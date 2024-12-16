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Российские палеонтологи нашли в крымской пещере Таврида древнейшую степную ящерицу Европы
В раннеплейстоценовых отложениях пещеры Таврида на полуострове Крым палеонтологи обнаружили самую древнюю степную ящерицу Европы, этот вид еще называют ящурками. Обычно они живут в засушливых районах Азии и заселили Европу, как считалось, несколько сотен тысяч лет назад. Фрагмент черепа, который отыскали в пещере, отодвинул этот факт почти на два миллиона лет.
Среди многочисленного семейства настоящих ящериц, или лацертид (Lacertidae), особенно интересен род ящурок, или степных ящериц (Eremias). Они отделились от настоящих ящериц несколько миллионов лет назад в эпоху миоцена (23,03-5,333 миллиона лет назад) и происходят, судя по некоторым данным, из Африки. Ящурки широко распространились по Азии — как несложно догадаться из названия, эти рептилии предпочитают степные и пустынные районы. Однако некоторые виды сейчас можно встретить и в Европе: разноцветная (E.arguta) живет в Румынии и Молдавии, а быструю (E.velox) находили в Поволжье.
Когда ящурки заселили Европу и, в частности, полуостров Крым — вопрос, казалось, закрытый. Предполагалось, что род колонизировал западные территории Европы не раньше среднего плейстоцена, а Крым — в голоцене, то есть всего несколько тысяч лет назад. Но недавно российские палеонтологи, исследуя костные остатки в крымской пещере Таврида, обнаружили фрагмент черепа ящурки, чей возраст превышает полтора миллиона лет. Сравнительное описание находки опубликовано в журнале Historical Biology.
Пещера Таврида, открытая в 2018 году, принесла науке множество ископаемых образцов позвоночных, живших в раннем плейстоцене и позже, — от страусов и мамонтов до медведей и саблезубых кошек. Naked Science недавно рассказывал, как вымершей исуарской рыси (Lynx issiodorensis) из этой пещеры диагностировали перелом передней лапы со смещением. Теперь же, промывая рыхлую пещерную породу в специальных ситах, палеонтологи нашли мелкую лобную кость ящурки в форме песочных часов.
«В пещере ящурка, конечно, не жила. Но попала туда, скорее всего, как и большинство других остатков мелких животных — благодаря хищным птицами, в частности совам, которые активно охотились на них. Наша находка — первая из раннего плейстоцена и поэтому самая древняя. Более того, она находится вне современных границ распространения ящурок. Поэтому можно предположить, что еще недавно ареал обитания этих ящериц был совсем иной и, по-видимому, более широкий», — объяснила Naked Science одна из авторов исследования, старший научный сотрудник Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН Елена Сыромятникова.
Кость достали из отложений возрастом 1,8-1,6 миллиона лет, тогда жила древнейшая фауна Крыма. Специалисты провели сравнительный анализ строения найденной кости и заметили сходства с быстрой и разноцветной ящурками, у последней, к слову, самый широкий ареал обитания. Новые данные доказывают самое раннее присутствие этого рода на полуострове не в голоцене (11 720 ± 99 лет назад), а в раннем плейстоцене — вероятность такого факта выдвигалась ранее, но убедительные свидетельства не обнаруживались.
«Видовую принадлежность определить, к сожалению, не удалось. Это объясняется недостаточной изученностью морфологии скелета ящурок. Практически нет данных о различиях в строении скелета у разных видов. К тому же у этой группы крайне скудная палеонтологическая летопись — ископаемых находок крайне мало. Вполне возможно, что мы имеем дело с новым видом. Подтвердить или опровергнуть это помогут только новые находки», — добавила Елена Сыромятникова.
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