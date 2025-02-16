Палеонтологи отменили «плавающего бронтозавра», оставившего отпечатки передних ног

Более ста миллионов лет назад крупный травоядный зауропод оставил странные следы ног, обнаруженные в Техасе, — цепь отпечатков почти вся состояла из следов передних конечностей. Открывший их палеонтолог предложил изящное объяснение: гигантский бронтозавр оттолкнулся задней ногой и поплыл, шагая только передними. Учитывая многотонный вес этого наземного животного, представить такое сложно, но реально. Гипотеза остается спорной. Техасские палеонтологи обнаружили там же еще один след уже другого динозавра, который окончательно отменил версию «плавающего бронтозавра».

Американский палеонтолог Роланд Т. Берд, известный открытиями ископаемых следов динозавров, в 1940 году обнаружил вдоль реки Медина на юге Техаса (США) цепочку следов зауропода (четвероногие травоядные динозавры). Правда, из 13 отпечатков всего один отнесли к задней конечности — остальные 12 оставили передние. Берд объяснил эту странность «плавающим бронтозавром» (бронтозавры — род четвероногих гигантов, чья длина с хвостом и шеей превышала 20 метров, а вес достигал 15 тонн). На том месте, по его версии, был водоем. Животное, зайдя в воду, оттолкнулось задней ногой и поплыло, шагая только на передних.

В 1978-м наводнение похоронило отпечатки под слоем ила. Их раскопали снова в 2002-м — обнажились еще семь следов, а в 70 метрах от первой тропы отыскали вторую цепь, где также преобладали следы передних конечностей. Водоплавающее происхождение странных отпечатков остается спорным. Одни полагают, что все дело в особенностях субстрата, другие — в разности давления, когда передние ноги давят сильнее, чем задние.

A) Фотография Роланда Т. Берда и следов «плавающего бронтозавра» в 1940 году; B) Схема «плавающего бронтозавра», шагающего передними ногами / © Historical Biology, Thomas L. Adams et al.

Палеонтологи из Техаса пересмотрели версию происхождения «плавающего бронтозавра». Они вновь изучили строение оставленных следов — как на первом, так и на втором месте. Также специалисты нашли рядом с местом Берда след крупного динозавра-теропода. Добавив ко всему анализ состава осадочной породы, где наследили древние ящеры, палеонтологи представили свою интерпретацию странных отпечатков рядом с рекой Медина. Статью об этом опубликовал журнал Historical Biology.

Первая дорожка тянется 10 метров и вместе с открытыми после следами состоит из 20 отпечатков, два из которых оставили задние конечности. В среднем размеры следов от передних конечностей составляют 61,5 сантиметра в ширину и 50 сантиметров в длину. Их глубина три сантиметра, а у тех, что нашли потом, — шесть сантиметров. На трех отметинах ученые различили рябь.

Вторая цепочка насчитывает девять следов — четыре от задних и пять от передних конечностей. Их габариты несколько меньше (ширина и длина в среднем 51,7 и 45,8 сантиметра соответственно). Одиночный отпечаток трехпалой стопы теропода такой же неглубокий, как и след зауропода, и его поверхность такая же гладкая от выветривания. По длине и ширине стопы (60,5 и 45,5 сантиметра) исследователи предположили, что его оставил крупный представитель акрокантозавров, живших в раннем мелу 125-109 миллионов лет назад.

След теропода на поверхности. (A) Снимок. (B) Цветная схема глубины. (C) Цветная схема глубины, разработанной для чтения людьми с недостаточным цветовым зрением. (D) Интерпретационная картография / © Historical Biology, Thomas L. Adams et al.

Состав субстрата соотносится с прибрежной морской средой, которая менялась во время колебаний уровня моря. Остатки микробных матов указали на крайне мелководные условия — авторы статьи утверждают, что глубина воды не превышала метра. Но даже если это не так, то, как отмечают исследователи, маловероятно, чтобы крупный хищный динозавр гулял по дну на глубине три-четыре метра.

Выходит, что бронтозавру негде было плавать: он был слишком крупным для такого мелководья. Тогда почему следы сохранились так странно? Во-первых, вероятнее всего, вода, по которой ступал древний гигант, сгладила и стерла часть отпечатков. Во-вторых, действительно давление передних ног сильнее, чем задних, поэтому следы от них глубже, и потому неглубокие задние отметины плохо сохранились.

Подобные необычные цепи из следов с преобладанием одних или других конечностей встречали в разных местах планеты — Марокко, север Китая, Португалия, Корея и так далее. Так или иначе первая версия была «водоплавающая». Но интерпретации «плавающих зауропод» ломались о поведение отдельных динозавров (он мог бежать, отчего отпечатки от задних конечностей перекрывали отпечатки от передних), палеосреду во время ходьбы, состояние субстрата, по которому животное шагало, и прочие обстоятельства.

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