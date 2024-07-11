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Ученые выяснили, по какому принципу люди выбирают имена для роботов-пылесосов
Старший научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики Президентской академии Дарья Радченко на основании записей в российских социальных медиа проанализировала, по какому принципу люди выбирают имена для роботов-пылесосов. Исследовательница установила, что в основном они присваиваются произвольно, но чаще всего это человеческие имена: робот-пылесос становится в некотором роде членом семьи или домашним питомцем. В некоторых случаях гаджету дают имя человека, к которому владелец устройства испытывает неприязнь.
Четкая мотивация при выборе имени часто связана с производными функциями роботов-пылесосов, на которые обратили внимание шесть процентов авторов текстов об этих гаджетах: Жорик — «жрет пыль», Веня — от «веник», Пошатун — «шатается по квартире», Шурик — «шурует по квартире». Еще два процента назвали свои устройства по аналогии с издаваемыми звуками (Жужа — жужжит), четыре процента авторов вдохновлялись брендами гаджетов — Мей или Ксюша — от Xiaomi, Витек — от бренда Vitek.
В четырех процентов случаев пылесосу присваивается имя слуги или раба, обычно позаимствованное из художественной литературы или фильма — Изаура, Захар, Добби, Берримор. Любители мексиканских сериалов дают имя домработницы Консуэло.
Особую группу составляют «имена-команды» (три процента), которые отсылают к фразам из популярных художественных произведений: «Захааааар!», «Выпускайте Кракена», «Разбудили Ктулху». Некоторые владельцы техники (шесть процентов) дают имена, характерные для домашних питомцев — Барсик, Бобик, Тузик, — а также могут добавить в систему умного дома команды «Тузик, фас!» и «Тузик, домой!» для включения и выключения соответственно.
Автор исследования отметила, что, кроме «технико-комической» функции имени, можно выделить еще социальную — вся семья, как правило, испытывает удовольствие от произнесения команд, которые затем будут выполнены. Поэтому иногда гаджету присваивают имя человека, которого хотят символически понизить в статусе: бывший муж или возлюбленный, начальник и так далее.
Отдельный повод к семейной коммуникации — «столкновения» робота-пылесоса с котами и собаками. Владельцы тех и других иногда записывают в память робота забавные фразы, адресованные питомцам: «Ты волосатый плед», «От тебя столько мусора» и так далее. С этой точки зрения, по словам исследовательницы, не так важно, в какой степени люди «антропоморфизируют» или «зооморфизируют» свою бытовую технику. Самое главное здесь то, что робот-пылесос встраивается в семейную сеть связей как медиатор и маркер отношений практически на равных правах с живыми питомцами и другими членами семьи.
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