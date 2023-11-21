Жизнь в городе повысила риск развития рака молочной железы

Единственной и главной причины развития рака молочных желез никто не знает. В список факторов обычно включают наличие гена BRCA1, отсутствие беременности и родов, позднюю менопаузу, травмы и вредные привычки. Теперь список пополнился окружающей средой. Особенно — городской.

Рак молочной железы — наиболее распространенный среди женщин в России, та же картина — в США. По словам врачей, на риск его развития влияет сочетание генетических факторов и факторов окружающей среды (табачный дым, пестициды, а также загрязнение пищевых продуктов бисфенолом-А). Тем не менее очевидно, что это не все риски, поскольку частота рака молочной железы среди женщин одних и тех же возрастных групп в США, России и в мире в целом растет, хотя доля курящих и объем используемых пестицидов стабильно снижаются. Поэтому поиски новых факторов, влияющих на риск этого заболевания, продолжает оставаться одной из актуальнейших научных проблем.

Авторы прошлых исследований сосредоточивались на воздействии одного загрязнителя (или небольшого класса) окружающей среды. Кроме того, они не могли объяснить совокупное воздействие химических, биологических и социальных факторов, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Игнорирование реальных сценариев воздействия, которые происходят часто и одновременно, может привести к недооценке истинного воздействия окружающей среды на заболеваемость раком молочной железы.

Исправить это решили ученые из Медицинской школы Дьюка (США). Для исследования они использовали индекс качества окружающей среды (EQI) — количественный показатель состояния окружающей среды, выражаемый в зависимости от поставленных целей и типа контролируемых объектов. Обычно он определяет степень загрязнения, уровень заболеваемости, интенсивность размножения, смертности или выживаемости.

Ученые проанализировали данные EQI вместе с показателями заболеваемости раком молочной железы из Центрального онкологического реестра Северной Каролины. В этом анализе 57 округов штата отнесли к городским, а 43 — к сельским. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Команда оценила различные стадии рака молочной железы в зависимости от места проживания (в сельской местности и городе): in situ (начальная стадия), локализованную (ранняя стадия без признаков распространения опухоли), регионарную (метастазы в близлежащих лимфатических узлах, тканях или органах) и отдаленную (более поздние стадии, когда метастазы уже распространились на отдаленные части тела).

Уровень заболеваемости раком молочной железы в Северной Каролине с 2010 по 2014 год составлял в среднем 153,5 случая на 100 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев — локализованные (54%), за ними следовали регионарные (26%), in situ (16%) и отдаленные (4%). Все суммарные стадии рака молочной железы, как правило, имели более высокую заболеваемость в северо-восточном регионе штата, в то время как in situ наблюдался гораздо более высокий уровень заболеваемости в центральной части Северной Каролины.

Интересно, что средняя заболеваемость на 100 тысяч человек была выше в городских округах в целом (157,2 случая на 100 тысяч человек в городских и 148,7 в сельских), in situ (25,5 случая в городских, 25 в сельских) и в случае локализованного рака молочной железы (84,3 случая на 100 тысяч человек в городских, 80,5 в сельских). А средняя в заболеваемость была выше в сельских округах в случае регионарного (40,7 случая на 100 тысяч человек в городских, 41,5 в сельских) и отдаленного рака (7,1 случая на 100 тысяч человек в городских, 8,4 в сельских).

Коэффициенты заболеваемости (SIR) по сравнению с заболеваемостью в Северной Каролине для ( A ) общего, ( B ) in situ, ( C ) локализованного, ( D ) регионарного и ( E ) отдаленного рака молочной железы с 2010 по 2014 год / © Scientific Reports

В районах с плохим качеством окружающей среды общая и локализованная заболеваемость раком молочной железы оказалась выше, чем в более благополучных районах. Так, в округах с плохим качеством окружающей среды было в среднем 10,82 дополнительных случая рака молочной железы на 100 000 человек и на 5,59 дополнительных случая локализованного рака молочной железы больше по сравнению с округами с хорошим качеством окружающей среды.

Показатели заболеваемости раком молочной железы также были выше на поздних стадиях заболевания и в целом по раку молочной железы среди округов с более высокой численностью чернокожих жителей.

По словам ученых, их анализ показал значительную связь между качеством окружающей среды и заболеваемостью раком молочной железы. Результаты могут помочь в разработке новых мер по снижению заболеваемости, особенно в уязвимых сообществах.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.