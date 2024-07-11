  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
46 минут назад
Президентская академия (РАНХиГС)
295

Ученые выяснили, по какому принципу люди выбирают имена для роботов-пылесосов

4.9

Старший научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики Президентской академии Дарья Радченко на основании записей в российских социальных медиа проанализировала, по какому принципу люди выбирают имена для роботов-пылесосов. Исследовательница установила, что в основном они присваиваются произвольно, но чаще всего это человеческие имена: робот-пылесос становится в некотором роде членом семьи или домашним питомцем. В некоторых случаях гаджету дают имя человека, к которому владелец устройства испытывает неприязнь.

Президентская академия (РАНХиГС)
# имена
# питомцы
# робот-пылесос
# роботы
Робот-пылесос / © Leszek Glasner, www.shutterstock.com

Четкая мотивация при выборе имени часто связана с производными функциями роботов-пылесосов, на которые обратили внимание шесть процентов авторов текстов об этих гаджетах: Жорик — «жрет пыль», Веня — от «веник», Пошатун — «шатается по квартире», Шурик — «шурует по квартире». Еще два процента назвали свои устройства по аналогии с издаваемыми звуками (Жужа — жужжит), четыре процента авторов вдохновлялись брендами гаджетов — Мей или Ксюша — от Xiaomi, Витек — от бренда Vitek.

В четырех процентов случаев пылесосу присваивается имя слуги или раба, обычно позаимствованное из художественной литературы или фильма — Изаура, Захар, Добби, Берримор. Любители мексиканских сериалов дают имя домработницы Консуэло.

Особую группу составляют «имена-команды» (три процента), которые отсылают к фразам из популярных художественных произведений: «Захааааар!», «Выпускайте Кракена», «Разбудили Ктулху». Некоторые владельцы техники (шесть процентов) дают имена, характерные для домашних питомцев — Барсик, Бобик, Тузик, — а также могут добавить в систему умного дома команды «Тузик, фас!» и «Тузик, домой!» для включения и выключения соответственно.

Автор исследования отметила, что, кроме «технико-комической» функции имени, можно выделить еще социальную — вся семья, как правило, испытывает удовольствие от произнесения команд, которые затем будут выполнены. Поэтому иногда гаджету присваивают имя человека, которого хотят символически понизить в статусе: бывший муж или возлюбленный, начальник и так далее.

Отдельный повод к семейной коммуникации — «столкновения» робота-пылесоса с котами и собаками. Владельцы тех и других иногда записывают в память робота забавные фразы, адресованные питомцам: «Ты волосатый плед», «От тебя столько мусора» и так далее. С этой точки зрения, по словам исследовательницы, не так важно, в какой степени люди «антропоморфизируют» или «зооморфизируют» свою бытовую технику. Самое главное здесь то, что робот-пылесос встраивается в семейную сеть связей как медиатор и маркер отношений практически на равных правах с живыми питомцами и другими членами семьи. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Президентская академия (РАНХиГС)
8 статей
Президентская академия — крупнейший вуз России, занимающийся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня. В течение года на разных программах Академии обучается более 235 тысяч человек. Президентская академия сегодня – это 47 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, 66 научных институтов и центров, более 700 научных работников.
Показать больше
Президентская академия (РАНХиГС)
# имена
# питомцы
# робот-пылесос
# роботы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Как солнечные циклы влияют на радиацию: когда планировать полет
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Токийский зоопарк Уэно
Московский зоопарк
Москва
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Квантовые компьютеры: настоящее и будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
12 Июл
Бесплатно
Система образования в странах Африки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
13 Июл
Бесплатно
Тысяча и один муравей
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
13 Июл
Бесплатно
Как читать средневековые тексты: полуустав
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Экскурсия
13 Июл
Бесплатно
«Союз» – космический долгожитель
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
13 Июл
Бесплатно
Солнце и другие звезды
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Июл
1000
Почему мужчины и женщины умирают в разном возрасте
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:09
Татьяна

Движение плит на Земле состарили на 600 миллионов лет

Ученые из Китая проанализировали состав древнейших цирконов с помощью машинного обучения. В этих минералах хранится информация о процессах в недрах планеты. По мнению авторов нового исследования, все указывает на то, что перемещения плит в литосфере происходили уже в катархее, 4,2 миллиарда лет назад, то есть гораздо раньше предыдущих оценок.

Геология
# Австралия
# катархей
# литосфера
# тектоника плит
Позавчера, 14:50
Татьяна

Ученые показали, что происходит в мозгу любознательного человека

Если человек не может однозначно интерпретировать какое-то визуальное явление, у него возникает желание рассмотреть его получше. Американские ученые впервые продемонстрировали, что происходит в этот момент в мозге.

Биология
# головной мозг
# нейровизуализация
# поведение
# познание
# фМРТ
Вчера, 19:14
Дарья Г.

Астрономы нашли черную дыру в ядре поглощенной Млечным Путем галактики

За 13 миллиардов лет своей истории наш Млечный Путь поглотил как минимум шесть других галактик, а скорее всего, больше десяти. И вот ученые нашли «замерзшее во времени» ядро одной из них — черную дыру средней массы.

Астрономия
# центр галактики
# черная дыра
# черные дыры промежуточной массы
# шаровое скопление
Вчера, 12:09
Татьяна

Движение плит на Земле состарили на 600 миллионов лет

Ученые из Китая проанализировали состав древнейших цирконов с помощью машинного обучения. В этих минералах хранится информация о процессах в недрах планеты. По мнению авторов нового исследования, все указывает на то, что перемещения плит в литосфере происходили уже в катархее, 4,2 миллиарда лет назад, то есть гораздо раньше предыдущих оценок.

Геология
# Австралия
# катархей
# литосфера
# тектоника плит
8 июля
Полина Меньшова

Антидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зрения

Ученые из Великобритании предложили психофизиологическую модель, объясняющую, как именно физические упражнения облегчают симптомы депрессии. Особенно она применима к аэробной нагрузке, например ходьбе, подъему по лестнице, бегу.

Медицина
# ангедония
# депрессия
# физическая активность
# физические упражнения
Позавчера, 14:50
Татьяна

Ученые показали, что происходит в мозгу любознательного человека

Если человек не может однозначно интерпретировать какое-то визуальное явление, у него возникает желание рассмотреть его получше. Американские ученые впервые продемонстрировали, что происходит в этот момент в мозге.

Биология
# головной мозг
# нейровизуализация
# поведение
# познание
# фМРТ
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 56

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно