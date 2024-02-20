В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Нормы ударения, актуальные для русского языка, фиксировали и раньше. Например, в Большом орфоэпическом словаре Марии Каленчук, Леонида и Розалии Касаткиных или в «Словаре трудностей русского языка», который составил для работников СМИ Михаил Штудинер. Однако не было источника, который можно назвать академическим, фундаментальным.

Лингвист Мария Каленчук сообщила «Парламентской газете», что вместе с коллегой Дмитрием Савиновым на базе Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН они составили словарь, который соответствует этим определениям. Это первый в России Большой словарь ударений. В нем лингвисты использовали новый подход к закреплению норм ударения: отразили не только «словарное», но и распространенное среди образованных, культурных людей произношение.

«Сейчас у нас параллельно существуют два разных типа норм. Одни закреплены в словарях, справочниках, учебниках — это кодифицированные нормы. Другие — это нормы употребления, под которыми понимают предпочтения образованных людей в постановке ударения в конкретных словах. Между этими двумя нормами сейчас огромная дистанция», — пояснила Мария Каленчук.

В качестве примера такого расхождения она привела слово «баловать». Словари разрешают произносить его только с ударением на последний слог, знание нормы проверяют в том числе на ЕГЭ. При этом вариант «бáловать» можно было встретить еще в 40-е годы прошлого века у Бориса Пастернака, который отличался особенной грамотностью и языковым чутьем. Законы русского языка произношение с первым ударным слогом не нарушает, отметила Каленчук: в Большом словаре ударений разрешены оба варианта.

Прежде чем составить словарь, ученые много лет исследовали звучащую речь социолингвистическими методами. Статистическая выборка была достаточно обширной, чтобы считать полученные результаты достоверными. Принципиальное отличие Большого словаря ударений от предшественников заключается в том, что составители ориентировались только на данные исследований, а не на рекомендации других источников:

«Если, предположим, какое-то слово 50 из 100 не случайных, а образованных людей говорят так, а другие 50 по-иному — это значит, что надо разрешать оба варианта».

В новом словаре лингвисты актуализировали нормы, которые устарели из-за изменений в языковом строе русского языка. Например, нормативным для глаголов наподобие «ждать» и «звать» в прошедшем времени до сих пор считалось ударение на основе: «ждáло», «звáло». При этом реальные данные показали, что носители языка так уже не говорят.

Кроме того, важно было зафиксировать, как стоит произносить недавно появившиеся в языке слова: «вéган» или «вегáн», «кóвид» или «кови́д», «миллéниал» или «миллениáл». Устранили в Большом словаре ударений и так называемые «мифы» о произношении отдельных слов — нормы, которые переходят из одного словаря в другой, но не соответствуют действительности. Так, в слове «гастарбайтер» нормативное ударение давно фиксируется на предпоследнем слоге, но часто можно встретить рекомендацию говорить «гастáрбайтер».

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