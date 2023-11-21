  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Вчера, 13:30
Дарья Сидельникова
456

Жизнь в городе повысила риск развития рака молочной железы

3.8

Единственной и главной причины развития рака молочных желез никто не знает. В список факторов обычно включают наличие гена BRCA1, отсутствие беременности и родов, позднюю менопаузу, травмы и вредные привычки. Теперь список пополнился окружающей средой. Особенно — городской.

Медицина
# онкологические заболевание
# рак молочной железы
# экология
рак груди
В среднем, в течение всей жизни, рак груди диагностируется у 120–130 женщин из 1000 / © Rebekah Vos, Unsplash

Рак молочной железы — наиболее распространенный среди женщин в России, та же картина — в США. По словам врачей, на риск его развития влияет сочетание генетических факторов и факторов окружающей среды (табачный дым, пестициды, а также загрязнение пищевых продуктов бисфенолом-А). Тем не менее очевидно, что это не все риски, поскольку частота рака молочной железы среди женщин одних и тех же возрастных групп в США, России и в мире в целом растет, хотя доля курящих и объем используемых пестицидов стабильно снижаются. Поэтому поиски новых факторов, влияющих на риск этого заболевания, продолжает оставаться одной из актуальнейших научных проблем. 

Авторы прошлых исследований сосредоточивались на воздействии одного загрязнителя (или небольшого класса) окружающей среды. Кроме того, они не могли объяснить совокупное воздействие химических, биологических и социальных факторов, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Игнорирование реальных сценариев воздействия, которые происходят часто и одновременно, может привести к недооценке истинного воздействия окружающей среды на заболеваемость раком молочной железы.

Исправить это решили ученые из Медицинской школы Дьюка (США). Для исследования они использовали индекс качества окружающей среды (EQI) — количественный показатель состояния окружающей среды, выражаемый в зависимости от поставленных целей и типа контролируемых объектов. Обычно он определяет степень загрязнения, уровень заболеваемости, интенсивность размножения, смертности или выживаемости. 

Ученые проанализировали данные EQI вместе с показателями заболеваемости раком молочной железы из Центрального онкологического реестра Северной Каролины. В этом анализе 57 округов штата отнесли к городским, а 43 — к сельским. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Команда оценила различные стадии рака молочной железы в зависимости от места проживания (в сельской местности и городе): in situ (начальная стадия), локализованную (ранняя стадия без признаков распространения опухоли), регионарную (метастазы в близлежащих лимфатических узлах, тканях или органах) и отдаленную (более поздние стадии, когда метастазы уже распространились на отдаленные части тела).

Уровень заболеваемости раком молочной железы в Северной Каролине с 2010 по 2014 год составлял в среднем 153,5 случая на 100 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев — локализованные (54%), за ними следовали регионарные (26%), in situ (16%) и отдаленные (4%). Все суммарные стадии рака молочной железы, как правило, имели более высокую заболеваемость в северо-восточном регионе штата, в то время как in situ наблюдался гораздо более высокий уровень заболеваемости в центральной части Северной Каролины. 

Интересно, что средняя заболеваемость на 100 тысяч человек была выше в городских округах в целом (157,2 случая на 100 тысяч человек в городских и 148,7 в сельских), in situ (25,5 случая в городских, 25 в сельских) и в случае локализованного рака молочной железы (84,3 случая на 100 тысяч человек в городских, 80,5 в сельских). А средняя в заболеваемость была выше в сельских округах в случае регионарного (40,7 случая на 100 тысяч человек в городских, 41,5 в сельских) и отдаленного рака (7,1 случая на 100 тысяч человек в городских, 8,4 в сельских). 

Коэффициенты заболеваемости (SIR) по сравнению с заболеваемостью в Северной Каролине для ( A ) общего, ( B ) in situ, ( C ) локализованного, ( D ) регионарного и ( E ) отдаленного рака молочной железы с 2010 по 2014 год / © Scientific Reports

В районах с плохим качеством окружающей среды общая и локализованная заболеваемость раком молочной железы оказалась выше, чем в более благополучных районах. Так, в округах с плохим качеством окружающей среды было в среднем 10,82 дополнительных случая рака молочной железы на 100 000 человек и на 5,59 дополнительных случая локализованного рака молочной железы больше по сравнению с округами с хорошим качеством окружающей среды.

Показатели заболеваемости раком молочной железы также были выше на поздних стадиях заболевания и в целом по раку молочной железы среди округов с более высокой численностью чернокожих жителей. 

По словам ученых, их анализ показал значительную связь между качеством окружающей среды и заболеваемостью раком молочной железы. Результаты могут помочь в разработке новых мер по снижению заболеваемости, особенно в уязвимых сообществах.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# онкологические заболевание
# рак молочной железы
# экология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Ноя
Бесплатно
Нейрофизиологические профили для понимания связи генов и психики и как путь к персонифицированной медицине
Нейрокампус
Москва
Лекция
23 Ноя
Бесплатно
Космическое сафари: открытие дикой природы космоса
Вавилов
Москва
Лекция
23 Ноя
Бесплатно
Пять способов открыть планету
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
23 Ноя
Бесплатно
Любовь в каменном веке
ВДНХ
Москва
Лекция
24 Ноя
Бесплатно
Автопилот и его возможности. Кто летает на самом деле
ВДНХ
Москва
Лекция
24 Ноя
700
Кванты света: что же такое свет на самом деле?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Ноя
500
Охотничье поведение и миграции китообразных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
Выходной со светом
Сколтех
Москва
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
Космический дайджест
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 14:17
Игорь Байдов

Физики открыли новый вид магнетизма

Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.

Физика
# магнетизм
# магниты
# материалы
# эксперименты
# электроны
11 часов назад
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
Вчера, 15:05
Ольга Иванова

Палеонтологи определились с прародиной крокодилов и узнали, как они оттуда сбежали

Британские ученые выяснили, что предки крокодилов появились в Северной Америке около 145 миллионов лет назад, а потом распространились по миру благодаря одной важной адаптации.

Палеонтология
# аллигаторы
# кайманы
# крокодилы
# Пангея
# Северная Америка
# Юрский период
Позавчера, 14:17
Игорь Байдов

Физики открыли новый вид магнетизма

Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.

Физика
# магнетизм
# магниты
# материалы
# эксперименты
# электроны
18 ноября
Анатолий Глянцев

Видящий невозможное: как «Джеймс Уэбб» переписывает историю Вселенной

Поток результатов космической обсерватории «Джеймс Уэбб» все больше озадачивает ученых. Телескоп фиксирует множество древних массивных галактик, которых, по современным представлениям, вообще не должно существовать. Горячие головы уже заговорили чуть ли не об отмене Большого взрыва. Naked Science объясняет, что на самом деле происходит с наукой об истории космоса.

Астрономия
# вселенная
# галактика
# космология
# космос
# телескоп Джеймса Уэбба
Выбор редакции
Вчера, 15:05
Ольга Иванова

Палеонтологи определились с прародиной крокодилов и узнали, как они оттуда сбежали

Британские ученые выяснили, что предки крокодилов появились в Северной Америке около 145 миллионов лет назад, а потом распространились по миру благодаря одной важной адаптации.

Палеонтология
# аллигаторы
# кайманы
# крокодилы
# Пангея
# Северная Америка
# Юрский период
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
5 ноября
Александр Березин

Крупнейший российский авиалайнер взлетел в небо — но есть ли у него перспективы?

Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?

С точки зрения науки
# авиация
# Ил-96-400М
# транспорт
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Мясо индейки в рационе помогло при колите

    6 часов назад

  2. Клетки мозга «заставили» поужинать даже после недавнего плотного обеда

    7 часов назад

  3. Суперинфекция и снижение эффективности: в Пермском Политехе рассказали, чем опасен неправильный прием антибиотиков

    7 часов назад

  4. У бактерий нашли способность хранить «воспоминания» и передавать их по наследству

    8 часов назад
Выбор редакции

Роскошь из воздуха: как и где применяют углерод из атмосферы

19 ноября

Последние комментарии

Mikhail Bychkovskii
8 минут назад
Дмитрий GF, Ну вот смотрите... Покрытие сусальным золотом или позолота контактов вам известна? Почему бы на этих процедурах не сэкономить, ведь

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадкуХимики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Александр Березин
1 час назад
Игорь Коняшов, допустим, точка вывода "автобуса" -- на курсе к Москве. Время долета ЯБЧ из выведенной группы до Москвы, Питера и Нижнего (а равно и

В-21: что заставило США перейти на самолет шестого поколения и почему он будет хуже четвертогоВ-21: что заставило США перейти на самолет шестого поколения и почему он будет хуже четвертого

John Smith
3 часа назад
A. Fedenyuk, доказательств нет. Иди думай дальше.

Видящий невозможное: как «Джеймс Уэбб» переписывает историю ВселеннойВидящий невозможное: как «Джеймс Уэбб» переписывает историю Вселенной

Andrey Fedenyuk
3 часа назад
John Smith, Ктоме того, что вселенная расширяется. С обычным плоским евклидовым пространством такой финт не прокатит. Вселенная, глобально

Видящий невозможное: как «Джеймс Уэбб» переписывает историю ВселеннойВидящий невозможное: как «Джеймс Уэбб» переписывает историю Вселенной

Myname Mysurname
4 часа назад
Артем, толщина шины -- несколько миллиметров, и давление распределяется по её толщине. Кроме того, площадь контакта шины с асфальтом -- квадратные

Как растение при своей хрупкости пробивает твердую корку почвы и даже асфальт и бетон?Как растение при своей хрупкости пробивает твердую корку почвы и даже асфальт и бетон?

Myname Mysurname
4 часа назад
Егор Быковский, даже если сдвигать, то площадь контакта у проростка с преградой очень маленькая, соответственно давление в пятне контакта будет

Как растение при своей хрупкости пробивает твердую корку почвы и даже асфальт и бетон?Как растение при своей хрупкости пробивает твердую корку почвы и даже асфальт и бетон?

Игорь Коняшов
5 часов назад
Mikhail Khramov, Я в курсе) Именно в свете этого я и спросил, кто придумал идиотскую формулировку "2500 избыточных гигатонн CO₂"?

Роскошь из воздуха: как и где применяют углерод из атмосферыРоскошь из воздуха: как и где применяют углерод из атмосферы

Игорь Коняшов
5 часов назад
Александр Березин, Такой сценарий (разброс и разлет) потребует значительного времени, все это время ЯБЧ будут отслеживаться радарами. Чем они в

В-21: что заставило США перейти на самолет шестого поколения и почему он будет хуже четвертогоВ-21: что заставило США перейти на самолет шестого поколения и почему он будет хуже четвертого

Shelove517
6 часов назад
Ешь, пока есть возможность. На палеодиету мы ещё успеем все перейти...

Клетки мозга «заставили» поужинать даже после недавнего плотного обедаКлетки мозга «заставили» поужинать даже после недавнего плотного обеда

Сергей
6 часов назад
Вячеслав,Ага сами видели как что-то расширяется? Много вас тут типа умников.

Видящий невозможное: как «Джеймс Уэбб» переписывает историю ВселеннойВидящий невозможное: как «Джеймс Уэбб» переписывает историю Вселенной

Sam Dowson
7 часов назад
Прям непорочное зачатие.

У диких млекопитающих впервые зафиксировали оплодотворение без проникновенияУ диких млекопитающих впервые зафиксировали оплодотворение без проникновения

Mikhail Khramov
7 часов назад
Игорь Коняшов, Да это все давным давно известно, были на Земле периоды очень теплого климата, когда жизнь расцветала, были и периоды ледяного шара

Роскошь из воздуха: как и где применяют углерод из атмосферыРоскошь из воздуха: как и где применяют углерод из атмосферы

Талгат Сатыбалдиев
8 часов назад
Евгений Тихомиров.Возьмите обкладки конденсатора, одна сторона заряжена положительно.

Физики открыли новый вид магнетизмаФизики открыли новый вид магнетизма

DEN KOR
9 часов назад
скорее не подделка, а пародия на квазимодия)

Подделку под Cybertruck выпустили раньше самого электропикапа TeslaПодделку под Cybertruck выпустили раньше самого электропикапа Tesla

Николай Цыгикало
9 часов назад
Понятно, спасибо. Но если так будет гнуть при каждом пуске, баки потеряют ёмкость как минимум. А по перегибам пойдут течи, и пр. Защита, в моём

Starship впервые достиг космоса, но обе ступени взорвались — по пока не совсем ясным причинамStarship впервые достиг космоса, но обе ступени взорвались — по пока не совсем ясным причинам

Александр Березин
10 часов назад
Игорь Коняшов, " Вопрос в том, как технически он сможет их сбросить?" также, как и спутники Старлинка выводит Ф9 -- выбросит в пространство

В-21: что заставило США перейти на самолет шестого поколения и почему он будет хуже четвертогоВ-21: что заставило США перейти на самолет шестого поколения и почему он будет хуже четвертого

Игорь Коняшов
10 часов назад
Александр Березин, Я специально сделал приписку. Старшип может нести хоть 1000 ЯБЧ. Вопрос в том, как технически он сможет их сбросить?

В-21: что заставило США перейти на самолет шестого поколения и почему он будет хуже четвертогоВ-21: что заставило США перейти на самолет шестого поколения и почему он будет хуже четвертого

Ilya Chashev
10 часов назад
Николай Цыгикало, повредило лишь внешнюю обшивку баков, там она двойная, и кое-какая защита в виде насыпи около баков присутствует

Starship впервые достиг космоса, но обе ступени взорвались — по пока не совсем ясным причинамStarship впервые достиг космоса, но обе ступени взорвались — по пока не совсем ясным причинам

Дмитрий GF
10 часов назад
Чем бы дите не тешилось... Под что им гранты выделяют интересно

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадкуХимики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Sam Dowson
11 часов назад
Воплей-то сколько. США пачками запускают разведывательные спутники с баллистическими ракетами и хоть бы одна собака возбудилась...

КНДР заявила, что успешно вывела на орбиту военный разведывательный спутникКНДР заявила, что успешно вывела на орбиту военный разведывательный спутник

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить