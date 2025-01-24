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Инженеры создали робота, пишущего от руки
Исследователи из международной студенческой некоммерческой организации App-In Club (США) сконструировали экономичную роботизированную систему, способную воспроизводить человеческий почерк. Такая машина может автоматизировать создание рукописных документов — писем, юридических бумаг, текстов, художественных визуализаций — в режиме реального времени.
Несмотря на растущую популярность цифровых коммуникаций, рукописные тексты все еще сохраняют привлекательность, придавая тексту индивидуальность, ощущение осязаемого следа автора. Существующие в единственном экземпляре, они представляют ценность как в личной, так и в профессиональной жизни.
Однако сегодняшние роботизированные системы рукописного ввода громоздки и дороги: их стоимость равна в среднем 150 долларам США. Кроме того, в их работе используются недешевые материалы, что делает недоступными применение машин для отдельных пользователей, небольших школьных или университетских групп.
Авторы новой научной работы создали компактную и экономичную установку, которая обойдется всего в 56 долларов. Они использовали платформу Raspberry с микроконтроллером Pi Pico для управления механическими компонентами, технологии 3D-печати и модель генерации почерка на основе машинного обучения, реализованную с помощью открытой программной библиотеки TensorFlow. Традиционные металлические компоненты заменили легкими пластиками, напечатанными на 3D-принтере, и более простыми механическими конструкциями.
С помощью искусственного интеллекта система преобразует предоставленный пользователем текст в траектории движения штрихов, имитирующих человеческое письмо. Благодаря этому машина повышает реалистичность и персонализацию рукописного ввода. Система позволяет легко создавать прототипы и настраивать их, адаптируя под запрос.
Для оценки точности машину запрограммировали на запись строки текста, генерируемую моделью рукописного ввода. Исследователи сравнивали результат путем наложения текста, выданного роботизированной системой, на печатную версию оригинала на просвет. Разница между соответствующими точками измерялась штангенциркулем. После тестирования 10 полных строк текста максимальное наблюдаемое отклонение зафиксировали в пределах ± 0,3 миллиметра, что указывает на достаточную точность. Максимальная же скорость машины исчислялась на уровне примерно 200 миллиметров в минуту.
В будущем ученые рассчитывают совершенствовать систему, чтобы ее можно было использовать в образовательных целях и в прикладном поле, например для обучения каллиграфии. Научная работа опубликована на сервере препринтов arXiv.
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