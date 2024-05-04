Физики научно обосновали утверждение «Враг моего врага — мой друг»

Теория, которая и лежит в основе утверждения «Враг моего врага — мой друг», появилась около 80 лет назад и оставалась неподтвержденной. Ученым из США удалось доказать ее методами статистической физики.

Теорию когнитивного баланса, согласно которой люди стремятся к гармонии в межличностных отношениях, сформулировал австрийский психолог Фриц Хайдер в 40-х годах прошлого века. Сбалансированными он назвал отношения, когда в группе из трех человек все друг другу нравятся или, если одному человеку не нравятся двое, то эти двое дружат. Напротив, о несбалансированных отношениях ученый говорил в ситуациях, когда все трое друг другу не нравятся или одному человеку нравятся двое, которые не ладят между собой, и возникает напряжение.

Таким образом, по Хайдеру, при когнитивном балансе в обществе выполняются следующие правила:

1. Враг врага — друг.

2. Друг друга — враг.

3. Друг врага — враг.

4. Враг друга — враг.

Теорию когнитивного баланса неоднократно пытались подтвердить с помощью моделирования социальных сетей и математических методов. Сделать это не удавалось, поскольку большая часть сетевых моделей были слишком простыми по сравнению с реальными человеческими отношениями, от которых зависит баланс в обществе. Существующие модели могли учитывать только один значимый фактор за раз, но в теории Хайдера их два. Исследователи из Северо-Западного университета в США построили социальную сеть так, чтобы она учитывала оба фактора одновременно. Результаты их работы опубликовал журнал Science Advances.

Авторы научной статьи отразили в модели, во-первых, что не все в реальной жизни знакомы между собой (человек может никогда не встретиться с другом своего друга, если тот живет на другом конце света), и, во-вторых, что некоторые люди сами по себе более дружелюбны, чем другие (они, скорее всего, чаще будут настроены позитивно). Теорию Хайдера проверяли на материале четырех обширных наборов сетевых данных, которые ранее сформировали социологи. База включала в себя сведения из комментариев пользователей на новостном сайте Slashdot, общения конгрессменов в Палате представителей, взаимодействий между продавцами биткоина и отзывов о товарах на сайте потребительских отзывов Epinions.

Новая модель показала, что крупные социальные сети последовательно согласуются с теорией когнитивного баланса. Кроме того, ученые выявили закономерности, которые могут указывать на верность теории для взаимодействий внутри групп больше трех человек. Выполняются ли правила Фрица Хейдера для четырех и более индивидов, необходимо проверить в дальнейшем.

Авторы статьи планируют использовать созданную модель, чтобы изучить меры снижения политической поляризации. Однако, по их словам, с ее помощью можно лучше понять различные системы, в которых сочетаются положительные и отрицательные взаимодействия: например, международные отношения, нейронные сети, комбинации лекарственных препаратов.

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