-то частицы темной материи, либо с нуля переписать всю космологию и фундаментальную физику. Вторая опция, конечно, совсем со счетов не сбрасывается, но первый вариант всяко доступнее. Поэтому поиски продолжаются, и наиболее свежие результаты в этой области опубликовали американские астрофизики. Что любопытно, созданный ими детектор если не самый простой и дешевый из придуманных, то уж точно один из.

Физика
# аксионы
# астрофизика
# космология
# США
# темная материя
# темные фотоны
Позавчера, 17:49
Игорь Байдов

Космический мусор с МКС, вероятно, упал на жилой дом во Флориде

Предмет, который буквально свалился с небес на крышу дома жителя Флориды, теперь изучает NASA, чтобы выяснить его происхождение. Если окажется, что «железка» действительно прилетела с МКС, с большой долей вероятности американское аэрокосмическое агентство и федеральное правительство ждет суд.

Космонавтика
# ESA
# NASA
# аккумуляторы
# космический мусор
# МКС
29 марта
Ольга Иванова

Психологи узнали, как люди меняют свою личность

Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.

Психология
# изменение личности
# личность
# трансформация
# характер
# черты характера
28 марта
Василий Парфенов

Белки тихоходок радикально повысили выживаемость человеческих клеток в условиях стресса

Микроскопические животные тихоходки, известные как водяные медведи, славятся своей стойкостью к самым экстремальным условиям окружающей среды: их не могут гарантированно убить даже 10 дней в открытом космосе. Американские ученые смогли успешно воспроизвести один из механизмов рекордной выживаемости тихоходок в культуре человеческих клеток.

Биология
# белки
# выживаемость
# США
# тихоходки
# экстремальные условия
Вчера, 14:42
Росатом

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.

Росатом
# деревья
# лазер
# Лазерная установка
# ЛЭП
# растения
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Скорость роста исключили из факторов победы динозавров над современниками

    Только что

  2. Менингококковая инфекция: фокус на взрослых

    17 минут назад

  3. Археологи выяснили, как делали самые древние копья

    56 минут назад

  4. Управление мнениями в соцсетях рассчитали математически

    60 минут назад
Выбор редакции

Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

1 апреля

Последние комментарии

Андрей Моисеев
39 минут назад
Хм, я стесняюсь спросить-от каких хищников кенгуру вынужденны маневрировать в прыжке, находясь в естественной среде обитания?

Разработчики автобеспилотников признали кенгуру неразрешимой проблемойРазработчики автобеспилотников признали кенгуру неразрешимой проблемой

Александр Березин
43 минуты назад
Andrey, расчищать просеки у ЛЭП тяжелой техникой в ряде регионов просто технически невозможно: грунт не тот. Кстати, загореться от лазера может только

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Александр Березин
45 минут назад
Дмитрий, "Это же лотерея. Избыток энергии, получаемый Землей от Солнца, не очень-то стремится распределятся равномерно, ни во времени, ни в

Новый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрееНовый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрее

Дмитрий Kuрueнко
57 минут назад
THEOILMAN, никак не впечатляет на самом деле, обычный мульчер это всяко быстрее делает, и подешевле он будет.

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Дмитрий Kuрueнко
58 минут назад
Иван, работает, газпром еще с 90-х начал МЛТК-50 использовать. Вопрос рентабельности только никто не отменял. Все попытки продать лазеры кому-то еще

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Zhe Sh
1 час назад
Помнится, Матвиенко в бытность градоначальником Петербурга собиралась еще лазером срезать "сосули" с крыш. Благодаря чему стала неотъемлемой

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Виктор Ларионов
2 часа назад
Николай, да, что-то я не подумал: даже если старт с высоких широт (Плесецк) и даст какой-то положительный экономический эффект при выводе КА на

Утвержден эскизный проект Российской орбитальной станцииУтвержден эскизный проект Российской орбитальной станции

Дядя Вася
2 часа назад
Иван, а человека так можно?

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Дядя Вася
2 часа назад
Вот бы они так с бррщевиком разделились!!! Все Подмосковье уже в нем! Штрафы бешеные, но никто не следит и не контролирует ничего. Бред какой-то...

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Алекс Б
2 часа назад
Алексей, даже быстрее! Несколько секунд нужно, чтобы распилить 20см. Чем дальше тем больше:)

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Алексей Чикунов
2 часа назад
Ну подскажите же Росатому, что для того, чтобы спилить дерево 20 см, можно использовать бензопилу и это займёт времени в 6 раз меньше чем лазером. А

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Иван Колупаев
3 часа назад
Zhe, всегда наступает момент когда исследования на мышах уже не могут дать полной картины. Впрочем для антиваксы всегда наука никогда не бывает

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, вышел на свободу и снова трудится в лабораторииКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, вышел на свободу и снова трудится в лаборатории

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
Это же лотерея. Избыток энергии, получаемый Землей от Солнца, не очень-то стремится распределятся равномерно, ни во времени, ни в пространстве. В

Новый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрееНовый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрее

Zhe Sh
3 часа назад
Иван, рискованные исследования надо на мышах проводить. Можно на себе. Но никак не на еще не рожденных детях. Я бы еще понял, если бы некая пара

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, вышел на свободу и снова трудится в лабораторииКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, вышел на свободу и снова трудится в лаборатории

Кирилл Ранки
4 часа назад
Дмитрий, смотрю жизнь Вас помотала..)

Новгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы волиНовгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы воли

Александр Березин
4 часа назад
Анатолий, само наличие темной материи науке известно совершенно достоверно -- динамика галактик не позволяет никаких других решений. Дискуссии

«Светлые» и «темные» галактики указали на возможный переворот в космологии«Светлые» и «темные» галактики указали на возможный переворот в космологии

Анатолий Максимов
4 часа назад
Есть ли темная материя, нет ли темной материи - это науке неизвестно

«Светлые» и «темные» галактики указали на возможный переворот в космологии«Светлые» и «темные» галактики указали на возможный переворот в космологии

Kostik Kit
5 часов назад
Во всех подобных отчётах в начале пишут просто некие мантры, которые к данным внутри имеют мало отношения.

Новый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрееНовый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрее

Николай Цыгикало
5 часов назад
Константин, нельзя. Техника стареет и теряет свои свойства, нарастают отказы, и накапливается моральное устаревание. Поэтому "бесконечное

Утвержден эскизный проект Российской орбитальной станцииУтвержден эскизный проект Российской орбитальной станции

Николай Цыгикало
5 часов назад
Виктор, а после старта с самолёта за счет каких запасов энергии "шаттл" сделает дальнейший основной разгон (6,5 км/с ) и набор высоты (150 км) - ? старт с

Утвержден эскизный проект Российской орбитальной станцииУтвержден эскизный проект Российской орбитальной станции

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить