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1 час назад
Дарья Губина
75

Первые бактерии могли появиться в плотных межзвездных облаках

2.7

Китайский астроном из обсерватории Цзыцзиньшань развивает идею о том, что жизнь может зарождаться в молекулярных облаках. По его новым расчетам, условия в этих звездных колыбелях подходят для жизни метаногенных бактерий.

Астрономия
# внеземная жизнь
# зарождение жизни
# космос
# панспермия
Молекулярное облако Персея
Молекулярное облако Персея. В скоплении звезд IC348 в этом облаке ученые нашли пребиотические молекулы с углеродом в составе / © NASA, JPL-Caltech

Молекулярные облака — области с достаточно высокой плотностью вещества, чтобы там могли образовываться молекулы: в первую очередь водорода и монооксида углерода. И это именно те соединения, которые используют для жизни метаногены.

На Земле эти одноклеточные обитают в основном в бескислородных условиях и в процессе жизнедеятельности производят метан. Как показали эксперименты, они могут пережить самые экстремальные условия — даже жить в симуляции марсианских условий, а теоретически — на спутниках и малых ледяных телах Солнечной системы. Поэтому ученые рассматривают метаногены как потенциальные реализаторы сценария панспермии.

Китайский астроном Леи Фенг (Lei Feng) предложил пойти дальше и рассматривать возможность возникновения жизни еще в молекулярном облаке, из которого потом образовалась Солнечная система.

Обычная температура таких облаков — от 10 до 20 кельвинов. В «теплых» облаках — 20-60 кельвинов, а в некоторых достигает и 100 кельвинов. В своей работе Леи Фенг взял диапазон от 10 до 100 кельвинов и рассчитал потенциальное изменение внутренней энергии молекулярного облака (свободной энергии Гиббса) при образовании метана, воды и уксусной кислоты из водорода, ацетилена и углекислого газа.

Минимальное количество свободной энергии, необходимое для выживания метаногенов на Земле, — 42 килоджоуля на моль. В плотном молекулярном облаке, по расчетам астронома, свободной энергии должно быть от 60 до 370 килоджоулей на моль. То есть ее должно быть достаточно.

Свободная энергия, которая выделяется при синтезе соединений. График из статьи / © Lei Feng, arXiv

Как отметил автор, углекислый газ в условиях молекулярного облака существует в твердой форме. Метаногенная и ацетогенная жизнь может крепиться к этим крупинкам, чтобы использовать их энергию и углерод. Тогда жизнедеятельность одноклеточных должна влиять на распределение молекул углерода в молекулярном облаке. И по этим признакам мы сможем проверить гипотезу ученого.

Что касается панспермии, метаногенные бактерии — подходящие кандидаты. В исследовании, опубликованном в 2016 году в Nature Microbiology, ученые изучили 6,1 миллиона кодирующих белки генов из геномов современных прокариотов. Исследователи пришли к выводу, что первая жизнь на планете напоминала метаногены и анаэробные бактерии класса Clostridia.

Конечно, научная работа в этой области продолжается. Тем не менее первичная атмосфера Земли должна была понравиться «облачным одноклеточным». В ней было много монооксида углерода и углекислого газа.

Получается, если такая форма жизни существовала в первичном молекулярном облаке, она могла «расселиться» по всей Солнечной системе. Возможно, потомки этих метаногенных бактерий выжили на Европе и Титане — спутниках Юпитера и Сатурна соответственно. Посмотрим, какие результаты принесут научные миссии на эти тела.

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Астрономия
# внеземная жизнь
# зарождение жизни
# космос
# панспермия
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Flying Newbie
1 минута назад
Vova Bugrov, ну приводить разницу угловой скорости и скорости прямолинейного движения - уровень первого класса школы, как по мне. Хотя учитывая

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
4 минуты назад
Дмитрий Мельников, все занимающиеся прикладной математикой выдохнул тут же... фууух.. 🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
6 минут назад
Сергей Сорокин, вообще между СТО и квантовой механикой (как и хромодинамикой) есть только один серьезный камень предкновения - гравитация. По ОТО и

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
8 минут назад
Евгений Тихомиров, 1) Теории в физике (настоящей физике, а не в YouTube) прежде всего объясняют экспериментальные данные. Они не являются плодом

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
11 минут назад
"Скорость расстояния" в голове у прогуливавших точные науки и есть скорость расширения вселенной наверное... 🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
15 минут назад
Din Rash, да нет, нормальный, ибо сфера Шварцшильда для черной дыры с массой эквивалентной энергии фотона меньше планковской длинны (на крайний

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

rw enrg
16 минут назад
Получается что это не небоскреб, а землескрёб

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Flying Newbie
20 минут назад
Anon Vasiluevich, для фотонов - только времени, нет энергии покоя.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
21 минута назад
Andrey Kolkov, переформулирую, время существования фотона внутри его системы отсчёта - бесконечно меньше планковского времени. Так понятнее?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
24 минуты назад
Прощальная Птица, вы так быстрее отрицательную плотность получите (нет). 🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Юрий Колесник
25 минут назад
Другими словами суть ответа: если мы не придумали как измерить, у нас нет для этого инструмента, то просто с умным видом ложим болт. Кажется я понял

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
26 минут назад
Headpanic Im, тут люди скалярные величины складывают в разных точках отсчёта и радуются что ОТО с СТО опровергли... Казалось бы, ну и пусть.🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
30 минут назад
Петр Искратов, вы просто описали движения тел в пространстве-времени. Фотоны сразу "движутся" со скоростью света, время для них 0, так что

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
30 минут назад
Wladimir Butwilowski, Реакция не понятна, но звучит красиво)))

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

B Goldstein
38 минут назад
главное не забывать удалять неудобные комментарии, и тогда основа религии останется не оскверненной. именно так это и должно работать в науке!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

B Goldstein
42 минуты назад
Как бы всем очевидно что скорость будет 2С. Но приходится выдумывать всякую ерунду " мы не можем измерить". Да не можем. Но скорость от этого 2С быть

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
43 минуты назад
Вот тут немного подробнее о том, о чем вам пишет Иван Колупаев. Или сценарий сведения МКС с орбиты, по которому НАСА начала практические действия.

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Олег Евгеньевич
45 минут назад
У фотона есть скорость только для наблюдателя двигающегося со скоростью менше общепринятой скорости света. Для него самого время стоит, тоесть в

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
46 минут назад
dmisim dmsim, гравитация, как взаимодействие (с точки зрения ОТО) это искревление пространства-времени, к нему не пременима такая характеристика как

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
Даже если вы попробуете использовать один из объектов как систему отсчёта - все равно не выйдет 1.2с. а если систему отсчёта в точке запуска, так

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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