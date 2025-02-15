  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 минуты назад
Любовь Соковикова
2

Астрономы увидели смерть более трех тысяч белых карликов

5.2

Когда некоторые белые карлики — компактные звезды с массами около 1,4 массы Солнца — заканчивают свой жизненный путь термоядерным взрывом, формируются сверхновые типа Ia. До сих пор считалось, что «погибают» белые карлики однообразно, однако анализ 3628 вспышек сверхновых выявил самые необычные сценарии космической драмы — от столкновений звезд до «каннибализма» в двойных системах.

Астрономия
# белый карлик
# постоянная Хаббла
# расширение Вселенной
# сверхновые типа Ia
# спектральный анализ
# темная энергия
На изображении 120-сантиметровый телескоп Шмидта в Паломарской обсерватории (США), на заднем плане — Млечный Путь. Каждая желтая звезда представляет собой одну из обнаруженных сверхновых, а ее размер соответствует расстоянию от Земли / © Mickael Rigault and the Palomar Observatory/Caltech

Сверхновые типа Ia называют «стандартными свечами космологии», поскольку по их красному смещению (позволяет получить информацию о движении небесных тел и их свойствах) можно оценить расстояние до галактик: рождаются эти объекты в результате взрывов белых карликов, светимость которых достигает примерно одинаковой яркости. Именно на них обратили внимание астрономы в конце ХХ века и заключили, что Вселенная расширяется с ускорением.  

Хотя в 2024 году данные наблюдений Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) позволили предположить, что скорость расширения Вселенной не одинакова (поскольку наблюдаются некоторые «напряжения» в измерениях постоянной Хаббла), а в научном сообществе все чаще сомневаются в существовании темной энергии, ученые, работающие на установке для поиска транзиентов имени Цвикки надеются уточнить скорость расширения Вселенной и понять природу темной энергии, наблюдая за «смертью» нескольких тысяч белых карликов.   

Результаты научной работы, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics действительно впечатляют: международная исследовательская группа под руководством профессора Кейт Магуайр (Kate Maguire) из Тринити-колледжа (Ирландия) проанализировала рекордно большой массив данных о вспышках сверхновых типа Ia и создала каталог под названием DR2, в котором содержатся данные о 3628 событиях, наблюдавшихся с марта 2018-го по декабрь 2020 года. 

Это, отметим, почти на порядок больше, чем все ранее опубликованные аналогичные выборки близлежащих объектов, а большие наборы данных позволяют проверить, насколько хорошо сверхновые «выстраиваются» в единую калибровочную шкалу (что критично для точных измерений скорости расширения Вселенной). 

Наблюдения за вспышками велись на 120-сантиметровом зеркально-линзовом телескопе Шмидта в Паломарской обсерватории (США). С его помощью астрономы зарегистрировали очень тусклые сверхновые, недоступные другим обзорам. Именно в этих слабых, едва заметных вспышках ученые разглядели настоящие космические драмы: белые карлики, как оказалось, «умирают» весьма разнообразными способами (несмотря на то что сверхновые типа Ia называют однородными, у них могут быть тонкие различия в кривых блеска и спектрах).

Одной из самых интригующих находок стало подтверждение того, что часть белых карликов взрывалась, буквально «поедая» звезду-соседа. Другие световые «шоу» рождались при столкновении сразу двух светил, что приводило к ярчайшей вспышке, заметной в течение многих месяцев. Наблюдения показали настолько широкий диапазон яркостей, что часть вспышек едва фиксировалась приборами, а другие оставались видимыми долгие годы. 

Открытие также подталкивают ученых к пересмотру методов «стандартизации» вспышек сверхновых типа Ia для измерения расстояний во Вселенной: если каждая сверхновая так резко отличается по яркости и другим параметрам, то может повлиять на точность оценок темной энергии и, как следствие, на картину эволюции Вселенной. А это, напомним, вопрос и без того спорный.  

Авторы исследования отметили, что нынешние кривые блеска получены методом «принудительной фотометрии» и им еще предстоит провести дополнительные проверки. Более того, каталог DR2 пока не рекомендуется напрямую использовать для вычисления параметров темной энергии или постоянной Хаббла из-за небольшой (но важной) нелинейности в измерениях и ряда других калибровочных тонкостей. Впрочем, работа над корректировками уже идет: публикация окончательной версии (DR2.5) запланирована на конец 2025 года.

Астрономы продолжают наблюдения и к 2025–2026 годам рассчитывают получить данные о восьми тысячах сверхновых Ia (и больше). Такая выборка позволит существенно уточнить представления о скорости расширения Вселенной и ее структуре, эволюции звездных систем и природе темной энергии.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# белый карлик
# постоянная Хаббла
# расширение Вселенной
# сверхновые типа Ia
# спектральный анализ
# темная энергия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Фев
1200
Зачем эволюции нужны женщины?
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
15 Фев
1200
Крокодиловые эксперименты
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Фев
700
Итоги 2024 года в физике
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Фев
600
Как стать паразитом?
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
16 Фев
Бесплатно
После крепостного права: как крестьяне изменили лицо России
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
16 Фев
Бесплатно
Из прошлого в будущее: как современные технологии раскрывают тайны палеонтологии
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
16 Фев
Бесплатно
Угрожает ли нам космос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
16 Фев
1500
Настоящий мужик. Как менялось представление о маскулинности
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
17 Фев
Бесплатно
Эволюция органов чувств: от LUCA до человека
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 14:42
Елизавета Александрова

В Солнечной системе заподозрили наличие объектов из Альфы Центавра

Астрономы рассчитали, сколько небесных тел могло прилететь в Солнечную систему от соседних звезд, расположенных в четырех световых годах от нас. Выяснилось, что такие объекты не только должны навещать нас, но и, вероятно, присоединяются ко множеству наших «местных» комет и астероидов. По расчетам, вокруг Солнца может обращаться около миллиона довольно крупных объектов из системы Альфы Центавра.

Астрономия
# космос
Позавчера, 11:38
ПНИПУ

Ключ к тайнам родословной: пермские ученые рассказали, что хранит в себе ДНК

Современные технологии позволяют считывать ДНК с невероятной точностью, открывая новые возможности для изучения истории человечества. Ученые Пермского Политеха рассказали, что таит в себе удивительная молекула, почему не существует одинаковых людей, как с помощью «генетического кода» узнать о жизни предков, о том к каким заболеваниям у вас есть предрасположенность, и как генные инженеры борются с наследственностью.

ПНИПУ
# анализ ДНК
# гены
# ДНК
# кровь
# наследственность
# отпечатки пальцев
Вчера, 11:51
Елизавета Александрова

Астробиологи оценили перспективы эволюции жизни на планетах-гикеанах

В космосе находят крупные миры, целиком покрытые океанами, и как минимум одна из них внушает подозрения насчет фитопланктона. Недавно ученые рассчитали, с какой скоростью на таких планетах могла бы развиваться жизнь.

Астрономия
# K2-18 b
# внеземная жизнь
# космос
# планеты-океаны
# экзопланеты
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Андрей

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Андрей

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы увидели смерть более трех тысяч белых карликов

    2 минуты назад

  2. Палеонтологи выяснили, кто погрыз кости динозавров мелового периода

    4 часа назад

  3. Физики обосновали, как время может течь обратно в открытой квантовой системе

    6 часов назад

  4. В ливневых коллекторах Флориды обнаружили 35 видов животных, включая аллигаторов и броненосцев

    8 часов назад
Выбор редакции

Семь мифов о Луне

8 февраля

Последние комментарии

Иван Колупаев
41 секунда назад
Александр, сотрудники Роскосмоса давно на батуте.

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Александр Березин
45 минут назад
Homo, если бы пожаров фосфор продолжал бы вечно парить в атмосфере -- все так и было бы. Но он оседает на землю вскоре после конца горения,

Веганы: как с любовью навредить природе

Александр Березин
46 минут назад
Иван, про то, что робототехника не стоит на месте, надо рассказывать не мне, а тем сотрудникам Роскосмоса, которые мне однозначно заявили, что для

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Александр Березин
47 минут назад
1, "Но Ангара хотя бы существует. " Чтобы запускать что-то на Ангаре, надо слишком сильно не любить своих космонавтов -- у нее наработанной

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Анатолий Войтенко
2 часа назад
В комментариях сборище идиотов и всего один нормальный комент. Что эти люди делают на этом научном сайте?

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Юрий Савин
2 часа назад
Boris, тот же вопрос. Не написали вокруг какой оси он вращаться. Как вентилятор или как колесо?

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Кирилл Позолотов
3 часа назад
Аллах Великий

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, по словам автора роборука на МКС выполняла 99% операций в автономном режиме и лишь на 1% ей требовалась помощь оператора. Конечно на МКС

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Homo Sapiens
4 часа назад
Насчёт возвращения фосфора в почву эвкалиптами через пожары - вообще-то у фосфора температура плавления 44 градуса, ЕМНИП, у оксида фосфора III - 22

Веганы: как с любовью навредить природе

Homo Sapiens
4 часа назад
Мелованов, про "снижение эффективности фотосинтеза" - тупая пропаганда. Для растений с фотосинтезом С3 идеальная температура оного - 25-30 градусов,

Веганы: как с любовью навредить природе

Иван Колупаев
4 часа назад
Александр, https://gitai.tech/lunar-rover/ робототехника не стоит на месте и то что вчера казалось невозможным уже завтра может воплотиться в

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Homo Sapiens
5 часов назад
Александр, как было сказано в статье, основная биомасса лесов - это древесина, которая травоядными животными как правило не потребляется.

Веганы: как с любовью навредить природе

1 2
5 часов назад
Я может и не буду спорить что двух человек маловато. Но вот шести точно хватит для любых задач. А 6 человек это 3 капсулы по 2 человека. Берём и

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

andrey svidin
6 часов назад
Все к чему притрагивается бренсон - все терпит крах.

Ричард Брэнсон не полетит на воздушном шаре в стратосферу: стартап Space Perspective оказался на грани закрытия

Диниз Неонов
9 часов назад
Вопрос : Мог ли один большой материк расплыться на континенты12 тысяч лет назад? Мне кажется все эти животные как плезиозавр существовали

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Игорь Коняшов
9 часов назад
Иван, Раньше природа как-то и без шашлычников справлялась) Виной текущей ситуации - судорожные попытки человеков вмешиваться в природные

Нехватка лесных пожаров нанесла вред современным лесам

Игорь Коняшов
9 часов назад
Vitaliy, О, как интересно!)) Не расскажете подробнее о процессе "выжигания кислорода"?

«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?

Сергей С
9 часов назад
А где реальное фото, почему картинка художника?

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Юлия Петреченко
18 часов назад
Литвин, и да на фото специально для Вас все расписано и стрелочками указано. На фото о А взяты образцы из спины и хвоста, стрелочками указано. Лекция

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Юлия Петреченко
18 часов назад
Литвин, с права голова, вроде все очевидно. Видно расположение грудной клетки и направление ласт. Просто Вам не быть ученным. Посмотрите на

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно