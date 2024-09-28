Палеонтологи описали длинноногого родственника тираннозавра

Тираннозавр рекс — самый знаменитый динозавр, которого уже изучили вдоль и поперек. Однако не менее интересно его происхождение в процессе эволюции, для понимания которого нужно знать родственников ти-рекса. Новый вид из того же семейства тираннозаврид только что описали из мексиканских горных пород. В отличие от близких видов, Labocania anomala имел длинные задние лапы, был субтильным и жил на юге Ларамидии — острова-континента, которому соответствует западная часть современной Северной Америки.

Мезозойская эра истории Земли известна как время господства динозавров на суше, птерозавров в воздухе, морских ящеров — в воде. Это был совсем другой мир с непривычными нам климатом, расположением континентов и морей, а также экосистемами и их населением.

Среди динозавров самым популярным уже много лет остается тираннозавр Tyrannosaurus rex, буквально «королевский ящер-тиран». Он жил в конце последнего периода мезозоя — мелового — и приобрел славу самого крупного и опасного хищника своего времени. Ученые продолжают активно изучать тираннозавра и его окружение, описывая все новые интересные детали.

Авторы новой статьи в журнале Fossil Studies дополнили родословную тираннозаврид — семейства, в которое входит ти-рекс — новым видом Labocania aguillonae. Заодно они узнали много нового о биогеографии этих динозавров, то есть закономерностях их географического распространения. Описание сделано благодаря окаменелостям из Мексики, которые долго ждали своего часа в музейных коллекциях. Их возраст оценили примерно в 73 миллиона лет.

В те времена Северная Америка выглядела совсем иначе — как для наблюдателя на земле, так и на карте мира. Вместо единого крупного континента она представляла собой два крупных острова-континента: на западе располагалась Ларамидия, вытянувшаяся полосой от современной Аляски до Мексики, а на востоке — компактная Аппалачия. Между ними, на месте низменности, плескалось Западное внутреннее море.

Разделенные водой Ларамидия и Аппалачия приобрели собственные уникальные фауны с множеством эндемиков и резкими географическими контрастами. Эволюция известных тираннозаврид связана с восточным континентом, где ее кульминацией под конец мелового периода стало появление того самого «короля» T. rex. Но даже в пределах Ларамидии тираннозавриды сильно отличались друг от друга. На севере жили одни, а на юге — совсем другие, причем о них мы знаем гораздо меньше.

Место и время обитания Labocania aguillonae / © mdpi.com, H. E. Rivera-Sylva, R. Longrich, 2024

В Мексике раньше удалось найти лишь один близкий вид — Labocania anomala, да и тот имел сомнительное систематическое положение. Тем ценнее описание нового динозавра, сделанное с помощью окаменевших фрагментов черепа, позвоночника, тазовых костей и конечностей. L. aguillonae уверенно отнесли к тираннозавридам, заодно подтвердив право относиться к ним и для L. anomala.

По меркам своего семейства динозавр имел скромные размеры: как максимум 6,3 метра в длину с черепом длинной примерно 78 сантиметров. А вот бедра L. aguillonae были относительно крупными, примерно 0,7 метра, что делало его довольно длинноногим.

В целом близкий родич тираннозаврид, которые жили намного севернее, в отличие от них, оказался легко сложен. Зато имел большие глаза, которые могли помогать ему охотиться в сумерках, как и многие характерные анатомические признаки семейства.

Размеры лабоканий в сравнении с другими динозаврами / © mdpi.com, H. E. Rivera-Sylva, R. Longrich, 2024

Авторы статьи отметили интересную закономерность. Современные крупные звери имеют тем больший ареал, чем сами они крупнее, — в случае хищников корреляция прослеживается особенно четко. А вот самые габаритные суперхищники мезозойской Америки — тираннозавриды, — напротив, имели ограниченные ареалы и словно разделили территории Нового Света между собой.

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